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Battlefield 6: это будет мегакруто! Наверное...

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Шестую "Батлу" ждут любители серии по всему миру. По слухам, в этот раз не будет никаких мировых войн прошлых столетий. События в новой части развернутся в нашем времени. Звучит заманчиво...
Автор Арманем КаримовОпубликован
По сведениям инсайдеров, которые близки к тестерам новой части, Battlefield 6 наконец уходит от всех этих мировых войн и идёт в настоящее. Более того, в шестой "Батле" будут замесы на 128 человек в современных реалиях. Больше никаких обскурных пушек, дирижаблей, кривых траншей и прочей древности. Теперь только современные автоматы и снайперские винтовки. Танки, которые могут вести быстрый огонь прямо на ходу (например, Абрамс). Об одном можно утверждать смело без всяких инсайдеров и утечек — арсенал в Battlefield 6 будет огромен. Кстати, сами разработчики намекают, что карты в игре будут созданы под масштабные битвы. Как упоминалось выше — на 128 человек.
Battlefield 3
Battlefield 3
© ea.com
При таких размахах напрашивается справедливый вопрос: будет ли в игре режим "Королевская битва"? Учитывая, что в предыдущей части баттл-рояль не пользовался большим успехом, можно предположить, что разработчики не станут запиливать этот режим. Но! Большой выбор современного оружия и техники, огромные карты, возможности железа ПК и консолей нового поколения — всё это за "Королевскую битву" в Battlefield 6. Если даже на момент релиза ее не будет — они прикрутят её с одним из крупных патчей немного позже.
Battlefield 3
Battlefield 3
© ea.com
А вот будет ли в шестой "Батле" сюжетная кампания? Трудно предполагать, так как непонятно, к какой современной войне ее привязать. К большому счастью, мир не знал глобальных военных столкновений после Второй мировой войны. И снова вопрос: а обязательно ли привязываться к реальным военным событиям? Можно ведь выдумать, придумать, создать. Инсайдеры же вовсе говорят о том, что Battlefield 6 будет лайтовым перезапуском всей франшизы. А разработчики из DICE ориентируются на третью номерную часть.
Battlefield 3
Battlefield 3
© ea.com
Что касается системных требований новой части, то скорее всего она выйдет и для консолей прошлого поколения. Но версия будет урезанной. Вряд ли железо PS4 или Xbox One потянет сражения на 128 человек. Вероятнее всего, для них выйдут версии на 64 игрока с урезанной графикой и ограниченными разрушениями. Однако вероятность того, что владельцы приставок прошлого поколения останутся без шестой "Батлы" тоже есть. Тут уже как рынок продиктует.
Battefield 3
Battefield 3
© ea.com
Всё это информация от инсайдеров. Даже несмотря на то, что ошибаются они редко, эта информация остается неофициальной. Сами разработчики утверждают, что Battlefield 6 выйдет к концу 2021-го, она будет нереально масштабной и выжмет из консолей последнего поколения всё, на что они способны. Как говорится, будем посмотреть. Есть еще время продать старые приставки и накопить на PS5 или Xbox Series X/S.