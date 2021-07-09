Король Red Bull Ring: Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен снова на вершине австрийского подиума – второй раз за последние семь дней! Но если на Гран-при Штирии нидерландский пилот Red Bull завоевал поул и принес очередную победу команде, то на Гран-при Австрии Максу удалось поставить личный рекорд.

Победа в квалификации, поул-позишен, лидерство от старта до финиша, а также самый быстрый круг – все это принесло Ферстаппену первый в его карьере Большой шлем. Символично, что такое значительное достижение в королевских гонках Макс завоевал на домашней для команды трассе – Red Bull Ring.

Вместе с Большим шлемом 23-летний пилот завоевал 26 очков и уверенно продвинулся вперед как в личном зачете, так и укрепил позиции Red Bull Racing Honda в Кубке Конструкторов. Благодаря своей победе Ферстаппен опережает действующего чемпиона F1 Льюиса Хэмилтона уже на 32 очка, для которого Гран-при Австрии завершился лишь четвертой позицией.

Болельщики в оранжевой форме Голландии приветствует победителя © Getty Images/Red Bull Content Pool

Вместе с пилотом Red Bull, перед многотысячной толпой болельщиков в оранжевой форме, на подиум в Шпильберге также поднялись: второе место – Валттери Боттас из команды Mercedes, и третье место – Ландо Норрис из McLaren. Напарник Ферстаппена – Серхио Перес – занял шестое место на Гран-при Австрии, но смог удержать свои позиции в топ-3 в турнирной таблице пилотов.

Рассказываем, как прошел самый волнительный и важный уик-энд для команды Red Bull.

01 Большой шлем Ферстаппена

Еще неделю назад на Гран-при Штирии нидерландскому гонщику не хватило только одного элемента, чтобы собрать свой гоночный "фулл хаус". Ферстаппен одержал победу с поула и только пропустил лучший круг, который в конце гонки украл у него Хэмилтон на свежих шинах. Но спустя неделю 23-летний пилот Red Bull вернул себе первенство в абсолютно всех возможных категориях.

Макс Ферстаппен провел блестящую гонку на девятом этапе сезона F1 и показал мастер-класс, как нужно завоевывать свой первый Большой шлем. Ферстаппен безоговорочно доминировал в ходе всего уик-энда: от квалификации, где он снова завоевал первое место на стартовой решетке, до самого быстрого круга, который в этот раз Макс забрал себе. Саму гонку пилот Red Bull контролировал от начала и до конца, ни на секунду не уступая первенство другим гонщикам на протяжении 71 круга соревнований.

Финишировав первым, нидерландец собрал все три комбинации для Большого шлема: поул-позишен, победу в гонке и самый быстрый круг. Кроме этого, победа на Гран-при Австрии стала 15 для Ферстаппена в F1 и пятой подряд для Red Bull Racing Honda, две из которых завоеваны на домашней трассе Red Bull Ring.

Ферстаппен лидировал в течение всей гонки на трассе Red Bull Ring © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Это что-то невероятное! Честно говоря, я и сам немного удивлен, как все прошло сегодня. До сих пор не могу поверить в происходящее, – делится эмоциями Макс после гонки. – Когда ты начинаешь уик-энд, и все видят в тебе фаворита, то сразу ощущаешь большую ответственность перед всеми. Но благодаря общим усилиям всей команды и Honda мы смогли сделать это! И спасибо моей "оранжевой трибуне" – вы меня сильно мотивировали и заряжали на победу!"

02 Штрафы замедляют Чеко

Другой пилот Red Bull, Серхио Перес, начал свой 200 Гран-при с третьего места на стартовой решетке после впечатляющего выступления в субботу. Поул Ферстаппена, третье место Переса и главные соперники из Mercedes позади – у команды появилась надежда на двойной подиум в Шпильберге. Но в этот раз удача отвернулась от Чеко.

На четвертом круге гонки Серхио Перес оказался за пределами трассы, куда его столкнул Ландо Норрис из McLaren. Из-за этого инцидента Норрис получил пятисекундный штраф, а Чеко опустился до десятой позиции. Но мексиканский гонщик не собирался сдаваться и уже вскоре начал догонять лидеров гонки. Только и здесь не обошлось без штрафов, но теперь уже для самого Серхио.

Перес провел вторую половину гонки в сражении с Ferrari © Getty Images/Red Bull Content Pool

Сдерживая атаку Шарля Леклера, пилот Red Bull дважды вытеснил гонщика Ferrari за пределы трассы и получил два пятисекундных штрафа. В результате напряженной борьбы и череды неудач Серхио Перес финишировал на шестом месте. Но благодаря заработанным очкам обоих пилотов команда Red Bull Racing Honda уверенно лидирует в Кубке Конструкторов и опережает Mercedes уже на 44 очка.

03 Гасли возвращается в строй. Цунода теряет позиции

Пьер Гасли – еще один пилот, для которого авария прошлого уик-энда сменилась насыщенной и перспективной гонкой на Гран-при Австрии. Французский пилот Scuderia AlphaTauri завоевал шестое место на стартовой решетке и сумел войти в топ-10 по итогу гонки. Благодаря девятому месту Гасли команда Scuderia AlphaTauri удерживает позиции в Кубке Конструкторов и продолжает занимать пятое место.

В этот уик-энд Гасли провел гонку и финишировал девятым © Getty Images/Red Bull Content Pool

Напарник Гасли по команде Юки Цунода стартовал с седьмого места после квалификации, но совершил ошибки, которые стоили ему времени и баллов. Цунода получил пару пятисекундных штрафов за пересечение белой линии, которая обозначает вход на пит-лейн на обоих пит-стопах. Из-за этой ошибки японский новичок выбыл из десятки лучших в этой гонке и не смог заработать для команды дополнительных очков.

04 Следующая остановка: Гран-при Великобритании

Три насыщенных гоночных уик-энда подряд завершились, и королевские гонки уходят на заслуженный перерыв. Но уже 18 июля мы сможем наблюдать за очередным этапом F1 там, где когда-то все начиналось. Как и в самом первом сезоне F1 в 1950 году, пилоты будут соревноваться за подиум на автодроме Сильверстоун на Гран-при Великобритании .

Только в этом году гонки на олдскульной трассе пройдут в новом для всех формате. В пятницу пилоты должны будут преодолеть рядовую квалификацию, а уже в субботу – спринтерскую гонку на 17 кругов, определяющую стартовую решетку на воскресный Гран-при из 52 кругов. Это первый из трех экспериментов с новым форматом на вторую половину 2021 года. Что ж, классические гонки мы уже видели, так что ждем новый, возможно, непредсказуемый, но точно увлекательный десятый этап сезона F1!