Музыкальный декабрь

Мумий Тролль – После зла

Начнем с коллектива «Мумий Тролль», который выпустил свой новый студийный альбом. Тринадцатая в дискографии полноформатная пластинка получила название «После зла».

По словам музыкантов, «После зла» будет рекордным по количеству визуализированного материала. Украинский художник Waone создал не только обложку альбома, но и проиллюстрировал каждую песню. Его работы лягут в основу выставки, новой коллекции сувенирной продукции и оформления эксклюзивного тиража виниловых пластинок.

Сплин – Вира и майна

Группа «Сплин» порадовала поклонников новым альбомом. Пластинка «Вира и майна» стала шестнадцатой студийной работой в дискографии коллектива. Музыку и слова всех песен написал бессменный лидер группы Александр Васильев, он же создал иллюстрацию к работе – авторскую нарисованную обложку.

Дора – Боже, храни кьют-рок

Московская тин-звезда представила второй полноформатный альбом. На пластинке «Боже, храни кьют-рок» Дора предстаёт в разных образах и настроениях, переходя от драматичных баллад о неразделенной любви к романтичным и бодрым композициям.

Taylor Swift – Evermore

Трудолюбию Тэйлор стоит позавидовать – за прошедший год певица выпустила два (!) альбома. В Evermore она возвращается к привычному стилю, который изначально и принес девушке безумную популярность. Получилось очень даже годно :)

Новую пластинку Тейлор делала вместе со своим предыдущим продюсером Аароном Десснером, с которым воссоединилась во время записи предыдущего альбома Folklore. Талантливый тандем все сделал правильно: пластинка Evermore уже занимает первое место в чарте Billboard 200, так что если ты еще не слышал свежую работу Тэйлор – самое время начать!

Armin van Buuren – Euthymia EP