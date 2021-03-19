От аркад из 90-х до ремастера Diablo II: Blizzcon 2021

Или мрачный платформер-боевик Blackthorne (1994), где суровый персонаж, напоминающий Сталлоне в “Рэмбо”, сражается с орками в темных подземельях будущего. Ничего не напоминает? Как

сами разработчики Blizzard именно Blackthorne вдохновил их в будущем на наполнение игровых вселенных: орки в Warcraft, снаряжение в Diablo, космические сражения в Starcraft и мир будущего в Overwatch.