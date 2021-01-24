Battlefield 6: это будет мегакруто! Наверное...
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Шестую "Батлу" ждут любители серии по всему миру. По слухам, в этот раз не будет никаких мировых войн прошлых столетий. События в новой части развернутся в нашем времени. Звучит заманчиво...
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По сведениям инсайдеров, которые близки к тестерам новой части, Battlefield 6 наконец уходит от всех этих мировых войн и идёт в настоящее. Более того, в шестой "Батле" будут замесы на 128 человек в современных реалиях. Больше никаких обскурных пушек, дирижаблей, кривых траншей и прочей древности. Теперь только современные автоматы и снайперские винтовки. Танки, которые могут вести быстрый огонь прямо на ходу (например, Абрамс). Об одном можно утверждать смело без всяких инсайдеров и утечек — арсенал в Battlefield 6 будет огромен. Кстати, сами разработчики намекают, что карты в игре будут созданы под масштабные битвы. Как упоминалось выше — на 128 человек.
При таких размахах напрашивается справедливый вопрос: будет ли в игре режим "Королевская битва"? Учитывая, что в предыдущей части баттл-рояль не пользовался большим успехом, можно предположить, что разработчики не станут запиливать этот режим. Но! Большой выбор современного оружия и техники, огромные карты, возможности железа ПК и консолей нового поколения — всё это за "Королевскую битву" в Battlefield 6. Если даже на момент релиза ее не будет — они прикрутят её с одним из крупных патчей немного позже.
А вот будет ли в шестой "Батле" сюжетная кампания? Трудно предполагать, так как непонятно, к какой современной войне ее привязать. К большому счастью, мир не знал глобальных военных столкновений после Второй мировой войны. И снова вопрос: а обязательно ли привязываться к реальным военным событиям? Можно ведь выдумать, придумать, создать. Инсайдеры же вовсе говорят о том, что Battlefield 6 будет лайтовым перезапуском всей франшизы. А разработчики из DICE ориентируются на третью номерную часть.
Что касается системных требований новой части, то скорее всего она выйдет и для консолей прошлого поколения. Но версия будет урезанной. Вряд ли железо PS4 или Xbox One потянет сражения на 128 человек. Вероятнее всего, для них выйдут версии на 64 игрока с урезанной графикой и ограниченными разрушениями. Однако вероятность того, что владельцы приставок прошлого поколения останутся без шестой "Батлы" тоже есть. Тут уже как рынок продиктует.
Всё это информация от инсайдеров. Даже несмотря на то, что ошибаются они редко, эта информация остается неофициальной. Сами разработчики утверждают, что Battlefield 6 выйдет к концу 2021-го, она будет нереально масштабной и выжмет из консолей последнего поколения всё, на что они способны. Как говорится, будем посмотреть. Есть еще время продать старые приставки и накопить на PS5 или Xbox Series X/S.