Построй карьеру легендарного гонщика в новой игре от F1

Королевские кибергонки возвращаются! Уже с 16 июля ты снова сможешь окунуться в атмосферу F1 и будешь соревноваться с лучшими гонщиками планеты. Но теперь в игровой версии F1 ты сможешь не только выяснить, кто лучший на треке, но и познакомиться с закулисьем главного гоночного чемпионата мира.

Мы связались с Ли Мазером из Codemasters, директором по франшизе F1 2021, и узнали все о новых трассах, мультиплеере и новом сюжетном режиме.

Что нового ждет нас в F1 2021?

Прежде всего – это “Формула победы” (Braking Point), полноценный кинематографический сюжет. Теперь каждый кибергонщик сможет не просто устанавливать рекорды, но и пройдет собственный звездный путь из F2 к вершине подиума в F1. Помимо этого, мы добавили захватывающую онлайн-"Карьеру" для двух игроков, где вместе с другом ты сможешь как сотрудничать, так и соревноваться.

Еще одно важное улучшение, которое порадует всех фанатов F1, – старт в реальном сезоне. Что это означает? Теперь все игровые рейтинги будут обновляться и соответствовать реальным результатам королевских гонок. Благодаря этому ты сможешь окунуться в реальные события текущего сезона F1

Расскажите про новые трассы и какие из них, по-вашему мнению, наиболее сложные?

В новой версии гонок F1 игроков ждут следующие новинки: Портимао, Имола и Джидда. Все трассы будут доступны в качестве бесплатного контента после релиза игры. Отличать их будет как география местности, так и задачи с впечатлениями, которые они будут предлагать геймерам.

Покоряй трассы с лучшими в F1 2021 © Codemasters

Джидда – уличная трасса. Кроме того, что это вторая по длине трасса в F1, так еще и самая быстрая в календаре гонок. Соревнования здесь всегда проходят на высоких скоростях, что повышает не только риск аварий, но и адреналин в крови! Рекомендую эту трассу всем любителям запредельных скоростей и острых ощущений.

Имола – любимая многими фанатами классическая трасса F1. Одна из самых сложных трасс королевских гонок часто становится и самой захватывающей в сезоне из-за непредсказуемой погоды. Дождь, как знают многие болельщики F1, может кардинально повлиять на финальные результаты, но в этом и интрига!

Портимао – трасса, похожая на Имолу, располагается на широких холмах Алгарве. Португальская трасса со своими сложными поворотами станет для многих кибергонщиков непростой задачей для прохождения. Но именно благодаря этому Портимао становится одной из самых захватывающих трасс в F1 2021.

В обновленной версии игры можно осваивать не только новые трассы, но и пройти сюжетный режим. Что этот новый режим означает для геймеров?

“Формула победы” (Braking Point) – это наш новый полноценный сюжетный режим, который мы уже давно планировали реализовать. Фанаты в свое время тепло приняли историю Девона Батлера в игре F1 2019. Но вывести сюжетный игровой режим на новый уровень нам особенно захотелось после успеха фильма Drive to Survive от Netflix. И я считаю, что новая история понравится и фанатам F1, и новичкам.

Кинематографический режим Braking Point в F1 2021 © Electronic Arts

Сюжет “Формулы победы” основан на повествовании, в котором история сочетается с игровым процессом и кат-сценами. Здесь будет полно адреналина и азарта как в самих гонках, так и вне трассы. Для этого мы сотрудничали с профессиональным писательским дуэтом, чтобы создать по-настоящему захватывающую и увлекательную историю для игроков. И хочу отметить, что у каждого героя из “Формулы победы” свои история, стремления, ожидания, что делает персонажей живыми и интересными. Поэтому я уверен, что сюжет никого не оставит равнодушным.

С героями и их историей в новой версии игры F1 можно познакомиться здесь . А в лайфстриме от Марселя Кифера , кибергонщика Red Bull, ты сможешь сам оценить режим “Формула победы” (Braking Point):

Но в прошлых версиях игры F1 также были карьерные режимы. Чем “Формула победы” отличается от традиционного режима "Карьера"?

Главное отличие “Формулы победы” (Braking Point) – это линейный опыт. В режимах “Моя команда” или “Карьера” игрок создает свою собственную историю и действует исходя из личных ожиданий и предпочтений. “Формула победы” же отправляет игрока в увлекательное путешествие по определенному сценарию, в котором будут и захватывающие гонки, и накал страстей за пределами трассы. Теперь каждый сможет узнать, что творится за кулисами королевских гонок.

