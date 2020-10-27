Кто предатель в DOTA 2?
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Популярная игра Among Us появилась в DOTA 2 в виде кастомного режима и стремительно набирает популярность
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Создатели мода Dota 2 Among Us Edition — видеоблогеры XENO и Meeponegeroi. Поначалу ребята просто хотели оседлать волну хайпа, которую подняла Among Us и сделали простой режим, явно походивший на оригинальную игру. Даже квесты из игры они не стали переносить, а просто запилили захват аванпоста из DOTA 2. Но идея настолько понравилась ребятам, что они решили довести ее до ума.
Among Us — это игра от американского разработчика InnerSloth. Она была выпущена в 2018-м году. Но популярность обрела в 2020-м благодаря стримам в Twitch и YouTube.
В игре принимают участие от 4-х до 10-ти игроков. Действие происходит на космическом корабле, где среди всего экипажа может быть от одного до трех предателей, которые должны убивать остальных членов команды. Задача мирных игроков — выяснить, кто является предателем.
Совещания и голосования происходят, когда кто-то обнаруживает тело товарища или нажимает тревожную кнопку в центральной части космического корабля (она находится в столовой). Во время обсуждения в чате каждый высказывает свое мнение относительно того, кого он считает предателем, указывая либо на цвет персонажа игрока, либо на его никнейм. После совещания каждый голосует за того, кто, по его мнению, предатель. За этот элемент Among Us сравнивают с психологической ролевой игрой "Мафия". Игрок, за которого отдано больше всего голосов, выбрасывается в открытый космос. Если выбросили предателя — он проиграл, если же мирного — игра продолжается.
Обычные члены экипажа должны выполнять задания, количество и сложность которых задает хост игры. Например, починить проводку в отсеке реактора или выправить курс корабля. Если все игроки выполнят все задания — предатель проиграет.
Предатель может устраивать саботаж, например, вывести из строя реактор или радисвязь. В этом случае мирным игрокам нужно за короткое время добраться до нужного отсека и исправить поломку. Если никто не успел это сделать — предатель побеждает. Among Us можно бесплатно скачать на мобильные устройства, а версия для PC в Steam стоит 1050 тенге.
А это немного жуткий анимационный трейлер, который создали фанаты игры.
А как в Доте?
В кастомке, которую создали XENO и Meeponegeroi, сохранена вся суть оригинала, но есть интересные отличия. Персонажами выступают герои DOTA 2. У каждого есть особенность, которая в значительной мере облегчает игру за предателя.
Например, вот:
Проще говоря, способности предателей близки к скиллам героев оригинальной DOTA 2. Но ребята понимали, что играть за предателя, когда есть особое умение, будет очень легко. И потому оставили в игре голосовой чат из DOTA 2, что значительно облегчает процесс обсуждения и голосования. Не совсем баланс, конечно, но почти.
Режим можно скачать в мастерской Steam или установить прямо в игре DOTA 2. Для этого перейди в раздел "Игротека", в строке поиска набери Dota 2 Among Us Edition и установи. Мод еще сырой и ему предстоит долгий путь развития. А потому создатели мода призывают принимать в этом активное участие. Предлагать идеи, находить баги и вносить предложения по улучшению геймплея. В общем, зависит от нас. Знаешь ли ты, кто предатель? А может быть это ты?..