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F1
Ферстаппен продолжает лидировать в F1, несмотря на второе место в Сан-Паулу
Звезда Red Bull Racing Honda завоевал 15-й подиум в сезоне в Бразилии и отправляется лидером на Ближний Восток, чтобы провести финальные три гонки.
Макс Ферстаппен из Red Bull Racing Honda возглавил чемпионат мира с 14 очками в последних трех гонках захватывающего сезона F1. И даже несмотря на второе место на Гран-при Сан-Паулу, нидерландский пилот продолжает уверенно лидировать в королевских гонках. Но после бразильского этапа Ферстаппену придется усилить напор, ведь его главный соперник Льюис Хэмилтон с двойной силой будет бороться за первенство в гонке. Об этом с уверенностью можно сказать по их жаркой и напряженной битве на трассе Интерлагос.
Пилот Mercedes начал гонку в воскресенье, 14 ноября, с 10-го места на стартовой решетке после пятиместного штрафа за установку нового двигателя перед квалификацией. Тем не менее он поднялся на третье место в течение первых пяти кругов и вступил в финальную битву с Ферстаппеном, которая бушевала с момента открытия сезона в Бахрейне.
После того как оба гонщика сделали свои последние пит-стопы, Ферстаппен лидировал на 2,6 секунды с 28 кругами из 71 круга гоночной дистанции. Хэмилтон преследовал его на шинах, которые были на три круга моложе. Ферстаппен смог выдержать атаку британского пилота на четвертом повороте 48-го круга и сохранить лидерство. Однако Хэмилтону удалось обойти пилота Red Bull на том же повороте через 11 кругов до конца гонки, обеспечив себе шестую победу в сезоне.
В итоге на бразильский подиум в Сан-Паулу поднялись: первое место – Льюис Хэмилтон (Mercedes), второе – Макс Ферстаппен (Red Bull), третье – Валттери Боттас (Mercedes).
Напарник Ферстаппена по Red Bull Серхио Перес в этот раз финишировал четвертым, сумев отыграть у Хэмилтона одно очко за самый быстрый круг в гонке. Мексиканский гонщик провел один круг до финиша на мягких шинах и использовал их, чтобы установить лучшее время – 1:11.010 (71 круг, 218,453 км/ч). Благодаря этому он заработал дополнительное очко к 12 очкам за четвертую позицию на финише.
Заработанные очки Переса и второе место Ферстаппена укрепили позиции команды в Кубке Конструкторов. На данный момент Red Bull отстает от Mercedes на 11 очков, и у команды еще есть все шансы отыграться в трех оставшихся гонках.
Вот как прошел насыщенный на события день в горячем Сан-Паулу.
15-й подиум Макса из 19 прошедших гонок
Сан-Паулу стал третьей и последней частью совершенно новой инициативы спринтерской гонки в квалификационном отборе в 2021 году. После двух заработанных спринтерских поулов в Великобритании и Италии Ферстаппен стал вторым после Валттери Боттаса на трассе Интерлагос. Но голландец блестяще отыграл первенство на старте в воскресенье, обогнав финского пилота Mercedes сразу после начала гонки.
Ферстаппен доминировал на бразильской трассе вплоть до 59 круга, где его настиг Хэмилтон на болиде с новым двигателем. Нидерландский пилот, как мог, сдерживал напирающего сзади пилота Mercedes, но в итоге не смог противостоять скорости Хэмилтона и уступил ему первенство.
Ферстаппен пришел вторым на финише в Сан-Паулу и завоевал свой 15-й подиум из 19 прошедших гонок. После гонки Ферстаппен сказал, что выложился на полную: “Конечно, сегодня мы перепробовали все, что могли. Я думаю, что это была хорошая битва, но в конце мы просто немного упустили темп. Сегодня мы выложились полностью, но в конце концов это не сработало. Но я не слишком разочарован, потому что считаю – это реалистичный результат”.
Директор команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер сказал, что Ферстаппен “старался изо всех сил защищаться, насколько это было возможно”.
“Всегда трудно смириться с поражением, когда ты ведешь столько кругов, но это было вопреки ожиданиям, – добавил Хорнер. – Это непросто, когда ты лидируешь 75 процентов гонки. Я думаю, Макс проделал адскую работу, чтобы удержать Льюиса так долго, как он это сделал. Но вчера мы видели, что скорость этой машины [Mercedes] была просто неудержимой”.
Лучший круг Переса на Гран-при Сан-Паулу
После серии успешных двойных подиумов Чеко уступил позиции на бразильской трассе. Но нужно отметить уверенную атаку мексиканского пилота на семикратного чемпиона F1 Льюиса Хэмилтона. Британец стремительно набирал обороты и на 18-м круге догнал Переса, который вел гонку на третьем месте.
Однако Серхио не собирался запросто уступать позиции Хэмилтону. В результате пара дважды обогнала друг друга на четырех поворотах, агрессивно преследуя друг друга. Тем не менее британский пилот Mercedes обогнал Чеко и вырвался вперед. На этом противостояние гонщиков могло завершиться, однако мексиканский пилот приготовил еще кое-что для Хэмилтона. Чеко “украл” самый быстрый круг у Льюиса. Это стал его второй самый быстрый круг в гонке в этом сезоне после того, как он проделал то же самое в Сильверстоуне.
Благодаря четвертому месту в Сан-Паулу Серхио Перес закрепил свое четвертое место в чемпионате пилотов.
Гасли в одиночку завоевывает очки
Пьер Гасли завоевывает шесть очков благодаря седьмому месту на Гран-при Сан-Паулу. Теперь две команды, Scuderia AlphaTauri и Alpine, одновременно занимают пятое место со 112 очками. Впереди еще три гонки, которые, возможно, позволят Scuderia AlphaTauri войти в топ-5 лучших команд в Кубке Конструкторов в сезоне F1 – 2021.
Другой пилот Scuderia AlphaTauri Юки Цунода финишировал 15-м на трассе Интерлагос. Цунода стартовал на мягких шинах в воскресной гонке, но уже на 5-м круге потерпел неудачу, когда вступил в контакт со Строллом из Aston Martin. В результате японец получил 10-секундный штраф, что впоследствии лишило его шансов набрать очки для команды.
Следующая остановка: Катар
Как показали прошедшие 19 гонок, 2021 год – непредсказуемый сезон для F1. И мы уже приближаемся к финальным гонкам, которые сможем наблюдать на последних трех ближневосточных Гран-при. К слову, две гонки из последних трех этапов сезона пройдут впервые в истории F1.
Первая историческая гонка пройдет в Катаре 21 ноября на международном автодроме Лусаил – домашней трассе MotoGP c 2004 года. Но, возможно, это будет единственный Гран-при Катара, который состоится на данной трассе. Уже следующий этап F1 в Дохе планируется провести на специально построенной трассе.
Как сложится судьба пилотов Red Bull на Гран-при Катара, остается только гадать. Ферстаппен прежде еще здесь не бывал, а Перес участвовал в GP2 Asia в Дохе в далеком 2009 году, где одержал одну из своих двух побед в спринтерском заезде. Но, без сомнения, Гран-при Катара станет во многом определяющим событием в главном исходе сезона F1 2021 года. Не пропусти!
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