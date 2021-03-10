Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин – казахстанский спортсмен, который не нуждается в представлении (но при желании его биографию можно посмотреть здесь ). Дмитрию сейчас 25 лет, олимпийское золото он завоевал 5 лет назад. Что делать в моменты отсутствия смысла? Как выступать при пустых трибунах? И почему спортсмены всегда хотят спать? Его ответы на эти вопросы – в нашем материале.

Дмитрий Баландин © Из личного архива героя

Про глобальные цели и хаски Рокси

- Дмитрий, у меня есть некоторое смущение перед интервью с вами. Перечитала много материалов и такое ощущение, что я ни о чем новом не спрошу…

- Я поэтому особо не люблю давать интервью. Но если раньше было до 3-4 запросов в день, то сейчас значительно меньше. Поэтому и согласился. Если я интересен людям – значит, надо говорить. Еще я поначалу очень переживал, когда приходилось отказывать в интервью или встречах. Первое время после Олимпиады их было так много, что не оставалось времени жить. Тогда я понял, что всех не спасти, всем внимание не уделить и начал решать, исходя из собственных планов. Могу, хочу? Соглашаюсь. Нет? Нет.

Дмитрий Баландин © Из личного архива героя

- Когда вы знакомитесь с новыми людьми, вы говорите им, кто вы, какие у вас достижения? Как это происходит?

- Честно говоря, я даже и не вспомню, когда с кем-то новым знакомился. Обычно все новые знакомства происходят по работе – спортсмены, тренеры и так далее. Все так или иначе друг друга знают, понимают кто я. А так не говорю особо, чем занимаюсь, кто я. "Здрасьте! Я Дима". И все.

- Как жить со статусом Олимпийского чемпиона? Достижению в этом году 5 лет, а чемпионство на всю жизнь…

- В принципе нормально. Первые год-два я отнекивался, мне было некомфортно, когда люди начинали говорить. А потом люди как-то привыкли к этому, ажиотаж бешеный спал, жить стало спокойнее. Дальше, думаю, будет только спадать и будет еще проще. По-прежнему тренируюсь, готовлюсь к стартам – по сути ничего в жизни не поменялось.

Дмитрий Баландин © Из личного архива героя

- А у вас бывали моменты отсутствия смысла? Вроде главная вершина покорена, к чему еще стремиться?

- Конечно, бывали. Потом новые цели для себя находишь, уже не личные. Когда я готовился к Олимпиаде, еще не было первых больших успехов, то я старался доказать что-то самому себе: "Я могу", "Я это сделаю". А теперь, когда сам себе все доказал, начал думать больше о команде. Хочется, чтобы наша сборная по плаванию вышла на новый уровень. Где-то своим примером мотивирую. У меня была цель, чтобы мы на Азиатских играх-2018 завоевали медаль, 12 лет не было такого. У нас получилось: бронза! И сейчас я стараюсь, чтобы не только я, но и другие люди попадали на большие старты, выигрывали.

- Интересный механизм, если думать не конкретно о вас, а о психике человека. Когда люди на вершине – спортсмены, актеры, общественные деятели – начинают о коллективном и глобальном думать. Я всегда ловила себя на мысли: "Странно, я не думала о таком". А сейчас, послушав вас, поняла: наверное, когда достигаешь всего для себя, начинаешь думать о других. А у вас есть желание что-то делать для общества? Наверняка, и в политику звали, и по общественной деятельности с рекламой предложения поступали?

- Политика и общественная деятельность мне пока неинтересны. Тренером пока тоже себя не вижу – очень уж это неблагодарная работа. Я вижу себя в спорте, планирую плавать, вижу, что многие пловцы плавают до 36-38 лет.

Дмитрий Баландин © Из личного архива героя

- Мне кажется, я знаю, у каких общественных организаций есть шанс привлечь вас к сотрудничеству. Я, готовясь к интервью, листала ваши подписки в Instagram, увидела, что там есть приют для животных. Вы любите животных? Сочувствуете бездомным животным, поддерживаете приюты?

- Да, конечно, я люблю животных. Не понимаю, как можно их не любить. Я уважаю, когда человек не заводит животных, потому что надо брать ответственность: убирать, гулять, но нет времени или финансов на это. А вот когда говорят: «Я ненавижу кошек, ненавижу собак», то возникает вопрос: "Что они тебе такого сделали, что ты их ненавидишь?" У меня всегда сочувствие, как у любого человека.

У меня самого есть собака, ей 5 лет, зовут Рокси. Я состою в группе хасятников – тех, кто владеет хаски. Мы несколько раз устраивали благотворительные фотосессии: люди приходят фотографироваться с собаками, дают символические деньги за снимки. Вся выручка в приют была отправлена.

Про пандемию и музыку

- В 2020 году отменили Олимпиаду в Токио. Как пандемия коронавируса отразилась на вашей мотивации? Что вы чувствовали? Как вообще справляться с такими штуками, против которых ты не имеешь власти?

- В этом и секрет: не надо справляться, с ними просто ничего не поделаешь, надо принять. Когда Олимпиаду отменили, был вопрос: "А зачем мне сейчас тренироваться?" Год назад же вообще казалось, что все конец света, на всю жизнь останемся по домам. Это уже потом все постепенно начало приходить в норму.

Мы пробыли без бассейна порядка месяца. Потом нам, сборной Казахстана, организовали тренировки, автобус. Было тяжело: соревнований нет, реализовывать накопленную форму негде. Подготовка строится поэтапно, чтобы наращивать форму, а потом обязательно на каких-нибудь соревнованиях выступить, чтобы закрепить, потом новый цикл. Так как соревнований нет, то растянуть цикл на 9-10 месяцев – невозможно, столько не продержишь форму. Постоянно просто тренироваться – от этого результата тоже не будет. Когда взяли и забрали цель, непонятно что делать дальше.

Дмитрий Баландин © Из личного архива героя

- Сейчас понятно?

- Сейчас мы готовимся к Олимпиаде, которая пройдет в Токио в июле-августе 2021 года. Говорят, без зрителей будет.

- Для вас играет роль выступаете вы со зрителями или нет? Я вижу глобальные перемены в мире спорта: и футбол – при пустых трибунах играют, и Олимпиада возможно будет без зрителей…

- Сильно влияет, надо адаптироваться к новым реалиям. У меня был такой опыт. Очень странное ощущение, когда никого на бассейне нет. Выходишь с ожиданием привычных шума-гама, атмосферы, энергии. А тут просто музыка играет какая-то. И чувствуешь себя как на тренировке. Нет азарта, соревновательной атмосферы.

- А вы обычно тренируетесь под музыку? Под какую?

- Всю тренировку из колонки всегда играет музыка, но ты ее почти не слышишь. Потому что плывешь, задание тренера выполняешь. Только когда остановился, между заданиями. Иногда можешь отметить: о, мою любимую "Hotel California" Eagles поставили, отлично, поплыли дальше. Обычно что-то динамичное играет, после тренировки приподнятое настроение сохраняется.

Дмитрий Баландин © Из личного архива героя

- У меня совершенно дилетантский вопрос. Я начала ходить на плавание по утрам. Поначалу много радости, свежесть и энергия на весь день. А через несколько недель чувствую большую физическую усталость, после обеда клонит в сон. У вас также?