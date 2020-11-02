F1: Гран-при Эмилии Романьи

В минувшие выходные в итальянской Имоле прошел этап F1. Победу в нем в очередной раз в сезоне отпраздновали пилоты Mercedes – Льюис Хэмилтон финишировал первым и практически обеспечил себе очередной чемпионской титул, а следом приехал его напарник Валттери Боттас. Этот дубль принес команде Mercedes досрочную победу в Кубке конструкторов, – для команды это седьмой титул. Третьим неожиданно финишировал бывший пилот Red Bull Racing, сейчас выступающий за Renault Даниэль Риккардо.

Албон растерял преимущество © Getty Images / Red Bull Content Pool

Для пилотов Red Bull Racing гонка сложилась не очень удачно. Алекс Албон добрался до финиша последним, 15 в протоколе, а Макс Ферстаппен и вовсе сошел с гонки. Он вел отчаянную борьбу с Боттасом и даже обогнал его в борьбе за вторую позицию, но тут же из-за взрыва покрышки на болиде, Ферстаппен остановился и завершил гонку досрочно.

Макс Ферстаппен досрочно завершил гонку после прокола покрышки © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Я хорошо стартовал и наслаждался борьбой с двумя болидами Mercedes. Затем я обогнал Боттаса, шел в хорошем темпе, у меня было отличное настроение. Но затем я потерял управление над болидом из-за взрыва покрышки. Это очень печально, ведь у нас мог бы быть еще один подиум и второе место. Но все случилось так, как случилось. Конечно, отсутствие очков – это не то, на что мы рассчитывали. Но в целом, гонка была хорошей", – отметил Ферстаппен.

Гасли подвела техника © Getty Images/Red Bull Content Pool

Так же не задалась гонка и для лидера Alpha Tauri Пьера Гасли. В квалификации он стал четвертым, а после старта потерял одну позицию. Но после восьми кругов француза позвали в боксы – из-за технических проблем с болидом он также завершил этап.

Из-за двух сходов и неудачного выступления Албона, на авансцену вышел Даниил Квят. После рестарта гонки, случившейся из-за аварии на трассе, россиянин резво стартанул и обогнал четырех гонщиков. Он прорвался на четвертую позицию, где до финишных флагов атаковал Риккардо в борьбе за подиум. В итоге Квят провел одну из лучших гонок в сезоне, став четвертым.

Даниил Квят финишировал четвертым в Гран-при Эмилии-Романьи © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Это была довольно веселая гонка, я отлично чувствовал болид, все было потрясающе. Самый важный момент – рестарт гонки, когда мне удалось обогнать нескольких соперников на этом круге. Я очень старался обогнать Риккардо, но Даниэль отлично разогнался, так что я упустил подиум. Жаль, но я доволен своим вождением, работой нашей команды. Мы отыграли некоторое количество очков у Ferrari, я надеюсь, что до конца сезона мы сможем дать им бой в Кубке Конструкторов", – сказал после финиша Квят.

В личном зачете Хэмилтон и Боттас упрочили свое лидерство. Британец лидирует, набрав 282 очка, у Боттаса 197 очков, он оторвался от Макса Ферстаппена, который идет третьим (162 очка).

В Кубке Конструкторов Mercedes набрал 479 очков и стал недосягаемым для соперников, выиграв командное первенство досрочно. Red Bull Racing идет вторым (226 очков), имея комфортное преимущество перед Racing Point (146 очков). Alpha Tauri на седьмой позиции с 89 очками, до идущей на шестой позиции команды Ferrari ее отделяют 14 очков.