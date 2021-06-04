Стань звездой кибертрассы: лучшие гоночные игры 2021 года

От лучших франшиз до захватывающих мобильных игр – 2021 год предлагает нам окунуться мир в гонок и по полной жечь резину на кибертрассах. Выбирай свою гонку и поехали покорять призовой подиум.

Итак, 3,2,1, Go!

F1 2021: релиз 16 июля (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Пока Макс Ферстаппен и команда Red Bull завоевывают лидерство на трассах F1, ты также можешь почувствовать себя звездой знаменитой гонки. Выйти на кибертрассу F1 2021 ты сможешь с 16 июля 2021 года . Обновленная игровая франшиза F1 порадует как фанатов, так и новичков новыми режимами, трассами и функциями.

Самое большое дополнение – новый режим Braking Point. Благодаря ему ты сможешь пройти весь путь от F2 до F1. Кроме этого, тебя ждет обновленный режим карьеры, который ты сможешь пройти с друзьями. Обновление также позволяет играть как в кооперативе, так и соревноваться друг с другом.

F1 2021 порадует не только обновленным игровым контентом, но и улучшенной графикой вместе с новым бомбическим плейлистом. Представь, как ты с ветерком и под любимую музыку будешь покорять трассы знаменитой гонки. А чуть позже взойдешь на подиум и займешь заслуженное первое место. Готов к самой большой гонке в своей жизни? Тогда увидимся на старте F1 уже в июле!

WRC 10: релиз 2 сентября (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC. Nintendo Switch – дата выхода уточняется)

Если ты предпочитаешь ралли, то WRC 10 – это то, что тебе подойдет. Тем более, что серия видеоигр отмечает монументальную годовщину – чемпионату мира по ралли исполняется 50 лет. По этому случаю разработчики KT Racing выпускают 2 сентября игровое обновление FIA World Rally Championship с новыми функциями, режимами и событиями.

Помимо обновленного контента, в WRC 10 будет доступен ретроспективный режим. Ты сможешь участвовать в 19 значимых событиях, которые формировали историю WRC: от ралли Акрополис до ралли Сан-Ремо. И какие гонки без крутых тачек? Ты сможешь погонять на таких легендах, как Alpine Renault A110, Audi, Lancias группы B, так и на Subaru, Toyota и Mitsubishi девяностых годов.

Также разработчики добавили в игру все гонки из календаря World Rally Championship 2021, включая Ралли Хорватии, Ралли Эстонии и Ралли Ипра (Бельгия). Как видишь, WRC 10 с размахом празднует 50-летие ралли, а мы предлагаем тебе присоединиться к празднику на одной из кибертрасс.

MotoGP 21: уже доступно (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК, Nintendo Switch)

Διασκεδάζοντας στους δύο τροχούς © Milestone

Всем любителям мотогонок и “железных коней” мы рекомендуем MotoGP 21 от Milestone. Теперь в обновленной 11-й игре в серии двухколесных гонок ты сможешь настроить каждый элемент симулятора так, чтобы прочувствовать напряжение от каждого поворота. Но это еще не все, что тебя ждет в MotoGP 21!

Если ты упал с байка, то здесь не будет никаких респаунов – придется быстрее возвращаться к своему “коню”, снова его седлать и наверстывать потерянные круги. И не забывай о температуре тормозных дисков – за этим теперь тоже нужно следить. Что касается режимов, то здесь ты можешь построить как первоклассную карьеру мотогонщика из высшей лиги, так и пройти путь команды юниоров.

Почувствуй себя Джеком Миллером или Марком Маркесом в MotoGP 21 – последней и, вероятно, лучшей из многолетней игровой франшизы.

DIRT 5: уже доступно (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Stadia)

Το DIRT 5 γίνεται ολοένα και καλύτερο © Codemasters

Грязь, ралли, а также новые тачки, апгрейды и многое другое – все это ждет тебя в DIRT 5 . А еще ты можешь почувствовать себя частью команды Red Bull в раллийном симуляторе.

Совсем недавно разработчики из Codemasters представили обновление Red Bull Revolution – бесплатный контент, благодаря которому можно апгрейднуть тачку нашей фирменной эмблемой с логотипом Red Bull. Ты сможешь гонять по трассам под знаменем Red Bull в том числе и на Peugeot 208 WRX, MINI John Cooper Works Buggy от X-raid, Peugeot 3008 DKR Maxi.

Если не боишься грязи и крутых поворотов, а также хочешь почувствовать себя звездным атлетом Red Bull – ждем тебя в DIRT 5.

Project Cars GO: уже доступно (iOS, Android)

Теперь перенесемся с консолей и ПК на экраны поменьше. Project Cars GO – это мир гонок прямо в твоем телефоне. Здесь ты найдешь как сложные трассы от Brands Hatch до WeatherTech Raceway Laguna Seca, так и сможешь побороться за славу и первое место в разных режимах: World Tour, Daily и Manufacturer Invitationals. Project Cars GO предложит тебе на выбор самые классные тачки – в игре большая коллекция автомобилей и классов.

Что ж, надевай шлем и увидимся на кибертрассах!