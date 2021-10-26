Фотограф Red Bull Денис Клеро: "Не загоняйте себя в рамки"

По специальности Денис физик. В юности играл в любительском театре. В университете занимался дизайном веб-сайтов, поэтому ему пришлось освоить фотодело. Почти 15 лет Денис Клеро снимает для Red Bull. Он автор многих уникальных снимков, в том числе BASE-прыжка на Эвересте и пит-стопа болида F1 в условиях невесомости.

В фотографии возможно все – замахивайтесь на невозможное Денис Клеро

– Не думал, что буду фотографом. Начал снимать, скорее, от отчаяния. Для реализации идей в веб-дизайне иногда требовались фотографии, которых нельзя было найти на стоковых сайтах.

Пришлось взять фотоаппарат и снимать самому, – рассказывает Денис. – Мой друг занимался экстремальными видами спорта и периодически просил поснимать соревнования. Так я попал в эту тусовку и стал экшен-фотографом. С 2007 года сотрудничаю с компанией Red Bull. Предвижу ваш вопрос, который мне задают чаще всего: "Как можно стать фотографом Red Bull?" Я попал туда благодаря другу, который приглашал меня фотографировать ивенты компании. Со временем меня заметили и пригласили работать. С одной стороны, просто, а с другой, если бы я не креативил, то вряд ли на мои работы обратили внимание. Поэтому совет: не загоняйте себя в рамки и замахивайтесь на невозможное.

Денис Клеро на воркшопе в Алматы © Виктор Магдеев

– Как долго вы прорабатываете идею будущего кадра?

– В зависимости от идеи. Каждый раз нужно работать так, чтобы было ощущение, что вы делаете что-то, чего не делали до этого. Например, когда я увидел, как выглядит изнутри обычная кухонная терка, сразу подумал, что туда можно поместить атлета. Купил терку, выдернул ручку, прикрутил на скотч к фотоаппарату и попросил BMX-райдера Ирека Ризаева выполнить пару трюков. Он сначала скептически отнесся к идее, но я знал, что получится классно.

Камера + терка = эпичный снимок © Денис Клеро

– Снимки во время съемки сразу отсматриваете?

– Да, чтобы домой приехать и спать. В 2018 году я посчитал, что у меня недосып примерно 172 часа.

– Тот самый кадр получается сразу или приходится помучиться?

– Зависит от сложности идеи, слаженности работы техники, погоды и многих других факторов. Та же терка получилась со второго раза. Фотографию "Кардиограмма" я первый раз сделал в 2007 году, потом ремейк в 2020 и 2021 годах. Последняя версия этой идеи мне понравилась больше всех. Она демонстрирует велодисциплину – триал. Я попросил атлета прыгать определенным образом, чтобы у нас на длинной выдержке получилась кардиограмма. К его голове был прикреплен обычный фонарик, и он своим телом на длинной выдержке рисовал линию. Когда наступил ключевой момент, я бахнул вспышкой, зажглись дымовые шашки и получился силуэт. В чем философия кадра? Спорт, движение, экшен – это жизнь. Если присмотреться, то до исполнения трюка – прямая линия, и после исполнения трюка – тоже. Атлет живет только во время исполнения трюка.

Кардио-триал © Denis Klero

– Вы сказали, что играли в театре. Помогает этот опыт в работе?

– Еще как помогает! Я около девяти лет играл в любительских театрах, принимал участие в играх КВН. И этот опыт в работе с атлетами всегда выручает. Я умею быстро и точно прочитывать их эмоции, могу показать, что мне нужно в кадре, в какую позу встать, какую эмоцию я хочу от них получить. Главное, я знаю, как объяснить эту задачу.

– На вашем счету много уникальных съемок. Некоторые очень экстремальные. Часто приходится рисковать ради кадра?

– Бывает, но я всегда соблюдаю технику безопасности. К каждой съемке готовлюсь заранее, выбираю стратегию и просчитываю риски. Для подъема на Эверест серьезно готовился. Несколько дней акклиматизировался на Эльбрусе. Для самих съемок на массиве Эверест мне пришлось подняться на высоту семь тысяч метров. Было довольно сложно, потому что на высоте чувствуешь себя весьма плохо. У меня мерзли конечности, особенно ноги. Мне хотелось вернуться на равнину. Накатывали приступы горной болезни. Но кадры я сделал, и это главное!

Испытание Эверестом © Денис Клеро

В невесомости снимать было еще сложнее. Ощущения от перегрузок не очень приятные. Вначале жесткая перегрузка, как будто стоишь со штангой, тяжело даже поднять пустые руки, а лицо все оплывает вниз. А когда взлетаешь в невесомости – ощущение полного отсутствия контроля, чем-то напоминающее плавание с аквалангом. Съемки были внутри самолета Ил-76 МДК, который используется для тренировки космонавтов. Он поднимается на высоту 9 тысяч метров, после чего начинает снижаться в свободном падении. Во время этого падения создается имитация невесомости. Вести фотосъемку было непросто, чтобы оставаться на одном месте, мне приходилось фиксироваться. Я удерживался и ногой, и рукой, цеплялся за петлю. Камеру держал в одной руке, намотав на нее ремень. В невесомости перед фотографом открываются новые возможности (смеется).

