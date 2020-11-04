Мы поговорили с Ернаром о положении DOTA 2 в Казахстане – о причинах, мешающих нашим игрокам выступать на международных турнирах, о призовых фондах и о том, когда казахстанцы попадут на The International.

Ернар "Mantis" Уразбаев – один из самых известных игроков Казахстана в DOTA 2. Ернар играл в сильнейшей в свое время команде NEXT.kz и был ее капитаном, а также в xGame.kz , sQreen's Squad , Se7en eSports , Ahead Gaming . С Дотой он знаком еще с 2008-го года, когда она была кастомным модом в игре WarCraft III – проще говоря, начинал с DotA . Выигрывал чемпионат Казахстана и занимал второе место в чемпионате СНГ. Сейчас Ернар все свои силы и знания бросил на развитие любимой дисциплины в Казахстане.

Стадия выбора героев © Ернар Уразбаев

Ернар, как много у нас игроков, которых можно назвать про-геймерами? Почему наших киберспортсменов до сих пор не видно в топовых командах?

Конечно, точную цифру назвать сложно. С одной стороны, на чемпионатах внутри страны у нас участвуют около 70 команд, а на международных турнирах – только единицы. Есть около десяти человек, которые играют в хороших коллективах по меркам СНГ. Это, конечно, немного для нашей страны.

Почему до сих пор нет хотя бы одной своей сильной команды, которая хоть как-то влияла бы на расстановку сил на про-сцене?

В 2009-2014 годах у нас были команды, которые достойно представляли Казахстан на мировой арене, но сейчас нет ни одной полноценной команды. Связано это, в первую очередь, с высоким уровнем конкуренции. На мой взгляд, только одна организация из Казахстана по DOTA 2 выступает на хорошем уровне. Конечно же, я говорю о KHAN.

Чего не хватает Казахстану для развития Доты? Какой нужен импульс, какой толчок?

Должна быть создана передовая команда, которая даст стимул и пример молодым игрокам. Важно создать условия для роста, проводить на регулярной основе турниры внутри страны, чемпионат РК, отборочные на крупные турниры. DOTA 2 – стабильная и популярная дисциплина в мире, а в СНГ так вообще одна из лидирующих. Странно, что у нас никто не заинтересован в ее развитии.

Турнир Techlabs Cup KZ 2014 © Ернар Уразбаев

Есть ли смысл компаниям или просто людям с деньгами открывать киберспортивные организации и вкладываться в это дело? Конкретно в команды по DOTA 2.

Большинство проектов в киберспорпорте убыточные, а для создания успешной организации нужно иметь опыт в сфере бизнеса и маркетинга. Но киберспорт развивается не по дням, а по часам, и рабочего пространства здесь предостаточно. Но я хочу отметить, что в киберспорт приходят крупные корпорации, с каждым годом интерес возрастает.

Киберспортивная федерация Казахстана активно поддерживает CS:GO, а вот про Доту этого не скажешь. С чем это связано? Не верят в наших ребят?

Насколько мне известно, федерация сейчас работает по принципу "есть интерес к дисциплине со стороны аудитории и спонсоров – значит, будем ее продвигать". А к Доте интерес как раз уже остыл. Рад, что CS:GO активно развивается. Также стоит отметить продвижение мобильных дисциплин, все-таки смартфоны сейчас имеются у всех, и порог входа в игры не высокий. Думаю, сейчас как раз-таки сообществу любителей DOTA 2 нужно проявить активность и поддержать игроков – это даст стимул для развития.

Многие российские про-геймеры и аналитики (к примеру, Ярослав "NS" Кузнецов ) считают, что через 5-6 лет LOL (League of Legends) сметет Доту с лидерской позиции в СНГ. Согласен ли ты с ними? И успеем ли мы за это время выиграть хоть один топовый турнир по Доте?

LOL является конкурентом DOTA 2. Однако аудитории этих игр хоть и смежны, но уже сформированы, поэтому я не думаю, что это произойдет. В СНГ DOTA 2 будет на первом месте: она имеет очень богатую и захватывающую историю, а сколько всего нас ждет впереди! Никаких гарантий нет, но я не перестаю верить, что казахстанские игроки заявят о себе.

Когда в Казахстане получится провести международный турнир по DOTA 2? Для этого нужны только деньги?

Даже в этом году в Казахстане проходили чемпионаты международного уровня, приезжали игроки из России, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана. Призовой фонд одной из главных дисциплин достиг 5000 долларов. Конечно, если мы хотим пригласить сильнейшие коллективы по DOTA 2, то призовой фонд должен составлять не менее 200 000 долларов. Кроме того, необходимо обзавестись собственными серверами, очень важно уделить внимание организации – подобного рода турниры должны соответствовать статусу. К слову, последний крупный турнир по DOTA 2 у нас собрал 19 команд, а призовой фонд турнира составил 1800 долларов. Так что, скорее всего, мы не увидим крупных турниров по DOTA 2 в Республике Казахстан.

Команда из Казахстана на The International. Возможно ли когда-нибудь такое? Причем я говорю хотя бы про участие.