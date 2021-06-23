B-Boy Menno в этом году отмечает своего рода юбилей: 20 лет в брейкинге. Список его побед и достижений впечатляет. Menno выигрывал почти все крупные сольные баттлы и трижды становился победителем мирового финала Red Bull BC One (2014, 2017 и 2019 годы). Известный би-бой – отец двоих детей, художник, дизайнер одежды, который успевает выступать, судить баттлы и проводить мастер-классы.

B-Boy Menno © Виктор Магдеев

– Я был болезненным ребенком и в детстве страдал из-за проблем с балансом. Доктор посоветовал мне записаться на дзюдо. Я занимался этим видом спорта семь лет, – рассказывает Menno. – Когда я увидел, как мои двоюродные братья танцуют брейк, то загорелся желанием освоить этот танец. Знания, полученные в дзюдо, очень мне помогли.

Сначала я был неловким и другие ребята, которые тренировались со мной, учились сложным приемам гораздо быстрее. Тогда я понял, что мне нужно найти свой стиль. Я стал экспериментировать и продолжаю это делать, потому что брейкинг – это движение и останавливаться на чем-то одном просто нельзя.

B-Boy Menno © Виктор Магдеев

Большинству талантливых би-боев мешает их большое эго. К примеру, они хороши в каком-то направлении в брейкинге и больше не развиваются. Для танцора важно оставить эго в стороне и все время двигаться вперед. К своему стилю я пришел спустя десять лет как стал танцевать, но до сих пор продолжаю искать. В брейкинге много элементов и невозможно отточить все. Я выиграл Red Bull BC One три раза, но до сих пор не могу сделать Air Flare. Это помогает мне совершенствовать свой стиль и оставаться голодным в плане танца.

– В этом году исполняется 20 лет, как ты начал танцевать. Планируешь отметить эту дату, например сделать турне или провести фестиваль?

– Не думал об этом, но идея хорошая. В ближайшее время в Роттердаме я открываю танцевальную студию, и мне кажется, это будет отличным поводом отметить мой юбилей.

B-Boy Menno дает мастер-класс в Алматы © Виктор Магдеев

– В начале карьеры думал, что будешь танцевать на протяжении стольких лет и добьешься таких успехов?

– Даже не представлял, что можно будет зарабатывать на этом, путешествовать по миру. Мне просто нравилось танцевать. Сейчас я проживаю мечту, о которой даже не мечтал.

– Брейкинг вошел в Олимпийскую программу. Планируешь попасть на Олимпиаду?

– Мне 32 года. К Олимпийским играм будет 35, и, конечно, мне бы хотелось завершить карьеру, выступив на играх. Я буду готовиться к ним, чтобы достойно представить свою страну.

– Как ты справляешься с волнением перед баттлом: медитируешь, делаешь дыхательные техники?

– Я абстрагируюсь от происходящего, чтобы мои душа и тело стали единым целым. Обычно я визуализирую баттл перед тем, как начать танцевать, воспроизвожу все движения. И еще я всегда вспоминаю совет, который мне дал мой лучший друг. Он как-то сказал – в момент сильной усталости, когда твои ноги становятся как спагетти, просто представь, что тебе позвонила жена и сказала, что в ваш дом вломились воры, и она сильно боится за себя и детей. Представь всю свою злость, всю внутреннюю энергию, которая в тебе мобилизуется в этот момент. Я именно так и делаю, стараюсь выплеснуть всю эту палитру чувств на танцполе.

B-Boy Menno на финале Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2021 © Виктор Магдеев

Еще один важный момент – танец – это всегда импровизация. И я импровизирую. Даже когда я иду в магазин, у меня нет конкретного списка, я покупаю то, что мне нравится. И потом фристайлю на кухне, когда готовлю – делаю то, что приходит на ум. Чувство вкуса очень важно в брейкинге. Многие людей знают крутые приемы, но намного важнее использовать эти приемы в нужное время. Я люблю сравнивать брейкинг и готовку блюд: иногда простой прием, сделанный вовремя, намного лучше чего-то сложного, но сделанного невпопад. Пицца «Маргарита» может быть гораздо вкуснее той, в которой много разных ингредиентов. Самое важное, когда ты готовишь пиццу, – это корж, точно также и в танце. Главное – это основание.

– Ты один из самых крутых би-боев. Насколько сложно каждый раз подтверждать свое чемпионство?

– Никогда не думаю об этом. Я просто танцую.

– В 2019 году в Индии в финале Red Bull BC One твоим соперником был B-Boy Killa Kolya. Какие у вас отношения?

– С Колей мы знакомы с 2009 года. Он классный танцор. У него интересный стиль и хороший верхний брейк. Коля большой трудоголик. Большинство би-боев часто проигрывают сами себе, нежели соперникам. Killa Kolya быстрый и очень-очень упорный. Это редкое качество среди би-боев. Мы с ним в этом похожи.

– Быть судьей непросто, особенно в брейкинге, где все субъективно. На что ты обращаешь внимание и как оцениваешь танцоров?

– Во время судейства важно отключить эмоции. Когда я танцевал в финале с Killa Kolya, мне кажется, многие болели за него потому что он был одним из андердогов, а я – фаворитом, который уже дважды до этого выигрывал мировой чемпионат. Большинство людей чисто эмоционально чаще поддерживаю андердогов. Судьи тоже люди и у них есть свои предпочтения. Но я сужу брейкинг, а не би-боев. Быть беспристрастным непросто. Бывает, что танцоры до баттла относятся к тебе хорошо, а после даже не пожимают руки. Но к этому я тоже отношусь спокойно.

B-Boy Menno – судья на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2021 © Виктор Магдеев

– Как ты переживаешь проигрыши?

– Я не люблю проигрывать, поэтому готовлюсь к баттлам так, чтобы быть победителем. Но если такое случается, то обычно мне нужно пару дней, чтобы отойти, проанализировать все и идти вперед. Брейкинг – это основа всего моего творчества, я просто двигаюсь дальше.

– У тебя двое детей, ты бы хотел, чтобы они начали развиваться в брейкинге?

– Моей дочери четыре года, она занимается балетом. Сыну чуть больше года и недавно он сделал свои первые шаги. Я был в этот момент дома и смог увидеть это своими глазами! Это очень круто! Конечно, мне было бы приятно если бы кто-то из них увлекся тем делом, которое так вдохновляет меня, но важнее этого, чтобы они были счастливы и нашли то, чем будут гореть. Я строгий, но добрый отец. Моя жена работает, и если я не в поездке, то все свое время провожу с детьми – готовлю для них, гуляю, играю. Так как я много тренируюсь и почти никогда не сижу на диване, – я все время на полу – отрабатываю движения и играю с детьми. Мне кажется, для того чтобы создавать и придумывать, нужно уметь играть. Ведь игра – это возможность развиваться в творчестве.

B-Boy Menno © Виктор Магдеев

– Какой бы вопрос ты задал сам себе?

– Сложно ответить (пауза – авт.). Я бы спросил у себя: «Что будет после? Что будет после брейкинга?»

– И что?

– Я хочу продвигать брейкинг у себя на родине – преподавать, судить баттлы. Сделать так, чтобы больше людей во всем мире любили брейкинг.