Съемки пит-стопа в невесомости © Denis Klero

– Есть вид спорта, который еще не снимали?

– Я сначала придумываю идею, а потом понимаю, какой вид спорта сюда подойдет. Когда работаешь с Red Bull, съемки получаются очень разнообразными. Это не дает соскучиться. То ты сноуборд поснимал, то скейт, то в клубе диджея, то портреты, то лайфстайл, то репортаж, то креативную постановку.

– А какой жанр вам больше нравится?

– Я люблю постановочные фотографии. В репортаже ты никак не влияешь на происходящее в кадре, а когда снимаешь постановочные работы, реализуешь свою идею, а это другие ощущения. В фотографии возможно все: я не загоняю себя в рамки, не ограничиваю свое воображение техническими мелочами или тем, что у меня нет того или иного оборудования. Стараюсь искать несвойственное для того или иного вида спорта действие. Не боюсь залезать в нестандартные места. Мы все смотрим на мир с высоты собственного роста, но точек обзора на самом деле гораздо больше.

Денис Клеро на воркшопе в Алматы © Виктор Магдеев

– Вы сами занимаетесь спортом?

– Иногда катаюсь на лыжах. Многие фотографы считают, чтобы снимать спорт, ты должен заниматься каким-то видом спорта. Я так не думаю. Чтобы понять вид спорта, достаточно посмотреть фото и видео в интернете, поговорить со спортсменом. Фотографу лучше потратить время на изучение своего основного предмета — фотографии, а не на спорт.

– Участвуете в выставках, конкурсах?

– Не часто. У меня было несколько персональных выставок, но не в галерее, а в спортивных магазинах. Дважды побеждал на международном конкурсе экстремальной фотографии Red Bull Illume . В 2016 году снимок российского скалолаза Рустама Гельманова взял первое место в номинации "Крупный план". Этот кадр был сделан в маленькой гостинице. Просто спустились в лобби и практически мимоходом сняли его. Никакой особенной подготовки.

Портрет Рустама Гельманова © Денис Клеро

Другое фото "Зимняя вишня" с "замороженным" атлетом Red Bull Павлом Алехиным, который стал лучшим в номинации CREATIVE BY SKYLUM на Red Bull Illume – 2019, было придумано специально. Мы подвесили Пашу на специальные ремни, обрызгали его краской для зимнего декора, приклеили сосульки. Фотография была приурочена к тому периоду, когда все начнут выкладывать снимки с первым снегом. Получилось классно.

"Зимняя Вишня" © Денис Клеро

– Часто у вас покупают ваши снимки?

– Нет. Но, кстати, "Зимнюю вишню" приобрел офис Red Bull в Австрии.

– А воруют снимки?

– У меня нет никаких копирайтов. На мой взгляд, это пошло –использовать копирайты и портить ими снимок. Воруют, значит, ты чего-то стоишь.

Главное – воображение. Если не хватает фантазии, езжайте в красивое место Денис Клеро

– Есть идея, которая до сих не реализована?

– Была идея с дрифтером. В 2015 году я пытался ее реализовать, не получилось. Потом у дрифтера завершился контракт. В этом году взяли нового, надеюсь воплотить идею. Шесть лет ждал.

– Что вас вдохновляет?

– Идеи черпаю отовсюду. Я вижу картинку и мысленно вписываю туда атлета того или иного вида спорта (наиболее интересного для этого места). Как-то в самолете в журнале увидел фотографию огненного круга, и она мне понравилась. Я ее сфотографировал и закинул в свою копилку идей. Через какое-то время решил ее применить с BMX-райдером, чтобы он прыгал через это кольцо. Но результат мне не понравился. Через какое-то время мне пришла мысль, что прославленный российский спринтер, мастер в беге с барьерами Сергей Шубенков идеально впишется в мою концепцию. Все получилось даже лучше, чем я думал. Экспериментируя с цветом огненного дождя на постпродакшене, я так и не смог остановиться на каком-то конкретном цвете и решил сделать несколько вариантов. Главное – воображение. Если не хватает фантазии, езжайте в красивое место. Тем самым большая часть картинки будет придумана за вас природой или архитекторами. Вам останется лишь интегрировать в пространство модель.

Денис Клеро с участниками воркшопа в Алматы © Виктор Магдеев Мастер-класс по фотосъемке от Дениса Клеро © Виктор Магдеев Атлеты выполняют трюки в рамках воркшопа © Виктор Магдеев Участники показывают свои снимки Денису © Виктор Магдеев Денис обращает внимание участников на детали © Виктор Магдеев Настройка оборудования для съемки © Виктор Магдеев Максим Хабанец показывает трюк на воркшопе © Виктор Магдеев Денис Клеро демонстрирует свою работу в книге "Red Bull Illume" © Виктор Магдеев

– Не надоедает снимать спорт?

– Я в своих съемках отталкиваюсь не от любви к какому-то виду спорта, а от любви к фотографии. Для меня спортсмены – это всего лишь модели, которые обладают определенным навыком. Возьмусь за любую съемку, главное, чтобы мне это было интересно.