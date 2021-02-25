Anacondaz – Перезвони мне +79995771202

Anacondaz выпустили первый полноценный альбом за три года. Туда вошли песни "Не норм", фит с Кис-кис "Сядь мне на лицо" и недавний фит с Заточкой "Метафизика".

Злободневные, пропитанные едкой сатирой песни тоже остались при группе. Из таких, в первую очередь, стоит выделить "Уходи" – замаскированное под историю о брэйк-апе послание президенту.

Bonnie Tyler – The Best is Yet to Come

В этом альбоме певица возвращается к звучанию поп-рока 80-х. пластинка содержит четыре кавера: "Somebody’s Hero" C. B. Green, "I'm Only Guilty (Of Loving You)", ранее записанные Чиком Уиллисом и Табом Бенуа, "I'm Not in Love" группы 10cc и "Catch the Wind" Донована.

Кстати, Бонни-то уже 70 лет! Однако, тродолюбию ей не занимать! В честь этого прекрасного события и выхода нового альбома певица отправилась в тур по Евпропе. Начался он 17 февраля в Mitsubishi Electric Halle в Дюссельдорфе, (Германия), а завершится 29 апреля 2022 года в Kongress am Park в Аугсбурге, (та же Германия). В общей сложности, 38 концертов на площадках по всей Австрии, Бельгии, Франции, Германии и Швейцарии.

Dua Lipa – Future Nostalgia (The Moonlight Edition)

Дуа Липа представила делюкс-версию своей второй студийной работы "Future Nostalgia", в который вошли три ранее не изданных песни – "If It Ain’t Me", "That Kind of Woman" и "Not My Problem". Вместе с альбомом Липа выпустила клип на балладу "We’re Good".

Напомним, прошлой осенью Дуа Липа стала амбассадором спортивного бренда Puma. Она будет сниматься в рекламных кампаниях и поддерживать социальные проекты марки.

GONE.Fludd – LIL CHILL

Вышел новый альбом GONE.Fludd – российскиого рэп-исполнителя и автора песен. Как известно, Александр Смирнов (именно так зовут музыканта по паспорту) начал сольную карьеру в 2014 году, с тех пор выпустив девять студийных альбомов.

"Lil Chill" – это такой маленький расслабон, - рассказал GONE.Fludd. – Приятная музыка, которую можно послушать лежа на диване и просто кайфануть. Мне кажется, в последнее время стала ощущаться некая напряженность, и тогда я подумал – пора написать классную музыку с вайбом, чисто для души".

Ariana Grande – Positions (Deluxe)

Американская певица Ариана Гранде выпустила Deluxe-версию своего шестого студийного альбома "Positions". В него вошли 14 треков оригинальной пластинки и пять бонусов. Это ремикс "34 +35" с Megan Thee Stallion и Doja Cat, композиции "Someone Like U (Interlude)", "Test Drive", "Worst Behavior»" и "Main Thing".

СЛОТ – Инстинкт выживания

Долгожданный альбом российской группы, который все так ждали. В него войдут 11 треков. А в прошлом году группа отметила свое 18-летие, дав несколько концертов в городах России.

Yelawolf, Caskey – Yelawolf Blacksheep