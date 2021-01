Лучшие документальные фильмы от экстремалов и первопроходцев

В документальных фильмах про спорт и музыку есть своя особенная магия. Они сближают нас с главными героями и цепляют прежде всего настоящими эмоциями – будь это триумф или радость от победы, или страдания и слезы от горечи поражения. Такие фильмы точно не оставят тебя равнодушным и будут "держать" до финальных титров.

Устраивайся поудобнее, ведь мы собрали в подборке топ знаковых документальных фильмов 2020 года.

1. Saturdays

Культовый фильм от Birdhouse Skateboards, который расскажет и покажет мир прогрессивного скейтбординга. Фильм снимался более трех лет на самых знаменитых спотах планеты. В Saturdays ты не только увидишь, как катают профи – Аарон Хомоки и Клайв Диксон, но и вдохновишься эпичными трюками легенды скейтбординга – Тони Хоука.

2. North of Nightfall

Белые медведи, лунные ландшафты и маунтинбайк – за этим и не только отправляется четверка топовых MTB-райдеров в Заполярье. Героям предстоит стать первопроходцами в суровом арктическом мире и проложить первую горную трассу за полярным кругом. Отправляйся на край света вместе с Карсоном Шторхом, Кэмом Цинком, Дарреном Берреклотом и Томом ван Стенбергеном и становись первопроходцем к северу от ночи.

3. K2: The Impossible Descent

Гора К2 – вторая гора в мире по высоте (8611 м), но она считается более сложной технически по восхождению, чем Эверест. По статистике, каждый четвертый альпинист не возвращается с К2. Но Анджея Баргеля, польского ски-альпиниста и бесстрашного энтузиаста, трудностями не испугать. Он, к слову, решил усложнить себе задачу и покорить К2 в одиночку, без кислорода и на лыжах! Но это еще не все. Не снимая лыж, он стал спускаться с самой вершины прямиком до базового лагеря. Что из этого вышло – смотри в фильме K2: The Impossible Descent.

4. Going In

Документальные фильмы – это не только истории побед и триумфов. Ведь за каждой победой стоят титанический труд и упорство, давление и конкуренты, бесконечные тренировки и падения, сомнения и страх поражения. Фильм Going In расскажет именно об этом в мире MTB. Ты сможешь увидеть, какой путь проходят спортсмены ради любимого спорта.

5. Andrea Dovizioso: Undaunted

Еще одна документалка про нелегкий и тернистый путь к славе. Andrea Dovizioso: Undaunted – это история об одном из самых неоднозначных и загадочных мотогонщиков современности. Документальная картина расскажет, как Андреа Довициозо, лидер Ducati, преодолевая давление и череду провалов, борется за титул чемпиона мира со своим главным соперником – Марком Маркесом из Honda. Фильм захватывает с головой – зрителя ждет такой накал страстей и эмоций, что понравится даже тем, кто далек от мира мотоспорта.

6. The History of the Pit Stop

Пит-стопу в мире "Формулы-1" отведена одна из главных ролей. Стоит на секунду ошибиться при замене шин или ремонте болида, и гонщик уже может упустить первое место. Узнай, какой путь развития прошел пит-стоп и как превратился в одно из самых зрелищных и значимых событий в мире гонок.

7. On the Pipe 7: The Last Hit

Приготовься, что будешь смотреть этот фильм с открытым ртом, а порой, в момент очередного смертельно опасного трюка, и прикрывать глаза. Мы прокатимся по всему земному шару вместе с именитыми FMX-гонщиками, станем свидетелями попытки поставить мировой рекорд по бэкфлипу и узнаем как братья Пажес стали самыми инновационными гонщиками мотофристайла в этом столетии.

8. Moto 9

Мы не гарантируем, что после просмотра этого фильма ты не захочешь приобрести мотобайк и умчать на нем куда-нибудь в закат на всех скоростях. И это не удивительно – в Moto 9 минимум разговоров и максимум скорости. А кинематографический эффект, улетные трюки и драйвовая музыка заставят почувствовать себя звездой мотокросса.

9. The Moment

Когда-то и где-то все начиналось. Так и MTB-фрирайд, который зародился в канадской глубинке благодаря трем группам экстремалов и любителям приключений. Фильм The Moment расскажет и покажет, что произошло в Британской Колумбии и как это навсегда изменило историю мирового маунтинбайка.

10. Quebonafide: Romantic Psycho Film

Можно быть первопроходцем не только на краю света, но и открывать впервые что-то новое...в себе. "У меня есть классный дом, я богат, но что в этом хорошего? Успех утомляет в этом безумном мире", – первые слова, произнесенные в этом документальном фильме. Romantic Psycho Film дает уникальное представление о сознании одного из самых успешных и загадочных рэперов Польши – Quebonafide. Отправляйся вместе с Quebonafide в его "путешествие самопознания" – из России через Китай в Монголию.