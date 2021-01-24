По сведениям инсайдеров, которые близки к тестерам новой части,

Battlefield 6

наконец уходит от всех этих мировых войн и идёт в настоящее. Более того, в шестой "Батле" будут замесы на 128 человек в современных реалиях. Больше никаких обскурных пушек, дирижаблей, кривых траншей и прочей древности. Теперь только современные автоматы и снайперские винтовки. Танки, которые могут вести быстрый огонь прямо на ходу (например, Абрамс). Об одном можно утверждать смело без всяких инсайдеров и утечек — арсенал в

Battlefield 6

будет огромен. Кстати, сами разработчики намекают, что карты в игре будут созданы под масштабные битвы. Как упоминалось выше — на 128 человек.