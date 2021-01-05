По горам вокруг света

Преодолев с не один десяток маршрутов по горам в самых разных точках мира, сегодня Андрей водит алматинцев по самым популярным горным маршрутам области.

- Андрей, расскажите о ваших проектах «Семь вершин» и «Семь вулканов».

- Находясь в Алматы и время от времени выбираясь в горы, мы все иногда думаем – вот бы поднять еще выше, увидеть новые вершины! Я сам часто думал: «Как было бы здорово – посмотреть, а что там за нашими горами». Суть программ «Семь вершин» и «Семь вулканов» проста – восхождение на семь высших точек на всех континентах, в первом случае это просто горы, во втором - вулканы. «Семь вершин» – более популярная, так как в ней сосредоточены более высокие точки. Например, самый большой вулкан в Азии – Демавенд – находится в Иране и его высота составляет 5671 метр. Высота самой высокой вершины мира и Азии – пика Эверест – 8848 метров. Естественно, для профессиональных альпинистов Эверест более предпочтителен, чем Демавенд, это своеобразный вызов самому себе. Даже в Казахстане есть около пяти человек, кто уже покорил «Семь вершин», и нет ни одного, кто бы выполнил полностью программу «Семь вулканов». Мне осталось взойти на Эверест и пик Винсон в Антарктиде по первой программе, и на один вулкан, тоже в Антарктиде, по второй программе. Думаю, это все достижимо, физическая форма и моральных дух позволяют это сделать, вопрос лишь в финансировании поездок.

Рядом с кратером вулкана © Andrey Almazov

- Сколько длилось восхождение, например, на вулкан Охос Дель Саладо, он ведь самый высокий в Южной Америке?

- Он не только самый высокий в Южной Америке, но и во всем мире. В 2012 году я стал первым в Казахстане, кто совершил это восхождение. Его высота почти 7 тысяч метров. Технически он не представляет особенных трудностей, понадобится лишь правильная логистика, акклиматизация, подбор снаряжения и команды. При правильной акклиматизации поход на вулкан и обратно занимает не более 10 дней. С первого раза мы взойти не смогли – пробили колесо на полпути, а это самая высокогорная пустыня в мире – Атакама - на границе Чили и Аргентины, и нам пришлось вернуться, и затем пробовать снова уже с другой командой. В самом кратере вулкана мы были по пояс в снегу, но преодолели его, поднялись на вершину и благополучно спустились. Правда при спуске с вершины снова пришлось вытаптывать тропу в кратере, потому что старую быстро замело.

На вершине! © Andrey Almazov

- С какими сложностями вы столкнулись в процессе подъемов?

- Трудности могут возникнуть прежде всего с погодными условиями – если погода подвела – это трабл. Второй пункт – это логистика (особенно это касается стран африканского континента, где в любой момент может произойти революция, начаться война или политический переворот). Важно заранее узнать туристический потенциал страны, куда вы отправляетесь, выяснить, насколько безопасно там путешествовать. Ну и третье – это физическая подготовка всех членов группы.

Швейцарские красоты © Andrey Almazov

Моя самая высокая гора, на которой я был – это Пик Ленина. Он находится на границе Кыргызстана и Таджикистана, один из «семитысячников» - высочайших вершин бывшего СССР. Его точная высота составляет 7134 метра. Мне удалось побывать там дважды. Так вот даже на такой немалой высоте организм меня не подвел, все было хорошо. Сказать, что будет, скажем на высоте в 7500 и выше 8000 метров, я не могу, возможно это будет бескислородный подъём.

Горы - это любовь! © Andrey Almazov

Есть уникальная и более расслабленная программа, которая больше подходит для путешественников, чем для альпинистов – «Корона Европы». Она охватывает все высокие точки всех европейских стран: кое-где это просто холмы, где-то – вполне серьезные восхождения.

- Что вас поразило в процессе многочисленных путешествий?

- Я мог бы рассказать много историй, но боюсь, в рамки одного интервью мы не уложимся! :) Но меня поразил тот факт, что в любой стране все люди одинаковы. Понятно, что есть различия, например, у нас в Казахстане едят конину, а где-то в другой точке мира едят кошек, в одной стране больше уровень образования, в другой – меньше, но в целом мы все одинаковы. И похожи в том, что просто хотим быть счастливыми. И если человек понимает это и уважает желание другого быть счастливым, то люди это чувствуют и с ними всегда можно найти общий язык и завести новых друзей, где бы ты в данный момент ни находился. Главное – быть открытым и любить людей, тогда тебя примут везде, как родного.

Уганда, пик Маргарет © Andrey Almazov

- Какие вершины и страны вы хотели бы посетить в будущем?

- Сейчас сложно что-то планировать, но когда границы станут снова открыты, я хочу закрыть для себя «Семь вершин» и «Семь вулканов», побывать в Антарктиде, на оставшихся вулканах, попасть на Южный полюс, взойти на Эверест, покорить все точки Европы. Я бы хотел завершить еще одну свою программу под названием «Снежный барс». Из пяти вершин этой программы я побывал на трех, остались пик Коммунизма и пик Победы.

Красивейшая вершина - пик Хан-тенгри © Andrey Almazov

Хочу посетить Исландию, Великобританию, Ирландию, пик Дюфур и пик Маттерхорн в Швейцарии. Обязательно – в Новую Зеландию, Бутан (небольшое государство в Гималаях между Индией и Китаем), хотел бы пройти по ледникам в Пакистане. И еще раз посетил бы Норвегию, и снова любимую Аргентину, очень уж мне нравится местная кухня и вообще страна, особенно Патагония.