В Алматы прошел первый этап Кубка Oi-Qaragai по кросс-кантри и даунхиллу.

В минувший уик-энд любители велоэкстрима проверили себя на выносливость, смелость и силу духа. В горном курорте-отеле Oi-Qaragai прошел велофестиваль по двум дисциплинам -- кросс-кантри и даунхиллу. Показать свое мастерство съехались около 60 райдеров.

Соревнования длились два дня. В субботу на старт вышли кросс-кантрийщики. Участникам нужно было проехать в зависимости от категории до восьми кругов, протяженность – 2800 метров с набором высоты 165 метров.

Нияз Джанзаков © Фото из личного архива Нияза Джанзакова

– Кросс-кантри входит в олимпийскую программу и по популярности в некоторых странах не уступает даже футболу. К сожалению, у нас эта дисциплина развивается с переменным успехом, – считает один из организаторов, трехкратный чемпион Казахстана в дисциплине BMX-cross Нияз Джанзаков. – Когда я начинал заниматься маунтинбайком (горный велосипед) интерес велолюбителей к кросс-кантри и даунхиллу был большой. В сезон проходило по 3-4 турнира, которые собирали до ста райдеров. В последние несколько лет эти дисциплины «заглохли». Основная проблема – нет постоянных трасс для тренировок и соревнований, а горнолыжные курорты не готовы поддерживать спортсменов на ежегодной основе. Надеюсь, сейчас эта ситуация начнет меняться. Организаторы турнира пригласили меня в качестве консультанта, наша задача – вернуть популярность кросс-кантри и даунхиллу. Мы планируем провести три этапа Кубка Oi-Qaragai и выявить абсолютного чемпиона.

Гонка кросс-кантри проходит по бездорожью с естественными и искусственными преградами, затяжными подъемами и очень крутыми спусками. Даже любительские соревнования требуют от спортсмена очень высоких показателей выносливости и сноровки.

На первом этапе Кубка Oi-Qaragai дистанция получилась скоростной, но с техничными спусками и силовыми подъемами. В заездах участвовали велолюбители разных возрастов и уровня подготовки. Райдеры были на высоте во всех смыслах. Стартовая площадка находилась на высоте 1800 метров.

Нуржан Тлегенов © Фото из личного архива Нуржана Тлегенова

Лучший результат в абсолютном зачете показал Нуржан Тлегенов. Ему потребовалась менее 54 минут, чтобы проехать восемь кругов.

– Решение участвовать в гонке принял утром в день старта. И не жалею! Окунулся в давно забытую атмосферу спортивного драйва, – признался Нуржан. – Соревнования понравились своим форматом шорт-трека. Организаторы постарались сделать трассу интересной. На дистанции были спуски, змейка с контруклонами, скоростные участки и длинный крутой подъем. Кататься на велосипеде я начал в начале 2000 года. Долгое время ездил ради впечатлений и за спортивными достижениями не гнался. Целенаправленно начал тренироваться в 2009 году. Участвовал во многих турнирах по маунтинбайку. Неоднократно был в лидерах. К сожалению, в последнее время наблюдается спад развития дисциплин горного велосипеда. Стало меньше молодых райдеров, которые бы осваивали эту дисциплину. Главная проблема – это отсутствия трасс для тренировок. Надеюсь, организаторы Кубка Oi-Qaragai изменят ситуацию. Радует, что они планируют провести несколько этапов кубка. Это отличная мотивация для велолюбителей на весь сезон.

Аскар Нуриев © Фото из личного архива Аскара Нуриева

Аскар Нуриев катается на горном велосипеде с 2006 года. Старается участвовать во всех стартах. Вот и в этот раз, как только узнал о соревнованиях, сразу же зарегистрировался.

