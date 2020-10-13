Макс Ферстаппен в пятый раз занял второе место в сезоне 2020 года Формулы-1.

Голландец стартовал третьим и всю гонку держался поблизости Mercedes, но обогнать соперника Максу так и не удалось. Зато Ферстаппен заполучил дополнительное очко за лучший круг гонки, установив рекорд на самом последнем круге.

На первом месте оказался Льюис Хэмилтон из Mercedes, повторивший рекордное достижение легендарного немца Михаэля Шумахера, который за всю карьеру в Ф-1 выиграл 91 гонку.

Добиться успеха Льюису помог его напарник Валттери Боттас. Несмотря на победу в квалификации и жесткую борьбу, через несколько кругов Боттас ошибся на торможении, не вписался в поворот и пропустил Хэмилтона вперед. Затем Валттери и вовсе сошел с гонки из-за сломанного мотора.

Ферстаппен на пути к подиуму © Getty Images/Red Bull Content Pool

После финиша Льюиса ждал приятный сюрприз - в честь рекорда ему подарили шлем Михаэля Шумахера. Причем это шлем 2012 года, в котором Михаэль выступал за Mercedes - нынешнюю команду Хэмилтона. Получилось очень трогательно.

Даниэль Риккардо из Renault замкнул тройку призеров. Австралиец не бывал на подиуме с тех пор, как в конце 2018 года покинул команду Red Bull.

Итоги Гран-при Айфеля: