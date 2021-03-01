Топовые фото месяца
Лучшие экшн фотографии последнего месяца зимы!
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Начнем нашу подборку фото с потрясающего серфинга! Это - Джейк Маки на Red Bull Magnitude в Ваймеа-Бей (штат Оаху, Гавайи, США).
А теперь перенесемся на другой континент – в Южную Америку, а именно в бразильскую Форталезу. На фото - Педро Калдас на местном Beach Park.
Из Бразилии – в Нидерланды! Фотограф запечатлел крутые виражи Мелиссы Пеперкамп.
Фото, от которого захватывает дух. Раз, два, поехали! На фото райдер, выступающий на Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2021 в Боготе (Колумбия).
Майк Йенсен и проект "We, The Danes" в гавани Фредерисии (Дания).
Гонщик Аюми Иваса из команды Hitech GP racing во время четвертого раунда чемпионата Азии Формула-3. Кстати, спортсмену всего 19 лет!
Седьмой раунд серии AMA Supercross на стадионе Camping в Орландо, штат Флорида (США).
Фотосессия в небе: в главной роли Себастьян Альварес. И локация просто волшебно красивая - пляж Майтенсильо, регион Вальпараисо (Чили).