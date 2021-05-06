Red Bull Riding a Legend
© Andres Valencia Zambrano / Red Bull Content Pool
Speedriding
Лучшие фото в стиле Red Bull
Десятка экшн-фото за этот месяц!
Автор Евгений Овчинников
Опубликован
Полеты во сне и наяву. Кеннет Тенсио и команда De Costa a Costa (Коста-Рика).
Kenneth Tencio
Kenneth Tencio
© Agustin Munoz / Red Bull Content Pool
Чемпионат мира по ралли в Загребе, (Хорватия).
World Rally Championship
World Rally Championship
© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
Райдер Виргилиус Диксас на премьере клипа Ареса Гибиезаса в Каунасе (Литва).
Virgilijus Dikšas
Virgilijus Dikšas
© Vytautas Dranginis / Red Bull Content Pool
Проект Out of Season в Мейфоде, Уэльс (Великобритания).
Out of Season
Out of Season
© Eisa Bakos / Red Bull Content Pool
Тренировка Марио Берка в Хьюстоне, штат Техас (США).
Марио Берк
Марио Берк
© Long Nguyen / Red Bull Content Pool
Райдер Кевин Бенавидес из команды KTM на показательном выступлении в Дубае, (ОАЭ).
KTM
KTM
© Naim Chidiac / Red Bull Content Pool
Подготовка к ежегодному проекту Wings for Life World Run в Братиславе (Словакия).
Wings for Life World Run
Wings for Life World Run
© Filip Nagy for Wings for Life World Run
Red Bull Riding a Legend, вулкан Парикутин (Мексика).
Red Bull Riding a Legend
Red Bull Riding a Legend
© Andres Valencia Zambrano / Red Bull Content Pool
Яна Дукатова после тренировки на фотосессии в Куново (Словакия).
Яна Дукатова
Яна Дукатова
© Filip Nagy / Red Bull Content Pool
Red Bull Roll The Dice в Сочи (Россия).
Red Bull Roll The Dice
Red Bull Roll The Dice
© Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool
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