Еще одно нововведение, которое придется по душе фанатам F1, – это легендарные гонщики . Они будут доступны в режиме "Моя команда" и войдут в цифровое издание F1 2021 Deluxe Edition.

Что нового в режиме "Карьера"? Расскажите подробно про возможность старта в реальном сезоне.

Мы знаем, насколько внимательно наши болельщики следят за результатами F1. И, наверное, многим фанатам хотелось бы иметь возможность перенестись в любой момент сезона, чтобы попытаться изменить направление чемпионата. Именно поэтому мы решили добавить Real-Season Start.

Старт в реальном сезоне (Real-Season Start) подойдет игрокам, которые хотят участвовать в гоночном сезоне, совпадающем с реальным. В распоряжении игроков будет реальная турнирная таблица пилотов и команд, которая будет обновляться в соответствии с текущими результатами сезона. Старт в реальном сезоне позволит игрокам погрузиться в уже прошедшие события этого сезона и принять участие в оставшихся гонках.

Макс Ферстаппен – пилот Red Bull Racing Honda и лидер сезона F1-2021 © Electronic Arts Серхио Чеко Перес – пилот Red Bull, входит в топ-3 пилотов сезона F1-2021 © Electronic Arts Пьер Гасли – пилот Scuderia AlphaTauri и один из лучших гонщиков в F1-2021 © Electronic Arts Юки Цунода – пилот Scuderia AlphaTauri, входит в топ-10 пилотов в F1-2021 © Electronic Arts

А что насчет мультиплеера? Можно ли будет проходить "Карьеру" вместе с друзьями?

Парная "Карьера" – это наша гордость в новой версии F1! У нас уже было нечто похожее, но не с таким уровнем вовлеченности и функциональности, как сейчас. Поэтому мы решили доработать этот режим и теперь рады представить его игрокам. Давайте я расскажу о нем более подробно.

Есть два способа, чтобы проходить "Карьеру" вдвоем:

Ты можешь сотрудничать с другом, и тогда вы будете работать вместе в одной команде. Ваша цель: вместе выиграть Кубок Конструкторов. Вместе с другом вы можете начать карьеру в разных командах и соревноваться за первенство как в личном зачете, так и среди команд. Но хочу отметить, что, будучи даже в противоположных командах, так может случиться, что вы окажетесь в одной команде, если действует система контрактов. Вот здесь-то и включится дух соперничества!

Проходи "Карьеру" вместе с другом или против него © Electronic Arts

Кроме самих гонок, игроков ждут встречи с прессой, участие в исследованиях и разработках и все остальное, что связано с профессиональной карьерой пилота F1. Мы старались создать такую игру, в которой геймеры смогут по-настоящему окунуться в атмосферу чемпионата – соло или вместе с другом.

На каких устройствах будет доступна новая версия игры от F1?

Игра F1 2021 выйдет 16 июля на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а также на ПК.

Мы знаем, что у игры много фанатов по всему миру, и нам хотелось, чтобы у всех была возможность посоревноваться на трассах F1. Поэтому мы решили не ограничиваться выпуском игры только на консолях следующего поколения. Все геймеры получат одинаковые игровые режимы и смогут играть друг против друга в рамках возможностей каждой платформы.

Есть ли какие-то особенности для консолей следующего поколения?

Безусловно, обновленная версия F1 2021 будет максимально использовать технические преимущества консолей следующего поколения. Так, трассировка лучей будет использоваться во многих областях игры, таких как интерфейс, фоторежим и повторы. Мы также добавили опцию Performance Mode, которая позволит игре работать со скоростью выше 60 кадров в секунду на соответствующем оборудовании.

Игроков на платформах следующего поколения однозначно обрадует сокращение времени загрузки между игровыми переходами. Мы также поработали над качеством трековых моделей и текстур, добавив новый уровень визуальной достоверности.

Что лично вам больше всего нравится в F1 2021 и почему?

Я рад наблюдать за тем, как наша команда, изначально создавшая гоночную/спортивную игру, подошла к созданию гонок с полноценным кинематографическим сюжетом. Хотя для нас – это пока что новая территория, но я уверен, что геймеры оценят высокий уровень производства, сюжета и повествования.

Я также с нетерпением жду возможности увидеть, как игроки взаимодействуют друг с другом в парной "Карьере". Доработанный, улучшенный, с большим функционалом режим парной "Карьеры" – что может быть лучше? Зови друга, и идите к Кубку Конструкторов вместе или сражайтесь друг против друга за звание лучшего пилота в мире F1.

Ну что, готов стать лучшим гонщиком F1? Тогда пристегивайся посильнее – нас ждут королевские гонки! Ждем тебя 16 июля на линии старта в F1 2021.

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