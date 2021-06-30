Скрестили ракетки

В его рамках прошли соревнования Beeline Open Challenger 80 и Beeline Business Challenger 80.

Казахстан на турнире представили Григорий Ломакин, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Денис Евсеев и Достанбек Ташбулатов.

В турнире Beeline Business Challenger 80 Almaty побороться за чемпионское звание смогли только Тимофей Скатов и Дмитрий Попко. Причем их обоих выбил один и тот же соперник – бельгийский теннисист Зизу Бергс. В полуфинале с ним встретился Дмитрий Попко.

Зизу Бергс и Тимофей Скатов © Фото Андрея Ударцева

– Турнир для меня сложился неплохо. Я выиграл три матча и показал свою игру, – отметил Дмитрий. – Играть на кортах "ЦСКА" мне комфортно.

– Что нужно игроку, чтобы побеждать?

– Много тренироваться и оттачивать мастерство. На одном таланте не уедешь.

– У вас есть спортивная мечта?

– Скорее цель – выиграть Кубок Дэвиса. И я к ней целенаправленно иду.

Дмитрий Попко © Фото Андрея Ударцева Денис Евсеев © Фото Андрея Ударцева Дмитрий Попко © Фото Андрея Ударцева Денис Евсеев © Фото Андрея Ударцева

Другой казахстанский атлет Тимофей Скатов сумел пробиться в финал, где в напряженной борьбе уступил бельгийцу. Несмотря на проигрыш, Тимофей запомнился соперникам красивой и достойной игрой. Именно ему выпало сразиться в дерби с другим представителем Казахстана Денисом Евсеевым.

Кстати, оба наших атлета в первом круге выбили из борьбы очень серьезных соперников. Тимофей обыграл чемпиона алматинского Challenger 2019 года итальянца Лоренцо Джустино, а Денис – итальянца Риккардо Бонадио.

Казахстанское дерби получилось непростым. В первом сете Тимофей уступил – 1:6, затем собрался и выиграл второй сет зеркально – 6:1 и третий – 6:4. Матч до последнего держал в напряжение всех, в том числе и самих спортсменов.

– Сложно играть против своих?

– Дерби всегда дается сложно психологически, – отмечает Тимофей Скатов. – Со временем учишься, выходя на корт, не думать об этом. Наша встреча с Денисом была напряженной. В первом сете я продул, потом разозлился и начал играть свою игру.

– Говорят, что для теннисиста злость – не очень хороший помощник…

– Согласен. Но тут важно, куда ты направляешь эту энергию. Если начинаешь бросать ракетки – это плохо, а если направляешь злость в тело, начинаешь быстрее двигаться – это помогает. Конечно, нужно сохранять трезвый разум и спокойствие, но у каждого спортсмена все индивидуально. К примеру, 20-кратный победитель турниров Большого шлема, швейцарец Роджер Федерер совсем эмоций не показывает, а первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ломает ракетки, ему это помогает.

Тимофей Скатов © Фото Андрея Ударцева Тимофей Скатов © Фото Андрея Ударцева Тимофей Скатов © Фото Андрея Ударцева Тимофей Скатов © Фото Андрея Ударцева Тимофей Скатов © Фото Андрея Ударцева

– Кстати, вы часто ломаете ракетки в порыве злости?

– В этом году уже две сломал. Бывает, проигрываешь, бросишь ракетку, вся злость уходит и играть спокойнее. Но мне это мало помогает. Все разы, когда я ломал ракетки, все равно проигрывал (смеется – авт.).

– У вас есть спортивные суеверия?

– Раньше были. Доходило, до того, что на завтрак нужно было съесть, к примеру, два огурца и два помидора. Сейчас отношусь ко всему спокойно. Не это помогает выигрывать.

Тимофей родился в Петропавловске, позже его семья перебралась в Тулу, где он и начал карьеру теннисиста. Тимофей выигрывал Кубок Кремля, становился чемпионом Европы, а также пятой ракеткой мира в юниорском рейтинге ITF. В 2018 году Тимофей принял решение выступать за Казахстан. На турнире Beeline Open Challenger 80 Almaty Скатов остановился в шаге от чемпионства, уступив сопернику в упорной борьбе, – матч длился более двух часов.

– Досадно, что не смог забрать победу, но все равно это была классная неделя. Это мой первый финал турнира серии ATP Challenger, да еще и дома, поэтому ощущения непередаваемые, – поделился после финала Тимофей. – Спасибо всем, кто болел за меня, а моему тренеру и родителям – за поддержку. Хотел бы поблагодарить Федерацию тенниса Казахстана за отличную организацию турнира и возможность поиграть в Алматы.

