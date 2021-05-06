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Лучшие фото в стиле Red Bull
Десятка экшн-фото за этот месяц!
Полеты во сне и наяву. Кеннет Тенсио и команда De Costa a Costa (Коста-Рика).
Чемпионат мира по ралли в Загребе, (Хорватия).
Райдер Виргилиус Диксас на премьере клипа Ареса Гибиезаса в Каунасе (Литва).
Проект Out of Season в Мейфоде, Уэльс (Великобритания).
Тренировка Марио Берка в Хьюстоне, штат Техас (США).
Райдер Кевин Бенавидес из команды KTM на показательном выступлении в Дубае, (ОАЭ).
Подготовка к ежегодному проекту Wings for Life World Run в Братиславе (Словакия).
Red Bull Riding a Legend, вулкан Парикутин (Мексика).
Яна Дукатова после тренировки на фотосессии в Куново (Словакия).
Red Bull Roll The Dice в Сочи (Россия).