Клуб из Австрии провел юбилейную игру в еврокубках
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Команда сыграла 150 матчей в турнирах Старого Света
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Это достижение было добыто за 15 лет. В 2005 году команда "Зальцбург" стала частью большой семьи Red Bull. За это время клуб провел полторы сотни матчей и стал постоянным участником основных раундов европейских турниров. При этом австрийский чемпионат сделал резкий рывок в таблице коэффициентов УЕФА и занимает седьмую строчку. Это грандиозное событие стало возможным благодаря стабильной игре Red Bull "Зальцбурга" в еврокубках. К слову, три года назад австрийский гранд добрался до полуфинала Лиги Европы. В последующие сезоны коллектив постоянно выходил в плей-офф состязания.
На этот раз коллектив сыграл в групповом раунде Лиги чемпионов, где в соперничестве с испанским "Атлетико", немецким "Байером" и российским "Локомотивом" занял третье место в квартете. Это вывело клуб в плей-офф, где их ожидал "Вильярреал" из Испании. К игре соперники подошли с разным настроем. Так, если испанцы после серии неудачных встреч обитают в середине турнирной таблицы своего чемпионата, то у австрийцев все в полном порядке. Сейчас Red Bull "Зальцбург" лидирует с отрывом в три очка от ближайшего конкурента. К сожалению, очная встреча испортила настроение "быкам".
Матч начался под диктовку гостей. Более мастеровитые испанцы завладели подавляющим преимуществом и имели ряд шансов открыть счет уже в первом тайме. Так, Пако Алькасер с пенальти попытался переиграть Чичана Станковича, но голкипер Red Bull "Зальцбург" был на высоте. Однако уже перед перерывом форвард "Вильярреала" реабилитировался и открыл счет в матче. Во второй половине австрийцы попытались отыграться, но в завершающей стадии их атакам не хватало везения и точности. Точку в матче поставил Фер Нинью, который завершил успешную контратаку и принес важную выездную победу "Вильярреалу" (2:0).
История знает немало примеров феноменальных камбэков!
Поражение резко снизило шансы Red Bull "Зальцбург" на проход в следующую стадию. Однако, австрийский клуб иногда выдает невероятные матчи, в которых забивает несколько голов. Кто знает, возможно следующая игра подарит фанатам "быков" надежду на фантастический камбэк. История знала немало таких примеров, поэтому ждать ответной встречи в Испании будем с нетерпением.