Начнем нашу подборку фото с потрясающего серфинга! Это - Джейк Маки на Red Bull Magnitude в Ваймеа-Бей (штат Оаху, Гавайи, США).

Red Bull Magnitude © Christa Funk / Red Bull Content Pool

А теперь перенесемся на другой континент – в Южную Америку, а именно в бразильскую Форталезу. На фото - Педро Калдас на местном Beach Park.

Pedro Caldas © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Из Бразилии – в Нидерланды! Фотограф запечатлел крутые виражи Мелиссы Пеперкамп.

Melissa Peperkamp © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Фото, от которого захватывает дух. Раз, два, поехали! На фото райдер, выступающий на Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2021 в Боготе (Колумбия).

Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2021 © Camilo Rozo / Red Bull Content Pool

Майк Йенсен и проект "We, The Danes" в гавани Фредерисии (Дания).

"We, The Danes" project © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Гонщик Аюми Иваса из команды Hitech GP racing во время четвертого раунда чемпионата Азии Формула-3. Кстати, спортсмену всего 19 лет!

Formula 3 Asian Championship © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Седьмой раунд серии AMA Supercross на стадионе Camping в Орландо, штат Флорида (США).

AMA Supercross Series © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Фотосессия в небе: в главной роли Себастьян Альварес. И локация просто волшебно красивая - пляж Майтенсильо, регион Вальпараисо (Чили).