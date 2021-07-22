Гран-при Великобритании: Макс Ферстаппен остается лидером F1–2021

Десятый этап королевских гонок мог завершиться для Макса Ферстаппена очередным подиумом и продолжить череду триумфальных побед Red Bull Racing Honda . Для этого нидерландский пилот сыграл идеальную комбинацию на британском Гран-при: победа на первой в истории F1 спринтерской квалификации, выигранный старт в самой гонке и дерзкий отрыв на первом круге. Звезда Red Bull Racing Honda намеревался поставить очередной рекорд, но в этот раз ему помешал главный соперник – Льюис Хэмилтон.

Чемпионская битва между Ферстаппеном и Хэмилтоном на первом круге © Getty Images/Red Bull Content Pool

Семикратный чемпион F1 решил просто так не уступать Сильверстоун своему главному конкуренту и начал активно атаковать Ферстаппена уже на первом круге. В результате этого Хэмилтон задел своим колесом болид Red Bull, который вылетел в отбойник. На высокой скорости нидерландский пилот врезался в ограждение, испытав при этом перегрузку 51G (для примера, пассажир при взлете самолета испытывает перегрузку 1,5G . – Прим. автора).

Ферстаппен был срочно госпитализирован в больницу для дальнейшей диагностики, но на этом Гран-при Великобритании для пилота Red Bull завершился. Но, несмотря на эту аварию, Ферстаппен продолжает лидировать в турнирной таблице пилотов F1–2021.

Британский гонщик команды Mercedes получил лишь 10-секундный штраф за столь опасное столкновение, но все равно выиграл домашнюю гонку. Вместе с ним подиум в Сильверстоуне заняли: 2-е место – Шарль Леклер из Scuderia Ferrari, и 3-е место – напарник Льюиса Валттери Боттас.

Другой пилот Red Bull – Серхио Перес – пытался спасти команду после неожиданной аварии Ферстаппена. Но из-за старта с пит-лейна, череды пит-стопов, аварии напарника и напряженной борьбы Чеко завершил королевские гонки лишь 16-м. Тем не менее Red Bull Racing Honda, несмотря на все произошедшие события, продолжает возглавлять вершину Кубка Конструкторов.

Пока Макс и Чеко восстанавливают силы перед следующим этапом F1, мы расскажем, каким именно запомнился Гран-при Великобритании – 2021.

Спринтерский дебют и опасная авария Макса

Десятый этап сезона F1–2021 и 1045-й Гран-при начались с экспериментальных нововведений – спринтерской гонки. Впервые в истории F1 подобный формат гонки решили использовать для определения стартовой решетки на воскресном Гран-при. Поэтому и борьба на трассе разгорелась нешуточная: кроме поул-позиции, на кону стояла и победа в первом в истории королевских гонок спринте. И несмотря на активные попытки Хэмилтона, первым в спринтерской квалификации и на старте в Гран-при Великобритании стал Макс Ферстаппен!

Макс Ферстаппен выиграл первый в истории квалификационный спринт F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Но субботний спринт был всего лишь разогревом перед главным событием в воскресенье. Под палящим британским солнцем и под рев 140-тысячной толпы болельщиков уже на первом круге стало понятно, что гонка будет насыщенной и непростой. Стартовав с поула, Ферстаппен вырвался вперед, но семикратный чемпион F1 не собирался уступать сопернику на домашней трассе. Хэмилтон стал нагонять пилота Red Bull и перешел в агрессивную контратаку на одном из самых скоростных поворотов на трассе в Сильверстоуне.

Два титана F1 бок о бок вошли на первом круге в девятый поворот, где и произошло опасное столкновение. Льюис атаковал Макса не по внешнему, а по внутреннему радиусу трассы, что было большим риском для обоих пилотов на таком скоростном повороте. В результате маневра британский гонщик Mercedes задевает своей левой передней шиной заднее правое колесо болида Red Bull, что и провоцирует аварию. На большой скорости Ферстаппен вылетает с трассы и врезается в ограждение.

“Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион мира, и ему не следовало так поступать. У Льюиса более чем достаточно опыта, чтобы знать – такие маневры неприемлемы. Я разочарован тем, что гонщик его уровня сделал такой шаг. Кроме того, что такие маневры сами по себе опасны для гонщика, так он еще и отправил своего соперника в больницу, – делится эмоциями после гонки Кристиан Хорнер , руководитель команды Red Bull Racing Honda.

"Слава богу, что Макс не пострадал – это самый большой и важный результат для нас сегодня. Ему пришлось отправиться в больницу для профилактического осмотра после аварии с перегрузкой 51G! Надеюсь, что Льюис доволен своей пустой победой”.

Тяжелые времена для Чеко

Гран-при Великобритании стал непростым и для напарника Макса – Серхио Переса. Неудачно выступив на спринтерской квалификации в субботу, Чеко был вынужден начать воскресную гонку с пит-лейна. Несмотря на не самые лучшие позиции на старте, Перес смог завоевать “Лучший круг” на Гран-при Великобритании, украв дополнительное очко у Хэмилтона. Но, к сожалению, мексиканский гонщик Red Bull не смог войти в топ-10 на трассе в Сильверстоуне.

Перес использовал ловкий пит-стоп, чтобы завоевать “Лучший круг” © Getty Images/Red Bull Content Pool

Финиш Чеко на 16-м месте опустил его с третьей на пятую позицию в личном зачете, пропустив вперед Ландо Норриса (McLaren) и Валттери Боттаса (Mercedes). Команда Red Bull хоть и не заработала очки в британском Гран-при, но продолжает лидировать в Кубке Конструкторов.

Цунода спасает команду. Гасли не доволен гонкой

Команда Scuderia AlphaTauri смогла сохранить пятое место в Кубке Конструкторов благодаря сильному выступлению Юки Цуноды . Японский пилот был 16-м на стартовой решетке в воскресенье, но смог обойти соперников и занять 10-е место на британской трассе. Тем самым Цунода заработал важный балл для своей команды и снова вернулся в топ-10 лучших пилотов. Также гонщик Scuderia AlphaTauri укрепил свои позиции и в турнирной таблице пилотов, заняв 14-е место.

Упорство Цуноды было вознаграждено чемпионским очком © Getty Images/Red Bull Content Pool

На три секунды позже финишировал напарник Цуноды – Пьер Гасли . После 12-го места по результатам квалификации Гасли собирался отыграть более высокие позиции на воскресной гонке. Но неудачный прокол колеса и внеплановый третий пит-стоп почти перед самым финишем испортили планы французского пилота. Гасли завершил Гран-при Великобритании только 11-м, что назвал своим “худшим результатом года”.

Следующая остановка: Гран-при Венгрии

После британского Гран-при разрыв между Ферстаппеном и Хэмилтоном значительно сократился, что делает следующий этап сезона особенно важным для команды Red Bull. Гран-при Венгрии станет 11-м из 23 гонок F1 и пройдет 1 августа , после чего королевские гонки почти на месяц уйдут на перерыв в середине сезона.

Red Bull лишь дважды побеждал на сложной извилистой трассе на окраине Будапешта: Марк Уэббер в 2010 году и Даниэль Риккардо в 2014 году. А вот для главного соперника Ферстаппена – Хэмилтона – Хунгароринг, наоборот, считается одной из любимых трасс, где он ежегодно побеждает. Но после Сильверстоуна у Макса будет возможность отыграться и прервать устоявшиеся традиции, вписав свое имя в зал славы Гран-при Венгрии.

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