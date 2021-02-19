Клуб из Австрии провел юбилейную игру в еврокубках

Это достижение было добыто за 15 лет. В 2005 году команда "Зальцбург" стала частью большой семьи Red Bull. За это время клуб провел полторы сотни матчей и стал постоянным участником основных раундов европейских турниров. При этом австрийский чемпионат сделал резкий рывок в таблице коэффициентов УЕФА и занимает седьмую строчку. Это грандиозное событие стало возможным благодаря стабильной игре Red Bull "Зальцбурга" в еврокубках. К слову, три года назад австрийский гранд добрался до полуфинала Лиги Европы. В последующие сезоны коллектив постоянно выходил в плей-офф состязания.

Это достижение было добыто за 15 лет. В 2005 году команда "Зальцбург" стала частью большой семьи Red Bull. За это время клуб провел полторы сотни матчей и стал постоянным участником основных раундов европейских турниров. При этом австрийский чемпионат сделал резкий рывок в таблице коэффициентов УЕФА и занимает седьмую строчку. Это грандиозное событие стало возможным благодаря стабильной игре Red Bull "Зальцбурга" в еврокубках. К слову, три года назад австрийский гранд добрался до полуфинала Лиги Европы. В последующие сезоны коллектив постоянно выходил в плей-офф состязания.

Это достижение было добыто за 15 лет. В 2005 году команда "Зальцбург" стала частью большой семьи Red Bull. За это время клуб провел полторы сотни матчей и стал постоянным участником основных раундов европейских турниров. При этом австрийский чемпионат сделал резкий рывок в таблице коэффициентов УЕФА и занимает седьмую строчку. Это грандиозное событие стало возможным благодаря стабильной игре Red Bull "Зальцбурга" в еврокубках. К слову, три года назад австрийский гранд добрался до полуфинала Лиги Европы. В последующие сезоны коллектив постоянно выходил в плей-офф состязания.