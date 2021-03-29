16 марта Фонд имени Батырхана Шукенова при финансовой поддержке Фонда Булата Утемуратова объявил об открытии первой в Казахстане резиденции для казахстанских композиторов. Образовательно-практическая платформа задумана для коллаборации музыкантов, художников, продюсеров и композиторов.

Batyr Lab © Batyr Lab

Участникам проекта предстоит создавать музыку с использованием духовых инструментов. Они будут обучаться звукозаписи и музыкальному продюсированию. Отбор пройдут 10-12 композиторов. Менторами станут московский продюсер и DJ Саша Lay-Far и основатель музыкального консультационного бюро InSimple Алекс Николаев.

Выпускники резиденции смогут получить гранты для дальнейшей работы над музыкальными произведениями на общую сумму 5 миллионов тенге. Каждому музыканту будет оказана помощь в продвижении, организованы профессиональные съемки и дистрибьюция, выпущены материалы с партитурами и результатами резиденции.

Заявки от исполнителей принимаются до 16 апреля 2021 года. Мы поговорили с Наргиз Шукеновой, директором Фонда имени Батырхана Шукенова, о проекте.

- Наргиз, кто и зачем придумал инициативу с резиденцией? Чтобы что?

- Идея проведения резиденции Batyr Lab пришла мне. Захотелось провести такой эксперимент: собрать талантливых людей и "срежиссировать" процесс создания концептуального музыкального альбома с использованием духовых инструментов. Главным источником вдохновения резиденции стали наши подопечные – обладатели стипендий имени Батырхана Шукенова и лауреаты двух республиканских конкурсов. Хотелось вовлечь их в мир современной казахстанской музыки и предложить им новый репертуар.

В рамках резиденции предполагается наше кураторское сопровождение. Мы хотим сфокусировать внимание наших резидентов на современной духовой музыке в разных жанрах – джаз, поп, этно-фолк, классика, не ограничивая их в экспериментах. Жанровое разнообразие нашей резиденции – дань памяти Батыру, который постоянно экспериментировал и открывал для себя новые горизонты – как вокалист, композитор и продюсер. Мы очень надеемся, что оказавшись в нашей резиденции, участники Batyr Lab смогут создать интересный концептуальный продукт, в котором прозвучат духовые инструменты.

Наргиз Шукенова - основательница Batyr Lab © Из личного архива Наргиз Шукеновой

- Существуют ли в мире похожие резиденции? Опирались ли вы на чей-либо опыт или действуете по наитию?

– Резиденции – довольно распространенный формат на Западе. Они проходят регулярно и ориентированы на творцов в разных сферах – архитектура, музыка, современное искусство, сценарное мастерство и других. Есть легендарная французская La Fabrique, которая посвящена новым музыкальным направлениям. У нее потрясающая инфраструктура: звукозаписывающие студии, исследовательские лаборатории, библиотеки. Мы начинаем с временной выездной резиденции, где также будут студии и доступ к лекторам. Надеюсь, инициатива станет постоянной и расширится.

3 года назад наш фонд учредил конкурс и стипендиальную программу , за это время были отмечены 43 музыканта. Мы отмечаем исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах. Это ученики школ и ВУЗов, которые чаще всего готовятся к поступлению в консерватории или трудоустраиваются в оркестры. Наши ребята участвуют в конкурсах. В прошлом году одна из стипендиаток выиграла в конкурсе Должикова (Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова). Многие улетели и продолжают учиться в зарубежных консерваториях.

– Наставниками резиденции станут московский продюсер и DJ Lay-Far и основатель музыкального консультационного бюро InSimple Алекс Николаев. Почему именно они? По какому принципу приглашались менторы?

– Прежде чем сформировать программу резиденции, мы провели локальное исследование в нашей целевой группе, чтобы выявить ее потребности и проблемы. Многие наши респонденты отмечали недостаточное финансирование, трудности монетизации своего контента и незнание музыкального маркетинга. Поэтому нам было важно найти людей, чей опыт помог бы нашим композиторам.

Алекс Николаев – профессиональный лектор, который разработал отличную образовательную программу о музыкальном продукте. Более того, курировал культовые московские места "Пропаганда" и "Культ". Также был музыкальным редактором МУЗ ТВ и организовал множество гастролей зарубежных артистов в России и российских диджеев в Великобритании.

А опыт Саши Lay-Far и его записи на крупных западных лейблах, работа в коллаборациях, думаю, станут важной практической частью нашей резиденции. Мы выбирали лекторов по принципу близости наших музыкальных рынков, чтобы у студентов была возможность ориентироваться на их опыт. И, безусловно, по их профессионализму и экспертизе.

– По каким критериям вы будете отбирать композиторов?

– Для жюри важны их стиль/аутентичность, профессионализм и прошлый опыт, а также мотивация. Нам с участниками предстоит долгий совместный путь: от концепции музыкального произведения до финального результата. Мы хотим, чтобы для наших резидентов это был важный и интересный опыт.

Мы рассчитываем поработать с известными композиторами, но самой большой удачей для нас будет открытие новых имен. Мы готовы пригласить композиторов, не обладающих профессиональным образованием/пишущих музыку для себя, неизвестных широкой публике. Важно, что мы не приемлем никакой формы плагиата. При его обнаружении участник/участница будет отстранен/а от проекта.

– Когда стартует резиденция? Сколько она продлится? Где можно следить за ее новостями?

– Первый этап стартовал – прием заявок продлится до 16 апреля. Затем отбор и предварительная кураторская работа – май. Выезд в резиденцию – 19-26 июня. Работа в студиях на средства грантов – июль-август. Съемки и подготовка релиза – сентябрь. Презентация – октябрь-ноябрь 2021 года. Общий пул грантов – 5 миллионов тенге. Средства будут распределены между участниками. Мы планируем издать отдельным релизом произведения, созданные во время резиденции.