Создатели мода Dota 2 Among Us Edition — видеоблогеры XENO и Meeponegeroi . Поначалу ребята просто хотели оседлать волну хайпа, которую подняла Among Us и сделали простой режим, явно походивший на оригинальную игру. Даже квесты из игры они не стали переносить, а просто запилили захват аванпоста из DOTA 2 . Но идея настолько понравилась ребятам, что они решили довести ее до ума.