Если ты играл в "

Космические рейнджеры

", то многое в призраках ты узнаешь. Дело в том, что в свое время должна была выйти версия "

Космические Рейнджеры Онлайн

". Но разработчики, издатели и прочие дяди перессорились и не смогли договориться об авторских правах. В итоге создателям пришлось брать новое малоизвестное название "

Звездные призраки

". Но название никак не повлияло на саму игру. Это те же "Космические рейнджеры" (даже лучше), в которые можно играть прямо в браузере. Экономика, крафт, апгрейд и прочее — все сбалансировано. А так как игра онлайн, то есть PVP, масс-файты, клановые войны и вот это вот все. Готов ворваться в космические баталии? Космопорт

.