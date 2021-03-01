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Топовые фото месяца

Лучшие экшн фотографии последнего месяца зимы!
Автор Евгений ОвчинниковОпубликован
Начнем нашу подборку фото с потрясающего серфинга! Это - Джейк Маки на Red Bull Magnitude в Ваймеа-Бей (штат Оаху, Гавайи, США).
Red Bull Magnitude
Red Bull Magnitude
© Christa Funk / Red Bull Content Pool
А теперь перенесемся на другой континент – в Южную Америку, а именно в бразильскую Форталезу. На фото - Педро Калдас на местном Beach Park.
Pedro Caldas
Pedro Caldas
© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool
Из Бразилии – в Нидерланды! Фотограф запечатлел крутые виражи Мелиссы Пеперкамп.
Melissa Peperkamp
Melissa Peperkamp
© Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool
Фото, от которого захватывает дух. Раз, два, поехали! На фото райдер, выступающий на Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2021 в Боготе (Колумбия).
Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2021
Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2021
© Camilo Rozo / Red Bull Content Pool
Майк Йенсен и проект "We, The Danes" в гавани Фредерисии (Дания).
"We, The Danes" project
"We, The Danes" project
© Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool
Гонщик Аюми Иваса из команды Hitech GP racing во время четвертого раунда чемпионата Азии Формула-3. Кстати, спортсмену всего 19 лет!
Formula 3 Asian Championship
Formula 3 Asian Championship
© Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool
Седьмой раунд серии AMA Supercross на стадионе Camping в Орландо, штат Флорида (США).
AMA Supercross Series
AMA Supercross Series
© Garth Milan / Red Bull Content Pool
Фотосессия в небе: в главной роли Себастьян Альварес. И локация просто волшебно красивая - пляж Майтенсильо, регион Вальпараисо (Чили).
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© Red Bull