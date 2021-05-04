Louna – Обратная сторона

Это первый акустический альбом группы. И фактически является сборником хитов в облегченной аранжировке. Идея выпустить полноценный акустический альбом у музыкантов появилась еще в 2019 году. Тогда коллектив сыграл в Санкт-Петербурге и Москве специальную программу из главных своих хитов в новых аранжировках, и они пришлись по вкусу всем фанатам. И вуаля – дело сделано!

Kaleo – Surface Sounds

Выход Surface Sounds затянулся почти на год – ситуация в мире сыграла злую шутку со многими музыкантами. Однако этой весной возвращение Kaleo наконец-то состоялось, и, стоит отметить, весьма удачно. Любителям рока и фанатам группы он должен понравиться: они получили именно то, что ожидали – это все тот же блюз-рок с нотами кантри и фолка, качественно спетый, исполненный и записанный. Ждать экспериментов было бы странно, так как правила жанра их не предусматривают.

Rag'n'Bone Man – Life By Misadventure

Продюсером большей части альбома Life By Misadventure выступил Майк Элизондо, сотрудничавший с Эминемом, Twenty One Pilots, Аланис Мориссетт и многими другими известными музыкантами. Также в записи участвовали гитаристка Венди Мелвойн, бывшая участница группы Принса The Revolution, и барабанщик Дару Джонс, сотрудничавший с Джеком Уайтом.

Manchester Orchestra – The Million Masks Of God

Это уже шестой альбом Manchester Orchestra. Пластинка насчитывает одиннадцать треков. Колоритный коллектив Manchester Orchestra появился в 2004 году в американском городе Атланта (штат Джорджия). Несмотря на юный возраст участников (им на момент создания группы им было не более 19 лет), квинтет создавал произведения, звучавшие более «зрело», чем композиции взрослых музыкантов.

Yelawolf – Mud Mouth

В этом году Yelawolf, кажется, решил побить все рекорды по продуктивности. В апреле он уже выпустил три проекта и теперь завершил месяц обещанным четвертым релизом Mud Mouth. Важно, что это не просто EP, а полноценный седьмой альбом рэпера.

Пластинку полностью спродюсировал Jim Jonsin, который работал с такими звездами, как Lil Wayne, Eminem, A$AP Rocky, T.I. и Kid Cudi. Первое, на что обращаешь внимание при прослушивании Mud Mouth – разнообразное звучание песен. Здесь и тяжелые гитары, и южный бас, и красивые мелодии на стыке рэпа и кантри, а сам Yelawolf показывает и свой отточенный флоу, и фирменные распевы.