Макс Ферстаппен из Red Bull Racing Honda возглавил чемпионат мира с 14 очками в последних трех гонках захватывающего сезона F1. И даже несмотря на второе место на Гран-при Сан-Паулу , нидерландский пилот продолжает уверенно лидировать в королевских гонках. Но после бразильского этапа Ферстаппену придется усилить напор, ведь его главный соперник Льюис Хэмилтон с двойной силой будет бороться за первенство в гонке. Об этом с уверенностью можно сказать по их жаркой и напряженной битве на трассе Интерлагос.

Пилот Mercedes начал гонку в воскресенье, 14 ноября , с 10-го места на стартовой решетке после пятиместного штрафа за установку нового двигателя перед квалификацией. Тем не менее он поднялся на третье место в течение первых пяти кругов и вступил в финальную битву с Ферстаппеном, которая бушевала с момента открытия сезона в Бахрейне .

После того как оба гонщика сделали свои последние пит-стопы, Ферстаппен лидировал на 2,6 секунды с 28 кругами из 71 круга гоночной дистанции. Хэмилтон преследовал его на шинах, которые были на три круга моложе. Ферстаппен смог выдержать атаку британского пилота на четвертом повороте 48-го круга и сохранить лидерство. Однако Хэмилтону удалось обойти пилота Red Bull на том же повороте через 11 кругов до конца гонки, обеспечив себе шестую победу в сезоне.

Ферстаппен сохранил лидерство в чемпионате после Гран-при Сан-Паулу © Getty Images/Red Bull Content Pool

В итоге на бразильский подиум в Сан-Паулу поднялись: первое место – Льюис Хэмилтон (Mercedes), второе – Макс Ферстаппен (Red Bull), третье – Валттери Боттас (Mercedes).

Напарник Ферстаппена по Red Bull Серхио Перес в этот раз финишировал четвертым, сумев отыграть у Хэмилтона одно очко за самый быстрый круг в гонке. Мексиканский гонщик провел один круг до финиша на мягких шинах и использовал их, чтобы установить лучшее время – 1:11.010 (71 круг, 218,453 км/ч). Благодаря этому он заработал дополнительное очко к 12 очкам за четвертую позицию на финише.

Заработанные очки Переса и второе место Ферстаппена укрепили позиции команды в Кубке Конструкторов. На данный момент Red Bull отстает от Mercedes на 11 очков, и у команды еще есть все шансы отыграться в трех оставшихся гонках.

Вот как прошел насыщенный на события день в горячем Сан-Паулу.

15-й подиум Макса из 19 прошедших гонок

Второе место Макса на Гран-при Сан-Паулу © © Getty Images / Red Bull Content Pool

Сан-Паулу стал третьей и последней частью совершенно новой инициативы спринтерской гонки в квалификационном отборе в 2021 году. После двух заработанных спринтерских поулов в Великобритании и Италии Ферстаппен стал вторым после Валттери Боттаса на трассе Интерлагос. Но голландец блестяще отыграл первенство на старте в воскресенье, обогнав финского пилота Mercedes сразу после начала гонки.

Ферстаппен доминировал на бразильской трассе вплоть до 59 круга, где его настиг Хэмилтон на болиде с новым двигателем. Нидерландский пилот, как мог, сдерживал напирающего сзади пилота Mercedes, но в итоге не смог противостоять скорости Хэмилтона и уступил ему первенство.

Ферстаппен уверенно удерживал позади наступающего Хэмилтона © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ферстаппен пришел вторым на финише в Сан-Паулу и завоевал свой 15-й подиум из 19 прошедших гонок. После гонки Ферстаппен сказал, что выложился на полную: “Конечно, сегодня мы перепробовали все, что могли. Я думаю, что это была хорошая битва, но в конце мы просто немного упустили темп. Сегодня мы выложились полностью, но в конце концов это не сработало. Но я не слишком разочарован, потому что считаю – это реалистичный результат”.

Директор команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер сказал, что Ферстаппен “старался изо всех сил защищаться, насколько это было возможно”.

“Всегда трудно смириться с поражением, когда ты ведешь столько кругов, но это было вопреки ожиданиям, – добавил Хорнер. – Это непросто, когда ты лидируешь 75 процентов гонки. Я думаю, Макс проделал адскую работу, чтобы удержать Льюиса так долго, как он это сделал. Но вчера мы видели, что скорость этой машины [Mercedes] была просто неудержимой”.

Лучший круг Переса на Гран-при Сан-Паулу

Перес завоевал самый быстрый круг под самый конец гонки © Getty Images/Red Bull Content Pool

После серии успешных двойных подиумов Чеко уступил позиции на бразильской трассе. Но нужно отметить уверенную атаку мексиканского пилота на семикратного чемпиона F1 Льюиса Хэмилтона. Британец стремительно набирал обороты и на 18-м круге догнал Переса, который вел гонку на третьем месте.

Однако Серхио не собирался запросто уступать позиции Хэмилтону. В результате пара дважды обогнала друг друга на четырех поворотах, агрессивно преследуя друг друга. Тем не менее британский пилот Mercedes обогнал Чеко и вырвался вперед. На этом противостояние гонщиков могло завершиться, однако мексиканский пилот приготовил еще кое-что для Хэмилтона. Чеко “украл” самый быстрый круг у Льюиса. Это стал его второй самый быстрый круг в гонке в этом сезоне после того, как он проделал то же самое в Сильверстоуне.

Благодаря четвертому месту в Сан-Паулу Серхио Перес закрепил свое четвертое место в чемпионате пилотов.

Гасли в одиночку завоевывает очки

Пьер Гасли завоевывает шесть очков благодаря седьмому месту на Гран-при Сан-Паулу. Теперь две команды, Scuderia AlphaTauri и Alpine, одновременно занимают пятое место со 112 очками. Впереди еще три гонки, которые, возможно, позволят Scuderia AlphaTauri войти в топ-5 лучших команд в Кубке Конструкторов в сезоне F1 – 2021.

Гасли устоял перед натиском Alpine © Getty Images/Red Bull Content Pool

Другой пилот Scuderia AlphaTauri Юки Цунода финишировал 15-м на трассе Интерлагос. Цунода стартовал на мягких шинах в воскресной гонке, но уже на 5-м круге потерпел неудачу, когда вступил в контакт со Строллом из Aston Martin. В результате японец получил 10-секундный штраф, что впоследствии лишило его шансов набрать очки для команды.

Следующая остановка: Катар

Как показали прошедшие 19 гонок, 2021 год – непредсказуемый сезон для F1. И мы уже приближаемся к финальным гонкам, которые сможем наблюдать на последних трех ближневосточных Гран-при. К слову, две гонки из последних трех этапов сезона пройдут впервые в истории F1.

Первая историческая гонка пройдет в Катаре 21 ноября на международном автодроме Лусаил – домашней трассе MotoGP c 2004 года. Но, возможно, это будет единственный Гран-при Катара, который состоится на данной трассе. Уже следующий этап F1 в Дохе планируется провести на специально построенной трассе.

Как сложится судьба пилотов Red Bull на Гран-при Катара, остается только гадать. Ферстаппен прежде еще здесь не бывал, а Перес участвовал в GP2 Asia в Дохе в далеком 2009 году, где одержал одну из своих двух побед в спринтерском заезде. Но, без сомнения, Гран-при Катара станет во многом определяющим событием в главном исходе сезона F1 2021 года. Не пропусти!

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