Совещания и голосования происходят, когда кто-то обнаруживает тело товарища или нажимает тревожную кнопку в центральной части космического корабля (она находится в столовой). Во время обсуждения в чате каждый высказывает свое мнение относительно того, кого он считает предателем, указывая либо на цвет персонажа игрока, либо на его никнейм. После совещания каждый голосует за того, кто, по его мнению, предатель. За этот элемент Among Us сравнивают с психологической ролевой игрой "Мафия". Игрок, за которого отдано больше всего голосов, выбрасывается в открытый космос. Если выбросили предателя — он проиграл, если же мирного — игра продолжается.