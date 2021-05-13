На международном автодроме в Барселоне завершилось Гран-при Испании. Победителем гонки стал пилот Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон. Его время 1:33:07.680.

На старте заезда голландец Макс Ферстапенн опередил действующего чемпиона мира, однако пилот Mercedes в полной мере воспользовался поздним пит-стопом. В конце гонки Хэмилтон сумел вырваться вперед и добиться очередного успеха. И все же, 100-й заезд Ферстапенна нельзя назвать неудачным, ведь он продолжил борьбу за чемпионский титул, уступив лишь 15.841 секунд.

"Разница в скорости на шинах позволила Льюису легко пройти меня. По крайней мере, я смог сохранить второе место и пройти самый быстрый круг. Но в этот день нам просто не хватило скорости. Второе место было наилучшим возможным результатом. Теперь нам нужно понять, почему нас опередили с точки зрения гоночного темпа", – отметил Ферстаппен.

Заезд в Испании © Getty Images / Red Bull Content Pool

Отметим, что мексиканец Серхио Перес постепенно набирает хорошую физическую форму. Он добился существенного прогресса, показав в непростой гонке прекрасное вождение и заняв пятое место. Это позволило ему с отставанием в минуту попасть в ТОП-6 пилотов в генеральной классификации чемпионата мира F1. Однако для самого Переса это только начало. Гонщик уверен, что продолжит прогрессировать и дальше.

"На этой трассе непросто обгонять и это усложнило нам гонку. Первый круг сложился неплохо, мы отыграли несколько позиций, но мне потребовалось довольно много времени, чтобы обогнать Даниэля Риккардо. Машина McLaren была очень быстрой на прямых, поэтому предпринять попытку атаки было сложно. В итоге мне удалось провести обгон по внешнему радиусу первого поворота. Я понимал, что надо делать, поднажал и смог довести маневр до конца. Но сложность была в том, что после этого ресурс шин был на исходе. С каждым гоночным уик-эндом я пилотирую увереннее и когда он заканчивается, мне хочется поскорее выйти на старт следующей гонки. Процесс адаптации к RB16B продолжается, и я надеюсь, что вскоре смогу почувствовать себя за рулем на сто процентов комфортно. Предвкушаю гонку в Монако, тем более что в прошлом машины Red Bull Racing были конкурентоспособны на этой трассе, поэтому у нас будет шанс побороться за победу", – подчеркнул Перес.

AlphaTauri ведет борьбу на Гран-При © Getty Images/Red Bull Content Pool

Стабильность – главная особенность гонщика Scuderia AlphaTauri Honda Пьера Гасли. Пилот вновь, как и в Португалии, занял 10 место. При этом в начале гонки он допустил две ошибки, за которые получил штраф в несколько секунд. Тем не менее Пьера, совершившего невероятный рывок и ворвашегося в ТОП-10, после финиша одолевали противоречивые чувства.

"У меня смешанные чувства по поводу сегодняшнего дня. Я думаю, что в гонке я неплохо восстановился, но нам не хватило темпа по сравнению с первыми двумя раундами. Я расстроен. Я сделал ошибку на стартовой решетке. Это очень глупый штраф, но я рад, что мне удалось обогнать несколько машин, чтобы занять 10 место. У машины определенно есть потенциал, просто мы еще не заставили ее работать стабильно на всех поворотах круга. Сейчас мы будем усердно работать. Я верю, что команда сделает некоторые шаги вперед в следующих нескольких гонках", – отметил Гасли.

Юки Цунода настраивается на гонку © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

К сожалению, неудачей завершился заезд напарника Гаслиа Юки Цуноды. Проблемы с мотором на седьмом круге оставили его потенциал нереализованным и пилоту пришлось досрочно завершить выступление. "Это был разочаровывающий гоночный уик-энд для меня. Я не закончил гонку. Мой темп на старте был неплохим, но он был полностью вне моего контроля. В настоящее время мы не знаем, что произошло. Мы рассмотрим это вместе с инженерами. Теперь все мои мысли о следующей гонке в Монако. Это будет мой дебютный заезд на этой трассе", – поделился Цунода.