По мнению капитана мужской Национальной сборной Юрия Щукина, у Скатова хорошие перспективы и федерация делает на него большие ставки. Впрочем, не только на Тимофея, но и на остальных ребят.

– Наши теннисисты сейчас отлично показывают себя на мировых турнирах, – отметил Юрий Щукин. – Казахстанский теннис развивается, об этом можно судить даже по количеству турниров, которые проходят. Еще несколько лет назад у нас не было столько соревнований. Сейчас мы проводим серьезные турниры и к нам приезжают сильные игроки. В Казахстане открываются корты, новые теннисные центры. Наши ребята показывают результаты и это не может не радовать.

Юрий Щукин -- капитан мужской Национальной сборной РК по теннису © Фото Андрея Ударцева

Дома, как говорится, и стены помогают, но не всем везет. 20-летний Достанбек Ташбулатов не смог преодолеть барьер первого круга обоих соревнований.

– В целом я играл неплохо, но соперники выступили лучше. Есть над чем работать, – отметил он. – Любое поражение – это тоже опыт.

– Переход из юниоров во взрослый теннис был сложным?

– Очень. Я получил серьезную травму – повреждение мениска – и переход во взрослый теннис дался тяжело. Несколько месяцев было ментально сложно. Но я не привык сдаваться, поэтому много работал и преодолел этот барьер.

Достанбек Ташбулатов родом из Шымкента. Теннисом занимается с пяти лет. В конце 2017 года он вышел в финал неофициального чемпионата мира Orange Bowl International Championships, проходившего в США. Его спортивная мечта – войти в ТОП-100 лучших игроков мира и выступить за сборную страны на Кубке Дэвиса.

Достанбек Ташбулатов © Фото Андрея Ударцева Достанбек Ташбулатов © Фото Андрея Ударцева Достанбек Ташбулатов © Фото Андрея Ударцева

28-летний казахстанский игрок Денис Евсеев показал отличную игру на турнире, но до финала, увы, не дошел.

– На каждом состязании ставлю максимальные задачи, а вот как получится неизвестно, – сказал он. – Любые турниры – это опыт, а играть дома вдвойне волнительно.

– В прошлый раз вы играли с Тимофеем Скатовым. Насколько сложные такие дерби?

– Не скажу, что сложные. Со стороны кажется, что если свои ребята играют, то это какой-то принципиальный матч. На самом деле нет, это очередной соперник, который хочет тебя обыграть, поэтому ты должен настраиваться и готовиться как к очередному сложному матчу.

– У вас есть спортивная мечта?

– Хочу попасть в ТОП-50 лучших теннисистов мира и сыграть в турнирах Большого шлема.

Григорий Ломакин © Фото Андрея Ударцева Григорий Ломакин © Фото Андрея Ударцева Григорий Ломакин © Фото Андрея Ударцева Григорий Ломакин © Фото Андрея Ударцева

Григорий Ломакин играет в теннис с восьми лет. Правда, его первая попытка записаться в секцию чуть не закончилась провалом.

– Я родился в Темиртау. В детстве занимался футболом и легкой атлетикой. Как-то мы были с отцом в Караганде и увидели объявление о наборе в секцию большого тенниса. Я захотел попробовать. Мы пришли на корт, но тренер, узнав, что мне уже 8 лет, сказал, что я "устаревший" ребенок. Чуть позже другой наставник помог поверить в себя. Свой первый миллион я заработал в 14 лет. Проходила серия турниров, по итогам которых я стал игроком года и выиграл 10 тысяч долларов. На эти деньги поехал в Китай. Там я увидел космический уровень тенниса. Конечно, ничего не заработал, но понял, к чему нужно стремиться.

– Как оцениваете свое выступление на этом турнире?

– Я был травмирован и только набираю форму, поэтому оцениваю свое выступление нормально. Я люблю играть в Алматы. Теннис у нас развивается хорошо, но вот конкуренции мало. Я был в Америке и там огромная конкуренция. Ты видишь, к чему стремиться, это тебя мотивирует расти, тренироваться и участвовать в турнирах.

– Как справляетесь с поражениями?

– Учусь, анализирую, наблюдаю. После каждого матча стараюсь составить список плюсов и минусов.

– Предлагали ли вам выступать за другую страну?

– Даже если позовут, я откажусь. Хочу играть за Казахстан и развивать теннис у себя на родине.