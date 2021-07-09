Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Австрии
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Формула 1

Король Red Bull Ring: Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пятая победа подряд для Red Bull Racing Honda, второй подиум подряд на домашней трассе и первый в карьере Большой шлем – Макс бьет все рекорды!
Автор Нелли Сатарова/ Matthew Clayton
Опубликован
Part of this story

FIA Formula One World Championship

Austrian Grand Prix 2021

Austria

Max Verstappen

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

MexicoMexico

Pierre Gasly

FranceFrance

Yuki Tsunoda

JapanJapan

Summary

  1. 1
    Большой шлем Ферстаппена
  2. 2
    Штрафы замедляют Чеко
  3. 3
    Гасли возвращается в строй. Цунода теряет позиции
  4. 4
    Следующая остановка: Гран-при Великобритании
Макс Ферстаппен снова на вершине австрийского подиума – второй раз за последние семь дней! Но если на Гран-при Штирии нидерландский пилот Red Bull завоевал поул и принес очередную победу команде, то на Гран-при Австрии Максу удалось поставить личный рекорд.
Победа в квалификации, поул-позишен, лидерство от старта до финиша, а также самый быстрый круг – все это принесло Ферстаппену первый в его карьере Большой шлем. Символично, что такое значительное достижение в королевских гонках Макс завоевал на домашней для команды трассе – Red Bull Ring.
Вместе с Большим шлемом 23-летний пилот завоевал 26 очков и уверенно продвинулся вперед как в личном зачете, так и укрепил позиции Red Bull Racing Honda в Кубке Конструкторов. Благодаря своей победе Ферстаппен опережает действующего чемпиона F1 Льюиса Хэмилтона уже на 32 очка, для которого Гран-при Австрии завершился лишь четвертой позицией.
Болельщики в оранжевой форме Голландии приветствует победителя
Болельщики в оранжевой форме Голландии приветствует победителя
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Вместе с пилотом Red Bull, перед многотысячной толпой болельщиков в оранжевой форме, на подиум в Шпильберге также поднялись: второе место – Валттери Боттас из команды Mercedes, и третье место – Ландо Норрис из McLaren. Напарник Ферстаппена – Серхио Перес – занял шестое место на Гран-при Австрии, но смог удержать свои позиции в топ-3 в турнирной таблице пилотов.
Рассказываем, как прошел самый волнительный и важный уик-энд для команды Red Bull.
01

Большой шлем Ферстаппена

Еще неделю назад на Гран-при Штирии нидерландскому гонщику не хватило только одного элемента, чтобы собрать свой гоночный "фулл хаус". Ферстаппен одержал победу с поула и только пропустил лучший круг, который в конце гонки украл у него Хэмилтон на свежих шинах. Но спустя неделю 23-летний пилот Red Bull вернул себе первенство в абсолютно всех возможных категориях.
Макс Ферстаппен провел блестящую гонку на девятом этапе сезона F1 и показал мастер-класс, как нужно завоевывать свой первый Большой шлем. Ферстаппен безоговорочно доминировал в ходе всего уик-энда: от квалификации, где он снова завоевал первое место на стартовой решетке, до самого быстрого круга, который в этот раз Макс забрал себе. Саму гонку пилот Red Bull контролировал от начала и до конца, ни на секунду не уступая первенство другим гонщикам на протяжении 71 круга соревнований.
Финишировав первым, нидерландец собрал все три комбинации для Большого шлема: поул-позишен, победу в гонке и самый быстрый круг. Кроме этого, победа на Гран-при Австрии стала 15 для Ферстаппена в F1 и пятой подряд для Red Bull Racing Honda, две из которых завоеваны на домашней трассе Red Bull Ring.
Ферстаппен лидировал в течение всей гонки на трассе Red Bull Ring
Ферстаппен лидировал в течение всей гонки на трассе Red Bull Ring
© Getty Images/Red Bull Content Pool
"Это что-то невероятное! Честно говоря, я и сам немного удивлен, как все прошло сегодня. До сих пор не могу поверить в происходящее, – делится эмоциями Макс после гонки. – Когда ты начинаешь уик-энд, и все видят в тебе фаворита, то сразу ощущаешь большую ответственность перед всеми. Но благодаря общим усилиям всей команды и Honda мы смогли сделать это! И спасибо моей "оранжевой трибуне" – вы меня сильно мотивировали и заряжали на победу!"
02

