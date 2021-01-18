Новинкой для "Дакара-2021" стало появление категории "легковые автомобили". Она объединила машины T3 и UTV T4. Стоит отметить, что в этом заезде

Кристина Гутьеррес

из юниорской команды Red Bull Off-Road выиграла первый этап. Она стала первой победительницей женского этапа с момента победы

Ютты Кляйншмидт

на последнем этапе в 2005 году.