Ждем «новую волну» в брейкинге

Расскажи, как прошел мировой финал в этом году?

Red Bull BC One 2020 очень отличался от предыдущих. Во-первых, он прошел в сокращенном формате, было всего 8 участников вместо 16. А второе отличие, которое сыграло большую роль, это отсутствие аудитории. Без зрителей на большой сцене крупных чемпионатов танцевать сложнее. Во время танца ты отдаешь очень много сил и энергии, а без зрителей ничего не возвращается. Ведь когда ты танцуешь, делаешь эффектные движения, публика реагирует на это шумом, криками, аплодисментами. В этот раз вышло «всухую». Но в остальном мне понравился и этот формат тоже.

В качестве нового опыта - очень круто. Хотя больше было похоже на тренировку: как будто перед чемпионатом ты баттлишь со своим другом. Но весь год был очень странным и не хватало режима, чтобы понимать свои силы и возможности. Даже тренировки были не всегда регулярными, я просто не знал, насколько я готов и насколько я могу выдать.

На Red Bull BC One 2020 © Из архива Killa Kolya

Как ты попал на Red Bull Battle-X?

Ко мне в Австрии подошел организатор Red Bull Battle-X из французского офиса Red Bull и предложил поучаствовать в баттле. Я, конечно же, согласился. В этом году для меня было радостью принять участие еще в каком-то мероприятии.

Но формат у него отличался: такой exhibition-баттл, показательный. Без судей и ограничений по раундам, участники либо договариваются, либо решают уже во время баттла: если участник устал, у него закончился материал, подходит и жмет руку сопернику.

Получилось, что я только начал разогреваться, а мой соперник устал, мы сделали около шести раундов, и он пожал мне руку. Я расстроился, только дошел до стадии, чтобы показать всю силу и мощь. Атмосфера была почти как на Red Bull BC One 2020 - без зрителей, а вот участников было около 40, и еще проводились командные баттлы. Они и создавали атмосферу. Но уже очень хочется видеть и слышать много людей, аудитория дает свою энергию.

Для таких соревнований как Red Bull Battle-X нужно быть готовым физически и по материалу, ведь если попадется хороший, выносливый партнер нужно показывать что-то новое.

Как будто перед чемпионатом ты баттлишь со своим другом © Из архива Killa Kolya

Как тебе онлайн-форматы?

Они начались с начала года. И многие танцоры их не воспринимали, я сам не участвовал в них до осени. Осенью прошел мой первый e-battle, как раз Red Bull BC One E-Battle. Я понял, что это новый формат и сравнивать живые и онлайн-баттлы не стоит, они абсолютно разные.

У e-battles есть свои «фишки», помимо прокачки танцевальных навыков можно открыть для себя новые горизонты в съемках. Важен ракурс, чтобы были видны движения. Ну и, конечно, нужна хорошая связь, чтобы выход полностью просматривался и ничего не «зависало». А еще нужно отключать уведомления и звонки, чтобы это не отвлекало и не сбивало соединение. Я с этим не раз столкнулся и понял, что все должно быть настроено правильно.

Помимо участия, я судил несколько мировых онлайн-баттлов и даже провел свой, региональный, в котором принимали участие танцоры не только из Казахстана, но и из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Думаю, что онлайн-баттлы будут развиваться дальше. И я буду принимать участие в других интересных форматах, если они появятся.

До сих пор слышу: «Это же не модно» или «А что, его еще танцуют?» © Из архива Killa Kolya

Какие у тебя планы?

Этот год оказался «пустым». Так что я планирую много путешествовать, у меня «заморозилось» очень много приглашений, которые поступили после Red Bull BC One 2019. Надеюсь, совсем скоро можно будет свободно передвигаться по миру и участвовать в разных мероприятиях.

А еще хотелось бы освоить ди-джейство. Я сам танцую, понимаю, что надо танцорам, и вижу себя в этом. У меня очень много интересного, свежего музыкального материала, осталось только научиться играть. Для начала хотелось начать играть для танцоров на наших тусах. А в дальнейшем, возможно, и писать музыку.

Также я занимаюсь проектами с Red Bull.

Хотелось бы освоить ди-джеинг и, в дальнейшем, писать музыку © Little Shao/Red Bull Content Pool

Что думаешь о перспективах брейкинга после того, как его включили в программу Олимпийских игр?

Это отличная новость для нас всех. Брейкинг уже достиг того уровня, что пора выходить в свет. Мы «варились» в своей среде и большинство людей, по крайней мере, не знают, как актуален брейкинг, и насколько быстро он развивается.

До сих пор слышу: «Это же не модно» или «А что, его еще танцуют?». И появился прекрасный повод показать людям, что это актуально, интересно, молодежно, современно и модно.

Кроме того, это может положительно повлиять на поддержку от государства. У нас не было никакой поддержки: залы мы ищем сами, график тренировок регулируем сами, сами оплачиваем поездки и участия в баттлах. Только когда ты «натанцевал» себе имя, то уже приглашающая сторона берет все расходы на себя.