– Кросс-кантри требует от райдера разносторонней подготовки, – говорит он. – Нужно не только хорошо владеть велосипедом, но быть выносливым, уметь рассчитывать силы на дистанции. Нынешняя гонка мне понравилась. Интересная трасса: волнообразные спуски и силовые подъемы не давали расслабиться. Для меня этот старт был проверочным. Весной переболел и решил посмотреть, как идет восстановление после болезни. В целом результатом доволен: я стал вторым в своей категории и четвертым в абсолютном зачете. К сожалению, в последнее время стало меньше соревнований и это сказывается на популярности кросс-кантри. Чтобы люди тренировались, нужна мотивация, а подобные гонки – лучший способ для этого.

В воскресенье эстафету подхватили любители скоростного спуска.

Даунхилл собрал около сорока райдеров, которым предстояло преодолеть трассу длиной почти 2 километра. Еще на тренировочном заезде стало понятно, что в этой дисциплине предстоит жаркая битва. Среди участников было немало известных мастеров даунхилла.

Сабина Фишер долгое время занималась конным спортом, потом пересела на железного коня и влюбилась в даунхилл.

– Пять лет уже катаюсь на горном велосипеде, – рассказывает она. – Помню свои первые соревнования в 2016 году. Было страшно, больно и весело. В те времена проходило много разных состязаний по маунтинбайку, потом наступил спад. Сейчас мы хотим возродить интерес к даунхиллу. Собрали сборную команду Алматы по этой дисциплине. У ребят есть лицензии и можем выступать на международных соревнованиях. Планируем провести чемпионат республики по даунхиллу в июле. Нужно больше проводить соревнований и тогда у ребят будет стимул развиваться и расти профессионально.

Сабина стала второй среди девушек. Первое место заняла Алина Ринг, замкнула тройку призеров Виолетта Батурина.

В категории "Мастера" и "Элита" развернулась нешуточная борьба. Разрыв между лидерами был доли секунд.

Сакен Кагаров © Фото из личного архива Сакена Кагарова

– Перспективы развития маунтинбайка в Казахстане очень крутые, -- уверен атлет Сакен Кагаров. – Главное, чтобы все курорты развивались не только зимой, но еще и летом поддерживали райдеров. Конечно, нужны специальные трассы и доступность к ним для велолюбителей. Хотелось бы, чтобы было больше прокатного инвентаря, чтобы люди могли сесть и попробовать этот драйв. К сожалению, у нас многие пока считают маунтинбайк-даунхилл опасным видом спорта. Не спорю, он опасен, но, как и любой вид спорта. Нужно тренироваться, иметь хорошую защиту и байк, не гонять сломя голову, а думать на трассе и тогда вы почувствуете всю прелесть этой дисциплины. Спасибо организаторам за такое начало сезона. Давно уже не проводили у нас гонки по даунхиллу. Трасса, конечно, была не совсем даунхилльная, но тоже интересная. Надеюсь, на следующих стартах дистанция будет сложнее, потому что у начинающих райдеров должен быть интерес расти профессионально.

– Согласен с Сакеном, нужно больше проводить соревнований, чтобы у людей был интерес заниматься дисциплинами маунтинбайка, -- продолжает Глеб Кармозин. – Последний раз я сидел на велосипеде два года назад. Решил поучаствовать в заезде, чтобы окунуться в незабываемые ощущения драйва на трассе. Мой байк сейчас в ремонте, поэтому взял прокатный велосипед, который, кстати, оказался не в лучшей форме. Но опыт не подвел. Рад, что удалось войти в лидеры и побороться за призовое место. Получил удовольствие, пообщался с друзьями по велосообществу и вспомнил былые времена. Раньше мы в сезон участвовали в нескольких гонках, а сейчас произошел некий спад. Надеюсь, сейчас ситуация изменится.

Первый этап Кубка Oi-Qaragai © Надежда Пляскина

В категории "Элита" победителем стал Сакен Кагаров, немного уступили ему Глеб Кармозин и Павел Резаев.

Среди мастеров лучшим стал Слава Агисаев, второе место занял Виктор Балан, а третье -- Дмитрий Москалевич.

В июле пройдет второй этап Кубка Oi-Qaragai, организаторы обещают усложнить трассу и задачу участникам.