Штрафы замедляют Чеко

Другой пилот Red Bull, Серхио Перес, начал свой 200 Гран-при с третьего места на стартовой решетке после впечатляющего выступления в субботу. Поул Ферстаппена, третье место Переса и главные соперники из Mercedes позади – у команды появилась надежда на двойной подиум в Шпильберге. Но в этот раз удача отвернулась от Чеко.
На четвертом круге гонки Серхио Перес оказался за пределами трассы, куда его столкнул Ландо Норрис из McLaren. Из-за этого инцидента Норрис получил пятисекундный штраф, а Чеко опустился до десятой позиции. Но мексиканский гонщик не собирался сдаваться и уже вскоре начал догонять лидеров гонки. Только и здесь не обошлось без штрафов, но теперь уже для самого Серхио.
Перес провел вторую половину гонки в сражении с Ferrari
Перес провел вторую половину гонки в сражении с Ferrari
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Сдерживая атаку Шарля Леклера, пилот Red Bull дважды вытеснил гонщика Ferrari за пределы трассы и получил два пятисекундных штрафа. В результате напряженной борьбы и череды неудач Серхио Перес финишировал на шестом месте. Но благодаря заработанным очкам обоих пилотов команда Red Bull Racing Honda уверенно лидирует в Кубке Конструкторов и опережает Mercedes уже на 44 очка.
03

Гасли возвращается в строй. Цунода теряет позиции

Пьер Гасли – еще один пилот, для которого авария прошлого уик-энда сменилась насыщенной и перспективной гонкой на Гран-при Австрии. Французский пилот Scuderia AlphaTauri завоевал шестое место на стартовой решетке и сумел войти в топ-10 по итогу гонки. Благодаря девятому месту Гасли команда Scuderia AlphaTauri удерживает позиции в Кубке Конструкторов и продолжает занимать пятое место.
В этот уик-энд Гасли провел гонку и финишировал девятым
В этот уик-энд Гасли провел гонку и финишировал девятым
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Напарник Гасли по команде Юки Цунода стартовал с седьмого места после квалификации, но совершил ошибки, которые стоили ему времени и баллов. Цунода получил пару пятисекундных штрафов за пересечение белой линии, которая обозначает вход на пит-лейн на обоих пит-стопах. Из-за этой ошибки японский новичок выбыл из десятки лучших в этой гонке и не смог заработать для команды дополнительных очков.
04

Следующая остановка: Гран-при Великобритании

Три насыщенных гоночных уик-энда подряд завершились, и королевские гонки уходят на заслуженный перерыв. Но уже 18 июля мы сможем наблюдать за очередным этапом F1 там, где когда-то все начиналось. Как и в самом первом сезоне F1 в 1950 году, пилоты будут соревноваться за подиум на автодроме Сильверстоун на Гран-при Великобритании.
Только в этом году гонки на олдскульной трассе пройдут в новом для всех формате. В пятницу пилоты должны будут преодолеть рядовую квалификацию, а уже в субботу – спринтерскую гонку на 17 кругов, определяющую стартовую решетку на воскресный Гран-при из 52 кругов. Это первый из трех экспериментов с новым форматом на вторую половину 2021 года. Что ж, классические гонки мы уже видели, так что ждем новый, возможно, непредсказуемый, но точно увлекательный десятый этап сезона F1!
Part of this story

FIA Formula One World Championship

Austrian Grand Prix 2021

Austria

Max Verstappen

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

MexicoMexico

Pierre Gasly

FranceFrance

Yuki Tsunoda

JapanJapan
Формула 1
Formula Racing