"Дакар-2021": важные моменты в цифрах
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Рассказываем о результатах легендарного ралли
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Вот и финишировал 32-й по счету ралли-рейд "Дакар". На этот раз состязание прошло в песках Саудовской Аравии. Борьба получилась увлекательной и принесла много удивительных достижений.
Рассказываем о главных событиях "Дакар-2021" в цифрах:
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14-ая победа Стефана Петеранселя на ралли стала рекордной. Теперь у француза восемь побед в зачете автомобилей и шесть на мотоцикле.
Сам Петерансель лаконично подчеркивает: "Еще один рекорд и 14 побед на трех континентах."
Несмотря на то, что Нассеру аль-Аттие в итоге пришлось довольствоваться вторым местом в общем зачете, он сумел стать автором исторического достижения. Трехкратный победитель "Дакара" теперь единственный за все время проведения ралли, выигравший хотя бы один этап в 14 раундах подряд.
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Новинкой для "Дакара-2021" стало появление категории "легковые автомобили". Она объединила машины T3 и UTV T4. Стоит отметить, что в этом заезде Кристина Гутьеррес из юниорской команды Red Bull Off-Road выиграла первый этап. Она стала первой победительницей женского этапа с момента победы Ютты Кляйншмидт на последнем этапе в 2005 году.
Победителем шестого этапа, а по совместительству и самым молодым триумфатором, стал товарищ по команде Гутьерреса Сет Кинтеро. 18-летний новичок повторил свое невероятное достижение, добившись успеха на 11-ом этапе.
Кинтеро с улыбкой подчеркнул: "Мы появились и показали, на что способна юношеская сборная Red Bull Off-Road. С нами лучше не связываться, мы вернемся в следующем году и станем еще лучше."
На первом месте в общем зачете в категории "Легковые автомобили" оказались Шалеко Лопес и второй пилот Хуан Пабло Латрах Винагрех, которые одержали пять побед на своих этапах.
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Дмитрий Сотников показал худший результат на 11-й день, финишировав четвертым. При этом россиянин был в тройке лидеров на каждом втором этапе состязания. Эта стабильность и позволила ему стать седьмым гонщиком команды "КАМАЗ-мастер", который выиграл "Дакар" в 18-й раз.
Сотников после финиша: "У меня просто нет слов, только эмоции. Мы шли к этой победе уже несколько лет. И сейчас я очень счастлив, горжусь всеми ребятами."
К Сотникову на общем пьедестале почета присоединились товарищи по команде Антон Шибалов и Айрат Мардеев, которые финишировали вторым и третьим соответственно.
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Всего на старт "Дакар-2021" вышли 310 участников. В их число входили 108 мотоциклов, 67 легковых автомобилей, 58 внедорожников, 42 грузовика, 26 классических и 21 квадроцикл. Из них 68 не добрались до дня отдыха.
По итогам 7 646-километровой петли от Джидды и обратно, включая 4 767 километров спецучастков, до финиша добрались всего 206 экипажей.