От аркад из 90-х до ремастера Diablo II: Blizzcon 2021
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Рассказываем какие новинки ждать от Blizzard в ближайшем будущем.
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В феврале прошел ежегодный Blizzcon 2021 – фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным играм. Но в этом году, из-за пандемии, конференцию впервые провели онлайн. Мы собрали для тебя все самое интересное, что показали на виртуальном Blizzcon 2021.
Добро пожаловать в 90-е: викинги в платформере, гонки на планете Зергов и первые орки
Warcraft, Diablo, Starcraft – игры, названия которых многих из нас унесут в приятные воспоминания о проведенных часах в мире Азерота, подземельях около Тристрама и битвах за Галактику. Но не все знают с чего все начиналось.
Например, покрытый слизью и украшенный когтями инопланетный ландшафт Дракониса из аркадных гонок Rock N Roll Racing (1993) послужил прототипом планеты Зергов для вселенной Starcraft. Только здесь все задорнее, проще и под тяжелый рок!
Или мрачный платформер-боевик Blackthorne (1994), где суровый персонаж, напоминающий Сталлоне в “Рэмбо”, сражается с орками в темных подземельях будущего. Ничего не напоминает? Как рассказывают сами разработчики Blizzard именно Blackthorne вдохновил их в будущем на наполнение игровых вселенных: орки в Warcraft, снаряжение в Diablo, космические сражения в Starcraft и мир будущего в Overwatch.
А викинги в платформере-головоломке The Lost Vikings (1992) помогли Близзам в целом найти баланс по стилю, дизайну и геймплею для будущих игр. И еще не раз появлялись и в других мирах Blizzard. Так ты мог встретить Эрика, Балеога и Олафа в Выжженных землях в Warcraft, где они предлагали свои суперспособности героям Азерота.
Но довольно воспоминаний, ведь теперь ты сам можешь окунуться в атмосферу ламповых 90-х и ощутить на себе эпоху прошлого. К своему 30-летию Близзы выпустили праздничную коллекцию Blizzard Arcade Collection, где вместе собраны The Lost Vikings, Rock N Roll Racing и Blackthorne. Коллекция уже доступна на всех платформах.
Все новое – хорошо забытое старое: WoW Burning Crusade Classic
Blizzard в этом году решили устроить ревизию прошлого, поэтому выпускают не только коллекцию аркадных игр из 90-х, но и объявили об...обновлении легендарной World of Warcraft Classic!
Напомним, что сейчас в WoW Classic ты можешь погрузиться в мир игры 2006 года. Максимальный уровень персонажа – 60, а в игре отсутствует любое контентное обновление. В игре полностью воспроизведен геймплей, который был 13 лет назад. Но теперь в обновленном World of Warcraft Burning Crusade Classic ты сможешь:
- Прокачаться до 70 уровня и овладеть новыми способностями классов.
- Исследовать Запределье через Темный портал.
- Сражаться за Орду как эльф крови или вступить в Альянс как один из дренеев.
- Летать в небесах Пустоверти и пронестись над оскверненной Долиной Призрачной Луны и многое другое.
Более подробно про все изменения в Burning Crusade ты сможешь узнать здесь. Точная дата выхода обновления пока неизвестна, но разработчики утверждают, что отправиться в Запределье можно будет уже в этом году.
Но кому не хочется ждать обновлений классики, Blizzard тоже не оставили без внимания и представили новый патч для World of Warcraft: Shadowlands. Теперь мы перенесемся в новую локацию Кортию, где нас будут ждать мега-подземелье с восемью боссами, увлекательные квесты и многое другое. Узнай здесь что еще тебя ждет в World of Warcraft: Shadowlands.
Наступает год Грифона – Hearthstone: Forged in the Barrens
Фанатов Варкрафта ждет новый сезон и в Hearthstone. В карточной онлайн-игре по мотивам вселенной Warcraft наступает год Грифона, а вместе с ним появится 135 новых карт, выйдет дополнение Hearthstone: Forged in the Barrensи новый режим “Наемники Hearthstone”. Он будет включать в себя рогаликовые миссии и стратегический ролевой геймплей.
Diablo II Resurrected: легендарное возвращение
Обновления не обошли стороной и другие культовые вселенные Blizzard. Теперь ты сможешь устроить забег по подземельям Diablo IV не только за варвара, волшебницу или друида, но и сможешь играть за разбойника. Знакомым с миром Diablo 3 разбойник может напомнить класс Охотника на демонов, поскольку тоже может стрелять из арбалета. Но помимо этого, у воина в арсенале будут мечи, кинжалы и луки. В кинематографическом и мрачном трейлере ты также сможешь узнать, что еще тебя ожидает в новой части Diablo. Точная дата релиза пока неизвестна.
Но Blizzcon 2021 больше обрадовал геймеров другими новостями. Молитвы фанатов наконец-то были услышаны, поэтому ремастеру культовой Diablo II – быть!
В Diablo II Resurrected была улучшена графика, но любители оригинальной игры смогут переключиться на “классический” режим, который был в игре 20 лет назад. Также Blizzard переделали кинематографические ролики и улучшили аудио в ремастере. Релиз Diablo II Resurrected намечен на 2021 год, а пока ты можешь участвовать в альфа-тестировании. Подай заявку на альфу и читай больше новостей про ремастер Diablo II здесь.
Blizzcon 2021: косплей и виртуальный музей
Как и Comic-Con, Blizzcon знаменит своими косплеями на персонажей вселенных Blizzard. В этом видео ты можешь посмотреть, как геймеры со всего мира косплеили любимых персонажей. Лучшим среди них стал бельгиец в образе Болвара Фордрагона из World of Warcraft. Ты только посмотри на его бомбический косплей!
А любители игровых историй могут окунуться в атмосферу Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch, Heroes Of The Storm, Hearthstone и классических аркад в виртуальном музее от Blizzard. Ты сможешь посетить галереи знаменитых игр, насладиться игровыми саундтреками и узнать с чего все начиналось. Погрузиться в мир Blizzard и бесплатно посетить виртуальный музей можно тут.