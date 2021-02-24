Дарья Пономарева – известная казахстанская фрирайдерша, аутдор-гид, основатель компании по туризму и амбассадор нескольких брендов. Дарье скоро исполнится 32 года, но у нее ощущение, что она "только начинает жить". Она много путешествует с лыжами в компании надежного товарища и собакой по имени Джой в поисках интересных маршрутов и лучших мест для катания. Мы узнали у вдохновляющей многих спортсменки о том, как она совмещает активный спорт и йогу, насколько опасно заниматься фрирайдом, а также, как заполучить рекламный контракт с крупным брендом.

Верховая езда, рафтинг и поиски себя

– Дарья, как вы пришли к тому, чтобы стать лыжницей и аутдор-гидом?

– Спорт в моей жизни появился в 5 лет: акробатика, настольный теннис, после переезда из Караганды в Алматы – верховая езда. Ежедневные тренировки, подъемы в 5 утра, заплетаемые мамой тугие косички, строгий тренер. Я ездила без стремян со слезами на глазах, а на соревнованиях по выездке показывала хорошие результаты и занимала призовые места. Верховая езда сделала меня сильнее, укрепила дух и тело, открыла потенциал для занятий более экстремальными видами спорта. Помню свои ощущения, когда впервые подняла лошадь в галоп, хоть и до ужаса боялась. Похожую легкость и свободу я ощущаю, катаясь на лыжах в глубоком мягком снегу: будто парю в невесомости, полностью растворяясь в моменте.

Дарья Пономарева © Из личного архива героини

В студенчестве я начала заниматься рафтингом. В "Туране" на кафедре туризма у нас собралась сильная женская команда, с которой мы ездили на сборы и выступали на соревнованиях. С нами занимался известный казахстанский водник, мастер спорта СССР по туризму Валерий Кораблев. После окончания вуза в мою жизнь пришли сноуборд, походы в горы, а затем горные лыжи и фрирайд. Увлечение лыжами переросло в дикую страсть и профессию.

Сейчас я работаю аутдор-гидом, специализируюсь на таких видах активностей как фрирайд, скитур и бэккантри. Я чередую упражнения в зале с занятиями в горах. За сезон у меня выходит порядка 100 горнолыжных дней, что далеко не предел. Мне скоро 32 года, но у меня такое ощущение, что я только начинаю жить...

– Вы занимаетесь спортом, чтобы…?

– Регулярные физические нагрузки – моя потребность, так я чувствую себя по-настоящему живой. Это заряжает меня энергией и помогает быть в тонусе, как в физическом плане, так и на уровне ментального состояния. Я занимаюсь спортом для себя, у меня нет цели побить рекорд или с кем-то посоревноваться. В моей жизни были соревнования – в основном, любительские, и даже победы. Я никогда не выставляла напоказ свои медали. Все это настолько относительно: сегодня ты победитель, а завтра на пьедестале уже кто-то другой.

Для меня важнее быть лучшей для себя, делать то, что дает радость и энергию.

– Были ли у вас неудачи? Как вы с ними справлялись?

– Неудачи я воспринимаю, как уроки и подсказки, что в жизни нужно что-то поменять. В моей жизни был период, когда я чувствовала себя потерянной – дисгармония с самой собой и окружающим миром. Я не знала, для чего живу и кем хочу стать в этой жизни, мое присутствие на Земле казалось бессмысленным. Тогда я обратилась к йоге. Во время 6-месячного путешествия по Юго-Восточной Азии прошла 10-дневный курс медитации, на котором меня вдруг осенило, что я хочу стать гидом. Как впоследствии выяснилось, гидом по фрирайду.

Дарья Пономарева © Из личного архива героини

Фрирайд, ответственность за других людей и рекламные контракты

– Как вы пришли к фрирайду? Это опасно? Ваши родные переживают за вас?

– Фрирайд появился в моей жизни почти сразу после рафтинга, но полностью его понять и полюбить я смогла, только встав на лыжи. Фрирайд – не самое безопасное занятие, но этим он и особенен. Ты оцениваешь риски, учишься находить наиболее безопасные пути, думать наперед, анализировать ситуации и принимать правильные решения. Иногда приходится ходить по лезвию ножа, но, насколько это может быть опасным для тебя, зависит от опыта и навыков, а также от того, на какой уровень риска ты готов пойти, чтобы осуществить задуманную линию.

