F1: Гран-при Эмилии Романьи
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F1: Сумасшедший прорыв Квята, сходы Ферстаппена и Гасли и другие яркие моменты Гран-при Эмилии Романьи
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В минувшие выходные в итальянской Имоле прошел этап F1. Победу в нем в очередной раз в сезоне отпраздновали пилоты Mercedes – Льюис Хэмилтон финишировал первым и практически обеспечил себе очередной чемпионской титул, а следом приехал его напарник Валттери Боттас. Этот дубль принес команде Mercedes досрочную победу в Кубке конструкторов, – для команды это седьмой титул. Третьим неожиданно финишировал бывший пилот Red Bull Racing, сейчас выступающий за Renault Даниэль Риккардо.
Для пилотов Red Bull Racing гонка сложилась не очень удачно. Алекс Албон добрался до финиша последним, 15 в протоколе, а Макс Ферстаппен и вовсе сошел с гонки. Он вел отчаянную борьбу с Боттасом и даже обогнал его в борьбе за вторую позицию, но тут же из-за взрыва покрышки на болиде, Ферстаппен остановился и завершил гонку досрочно.
"Я хорошо стартовал и наслаждался борьбой с двумя болидами Mercedes. Затем я обогнал Боттаса, шел в хорошем темпе, у меня было отличное настроение. Но затем я потерял управление над болидом из-за взрыва покрышки. Это очень печально, ведь у нас мог бы быть еще один подиум и второе место. Но все случилось так, как случилось. Конечно, отсутствие очков – это не то, на что мы рассчитывали. Но в целом, гонка была хорошей", – отметил Ферстаппен.
Так же не задалась гонка и для лидера Alpha Tauri Пьера Гасли. В квалификации он стал четвертым, а после старта потерял одну позицию. Но после восьми кругов француза позвали в боксы – из-за технических проблем с болидом он также завершил этап.
Из-за двух сходов и неудачного выступления Албона, на авансцену вышел Даниил Квят. После рестарта гонки, случившейся из-за аварии на трассе, россиянин резво стартанул и обогнал четырех гонщиков. Он прорвался на четвертую позицию, где до финишных флагов атаковал Риккардо в борьбе за подиум. В итоге Квят провел одну из лучших гонок в сезоне, став четвертым.
"Это была довольно веселая гонка, я отлично чувствовал болид, все было потрясающе. Самый важный момент – рестарт гонки, когда мне удалось обогнать нескольких соперников на этом круге. Я очень старался обогнать Риккардо, но Даниэль отлично разогнался, так что я упустил подиум. Жаль, но я доволен своим вождением, работой нашей команды. Мы отыграли некоторое количество очков у Ferrari, я надеюсь, что до конца сезона мы сможем дать им бой в Кубке Конструкторов", – сказал после финиша Квят.
В личном зачете Хэмилтон и Боттас упрочили свое лидерство. Британец лидирует, набрав 282 очка, у Боттаса 197 очков, он оторвался от Макса Ферстаппена, который идет третьим (162 очка).
В Кубке Конструкторов Mercedes набрал 479 очков и стал недосягаемым для соперников, выиграв командное первенство досрочно. Red Bull Racing идет вторым (226 очков), имея комфортное преимущество перед Racing Point (146 очков). Alpha Tauri на седьмой позиции с 89 очками, до идущей на шестой позиции команды Ferrari ее отделяют 14 очков.
Следующий этап F1 – Гран-при Турции, пройдет с 13 по 15 ноября в Стамбуле.