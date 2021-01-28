Создай остров мечты в Animal Crossing: New Horizons

Добро пожаловать на необитаемый остров!

Пока сказочный остров Бали и прочие райские уголки планеты закрыты для посещения, можно создать свой остров – с большой виллой, шумными вечеринками и твоими друзьями! И для этого даже не нужно выходить из дома.

Итак, отправляемся на остров твоей мечты в Animal Crossing: New Horizons!

Но не жди, что по прибытию тебя сразу будет ждать сверкающий дворец и лежак на пляже. Хочешь сказочный остров – создай его сам! А мы расскажем, как это сделать.

Поначалу придется пожить в походной палатке и выплатить долг за билеты на остров еноту Тому Нуку . Но это не сложно – собирай сорняки и яблоки. Том еще научит тебя крафтить и ты запросто сможешь соорудить себе сачок для ловли бабочек и удочку для рыбалки. Все найденное и пойманное продавай еноту за дини – одну из местных валют. Так потихоньку и выплатишь ему долг.

Но не ставь себе цель побыстрей выплатить кредит. Том Нук – не злой коллектор, а енот, который помогает тебе обосноваться на острове. Он не будет требовать выплатить все сразу, поэтому наслаждайся ловлей бабочек, а заодно и дзена - во время рыбалки. А ночью можешь погреться возле приятно потрескивающего костра и понаблюдать за звездным небом. И обязательно загадай желание – вдруг оно исполнится! Об этом мы расскажем чуть ниже.

Загадывай желание! © Nintendo.com

На пути к острову мечты

Романтика романтикой, но поговорим еще раз о долгах. Надо отметить, что Том Нук – не простой енот, а предприниматель. Ведь после выплаты долга за билеты, он тут же предложит тебе дом. Но не бесплатно, а в ипотеку. Ох, уж эти еноты-предприниматели!

Сразу организовать новоселье не получится – дом еще должен построиться. Для этого нужно время, ведь дом будет возводиться в режиме реального времени. Поэтому можешь пока позагорать на пляже.

Ты и твой остров мечты © Polygon

Или подзаработать, выполнив задания Тома. Так енот может попросить тебя собрать 15 ракушек на пляже или обустроить сад. За это он заплатит тебе мили – это еще одна местная валюта. На мили в магазине предприимчивого Тома ты сможешь купить все, что хочешь – от крутого инвентаря до мебели в новый дом. Ассортимент будет расти по мере развития твоего острова.

Но главный товар в магазине енота – билет на другой остров. Ведь когда-нибудь ты исследуешь свой остров вдоль и поперек, а для крафта нужны будут новые ресурсы. Тот же бамбук может расти на соседнем острове или там же обитает бабочка махаон, которая поможет тебе при выполнении очередного задания.

Проживать свою лучшую жизнь

А еще на других островах можно встретить новых друзей и пригласить их к себе, к примеру, на новоселье по случаю переезда в новый дом. А можно съездить в гости к друзьям и просто поболтать, и заодно погриндить ресурсы на их острове.

А можно закатить вечеринку и отметить День рождения , когда нельзя собираться с друзьями в реальной жизни. Зови всех к себе на остров!

День Рождения в игре во время карантина © Reddit

Или еще вариант – отметить Новый год с вместе с теми, кто сейчас далеко:

Кстати, весной 2020 года пара, у которой было запланировано венчание в реальной жизни, решила не отменять свадьбу из-за карантина и провела церемонию прямо на своем острове в Animal Crossing: New Horizons.

Свадебная церемония на острове в Animal Crossing: New Horizons © Reddit

Но некоторые решили не останавливаться в своих фантазиях и пошли дальше.

Одни представляли себя героями из фильмов.

Другие становились знаменитостями и снимали свою версию видеоклипов.

Как видишь, в Animal Crossing: New Horizons ты можешь не только обустраивать свой остров мечты, но и проживать на нем почти реальную жизнь!

Лайфхаки для островитян

Чтобы сделать твое пребывание на острове еще более комфортным и интересным мы советуем следующее:

1. Берегись ос

Для крафта разных вещей тебе понадобятся ветки. Для этого тебе придется трясти деревья. Но на дереве может быть осиное гнездо, которое упадет прямо на тебя. Ты же помнишь, что бывает, если разозлить ос? Если не хочешь потом ходить ужаленным в глаз – держи сачок наготове, чтобы переловить обозленных ос, или стреляй в них из хлопушки для вечеринок, чтобы распугать.

2. Применяй стелс при ловле пауков

Пауки и прочая живность не будут сами залезать к тебе в сачок, а некоторые могут нехило укусить. Поэтому применяй тактику “стелс”: подкрадись к насекомому сзади и накрой его сачком. Если тебя заметили, то подожди, пока “жертва” расслабится, подкрадись сзади и снова пускай в ход сачок.

3. Загадывай желание на падающую звезду

Мы писали выше, что на острове можно любоваться ночным небом и загадывать желание, если заметишь падающую звезду. И дело здесь не только в романтике. Каждую звезду, на которую ты успеешь загадать желание (зажав кнопку A на консоли), на следующее утро вынесет на пляж. Собранные звездочки ты сможешь использовать для крафтинга как волшебной палочки, так и других необычных предметов. Читай подробней как крафтить волшебную палочку .

4. Чем еще заняться ночью на острове

Ночью можно не только загадывать желания на падающие звезды, но и рыбачить. На нашем волшебном острове некоторых рыб (как и насекомых) можно встретить только ночью. Поэтому, если тебе не спится, то приходи на остров – будем ловить необычных рыбок (или мотыльков), которых потом дорого продадим или оставим для своей частной коллекции. А еще ночью можно встретить Виспа – маленького призрака, с которым тоже есть связанный квест.

5. Поддерживай островной нетворкинг

Мы понимаем, что кому-то может нравиться размеренная жизнь в стиле Робинзона Крузо: никаких людей и суеты, только бегай себе по острову и лови бабочек. Но даже у Робинзона был его верный друг и соратник – Пятница. Поэтому мы советуем совмещать твое уединенное пребывание на острове с поиском новых друзей. Ведь новые знакомства – это не только весело, но и полезно. Так новые друзья могут тебе сделать подарок или дать инструкцию по крафту незнакомого предмета. И, возможно, среди тысячи островов ты даже встретишь своего soulmate.

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