Дарья Пономарева © Из личного архива героини

Фрирайд – не просто катание вне трасс по диким снежным склонам, это целая философия, требующая серьезного отношения и огромной работы над собой. Этому учатся годами, в этом нет предела совершенству. Я с детства боюсь высоты, но это не мешает мне заниматься фрирайдом. Забраться на скалу по веревке мне страшно, а спускаться в лыжах по 50-градусному склону – нет. Сама не могу объяснить почему так. Сейчас лыжи меня заносят все дальше и выше. Иногда приходится применять навыки альпинизма, пользоваться веревкой и железом. Наверное, пришла пора взглянуть своему страху в глаза и принять его.

Мои родные и близкие поддерживают меня в моих увлечениях и всячески помогают, ведь они видят и понимают, что это неотъемлемая часть моей жизни. Конечно, периодически я их заставляю за себя переживать, отправляясь в удаленные дикие горные районы, где подолгу нахожусь без связи. Но все компенсируется вдохновенными рассказами про новые горные уголки, в которых удалось побывать. Моя мама мне часто говорит: "Доча, я очень рада, что ты имеешь возможность путешествовать и забираться туда, куда я за свою молодость забраться не успела. Поэтому никого не слушай, занимайся тем, что делает тебя счастливой, живи в моменте и наслаждайся."

– Вы устраиваете фрирайд-туры. Что значит название компании Powder Nomads?

– Я несколько лет проработала в крупной казахстанской туроператорской компании гидом и менеджером приключенческих аутдор-проектов. А потом создала свой собственный проект по фрирайду. В создании компании PowderNomads.kz мне помог мой друг, лыжник и гид с 30-летним опытом Александр Заднепровский. Мы организуем коммерческие фрирайд-туры для иностранцев в Казахстане и Кыргызстане. А также реализуем образовательные проекты по лавинной безопасности, технике скитура и внетрассового катания для казахстанских лыжников и сноубордистов.

Я хотела, чтобы название компании было связано с кочевниками, а также содержало в себе термин, обозначающий снег, моментально понятный тем, кто в теме. "Nomads" – это кочевники, которыми мы себя ощущаем. "Powder" переводится как пудра. Так называют легкий, пушистый, невесомый снег, который шлейфом накрывает с головой и погружает фрирайдера в эйфорию, которую невозможно с чем-либо сравнить.

Дарья Пономарева © Из личного архива героини

– Как стать аутдор-гидом? Где для этого надо учиться, что знать?

– Для гида важно иметь достаточно опыта и знаний, чтобы чувствовать себя уверенно на маршрутах и быть готовым принять риски и ответственность за других людей. Нужно уметь ладить с людьми, быть авторитетом для них, чтобы они доверили тебе свои жизни. Я пришла в профессию через факультет туризма, в принципе сегодня можно сделать это проще, окончив специализированные курсы. Но перед этим рекомендую набраться опыта в походах, на занятиях в горном клубе или секции альпинизма.

Курсы гидов-экскурсоводов есть в туркомпаниях. Там учат работать с людьми, взаимодействовать с группой, правильно преподносить себя, знакомят с основами истории, географии и психологии. Для работы с иностранными гостями необходимо знать английский язык, а лучше еще и французский, немецкий, испанский и другие. После этого можно поступить в спецшколу, где обучают именно на горного и лыжного гида. В Казахстане подобных учебных заведений нет. Но есть возможность пройти обучение в Кыргызстане, обращаться следует в Ассоциацию горных гидов Кыргызстана KMGA. Я сейчас прохожу обучение именно там.

Дарья Пономарева © Из личного архива героини

– Вы амбассадор нескольких брендов. Что нужно сделать для этого?

– Я представляю сейчас две английские и одну российскую компанию. Двоим написала я, а третьи сами на меня вышли. Я думала, что это розыгрыш. Ведь компания широко известна во всем мире, поддерживает профессиональных спортсменов высокого уровня. А тут я, фрирайдерша из Казахстана, чем я могу быть им интересна?! В целом, ничего особенного не нужно. Просто быть собой, заниматься своим делом, делиться опытом, знаниями, восприятием мира. Достаточно быть социальной и креативной, а также красочно и интересно вести свои страницы в соцсетях.

Для меня это в первую очередь уникальная возможность рассказать миру о Казахстане, что в наших горах есть огромный потенциал для занятий фрирайдом, бэккантри, скитуром и даже хелиски. Следующей зимой планируется статья на официальном сайте английской компании SunGod (солнцезащитные очки и горнолыжные маски премиум-класса) обо мне и фрирайде в Казахстане, очень жду этого момента. Надеюсь на отклик любителей внетрассового катания, которые захотят к нам приехать.