Три, два, один... Поехали!
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Космическая тематика в играх всегда пользуется популярностью. Взять, к примеру, Crysis, Mass Effect, Dead Space или даже StarCraft. Но далеко не все имеют мощный компьютер, который потянет такие игры
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Более того, не всем админ позволяет что-либо устанавливать на рабочие компы в офисе. Выход есть... Мы уже рассказывали тебе о браузерных шутерах, стратегиях, а теперь лови подборку игр о космосе. Некоторые из них устроят тебе салют флешбэков. Готов ностальгировать?
Звездные призраки
Если ты играл в "Космические рейнджеры", то многое в призраках ты узнаешь. Дело в том, что в свое время должна была выйти версия "Космические Рейнджеры Онлайн". Но разработчики, издатели и прочие дяди перессорились и не смогли договориться об авторских правах. В итоге создателям пришлось брать новое малоизвестное название "Звездные призраки". Но название никак не повлияло на саму игру. Это те же "Космические рейнджеры" (даже лучше), в которые можно играть прямо в браузере. Экономика, крафт, апгрейд и прочее — все сбалансировано. А так как игра онлайн, то есть PVP, масс-файты, клановые войны и вот это вот все. Готов ворваться в космические баталии? Космопорт здесь.
Star Colony
Это онлайн-стратегия, которая походит на микс Red Alert и StarCraft. От последней взято довольно много: сюжетная линия, внешний вид инопланетян, десантников и многое другое. В Star Colony тебе с нуля нужно развивать свою базу, строить кучу зданий, потом их прокачивать. Нанимать армию, потом ее прокачивать. Изучать новые технологии, потом их прокачивать. Ну, ты понял, да?.. По сути, как и многие онлайн-стратегии, эта игра бесконечная. Но сделана она довольно качественно, и ее не бросаешь через неделю другую. Как минимум, многие звездные колонисты заходят в игру каждый день, чтобы собрать ресурсы и получить плюшки за ежедневный вход. Начинай свою колонизацию отсюда.
Star Trek: Alien Domain
Смотрел "Звездный путь"? Да, это не просто одноименная игра. Здесь тоже идет борьба между Клингонской империей и Объединенной федерацией планет. Тебе надо выбрать, за кого из них сражаться, и начать строительство своей базы, создание флотилии космических кораблей и обучение офицеров. Star Trek: Alien Domain — это RPG + тактическая стратегия, бои в игре проходят в авторежиме, а потому следует серьезно относиться к развитию армии, уделять больше внимания прокачке офицеров и улучшению кораблей. Твой транспортник ждет тебя здесь.
DarkOrbit Reloaded
Летай, стреляй, уничтожай! Ну, и прокачиваться не забывай. DarkOrbit Reloaded — весьма активный экшн с постоянными космическими битвами и сражениями за награду среди астероидов и космического мусора. Но цель всегда одна — господствовать, чтобы владеть всеми ресурсами и благами. А потому тебе придется выбирать корпорацию, за которую ты будешь топить. Делай ставку на реальных лидеров, а не на тех, кто больше заплатит. В этой игре нужен не только аналитический ум, но и быстрая реакция. Готов? Твой корабль ждет тебя в этом ангаре.
Звездная федерация
Одна из самых продуманных игр в жанре. Игра может похвастать очень частыми обновлениями. Это при том, что в ней и без того 8 рас и десятки тысяч планет в сотнях галактик. Обновляемые миссии по поиску древних артефактов, возможность колонизировать и заселить безжизненные планеты, а также наладить производство по переработке космических тел. Войны, в которых можно уничтожать целые планеты. Не хочешь открытых конфронтаций? Ок, занимайся пиратством, устраивай диверсии, прокачайся в шпионаже. Строй корабли по собственным разработкам, продавай, создавай альянсы и вообще подчини весь космос. Все это возможно в игре "Звездная федерация". Стартуй!
В следующей подборке представим тебе браузерные игры на морскую тематику, а пока покоряй космос.