Ферстаппен меняет историю: фееричная победа Red Bull на Гран-при Франции

В F1 победы делятся на две категории: те, что приносят первые места на подиуме и победы, которые стоят гораздо больше 25 очков чемпионата мира. Именно такую триумфальную победу и завоевал Макс Ферстаппен на прошедшем Гран-при Франции .

Все дело в том, что автодром Поль Рикар с 2018 года, как он вернулся в календарь королевских гонок, считался домашней трассой для команды Mercedes. Никто прежде не мог здесь обогнать действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

“Поль Рикар – оплот для Mercedes. Если мы сможем победить их здесь, то действительно сможем победить их где угодно”, – мечтательно сказал руководитель команды Red Bull Racing Honda Кристиан Хорнер перед гонкой.

И нидерландский пилот Red Bull Racing Honda смог воплотить эту мечту в реальность! Но на этом сюрпризы для Mercedes не закончились. Серхио Перес , напарник Макса, также потеснил другого пилота немецкой команды – Валттери Боттаса. В результате на подиум в Провансе поднялись: 1 место – Макс Ферстаппен, 2 место – Льюис Хэмилтон, 3 место – Серхио Перес. Благодаря этому Ферстаппен и Перес улучшили как свои позиции в личном зачете, так и значительно укрепили лидерство команды Red Bull в Кубке Конструкторов.

Ферстаппен и Перес впервые в этом сезоне вместе взошли на подиум © Getty Images/Red Bull Content Pool

Рассказываем, как пилотам Red Bull удалось войти в историю F1 на Гран-при Франции 2021.

Ферстаппен возвращается в фавориты

Команда Red Bull Racing Honda начинала воскресную гонку без единой победы в своей истории на автодроме Поль Рикар. Призрачная надежда на победу стала еще больше исчезать после того, как Ферстаппен на старте выехал за пределы трассы в шикане.

Хэмилтон, семикратный действующий чемпион мира, уверенно чувствовал себя на давно знакомой трассе и не пропустил ошибку Макса. В результате пилот Mercedes вырвался вперед. Но именно в этот момент, благодаря четко продуманной стратегии команды Red Bull все стало складываться в пользу Ферстаппена.

Два пит-стопа вместо одного, своевременная замена шин – дважды, дерзкая атака и маневры на трассе, андеркаты – все это во время гонки помогло Максу вырваться вперед. Так, например, на 19 круге Хэмилтон зашел на пит-стоп и после выехал на трассу прямо позади Ферстаппена. Пилот Mercedes начал активно атаковать гонщика Red Bull, но ему не хватило скорости для этого маневра. Это было лишь начало того, что приготовил для всех нидерландский пилот.

Ферстаппен опережает Хэмилтона и вырывается вперед © Getty Images/Red Bull Content Pool

На 44 кругу Гран-при Франции, за 9 кругов до конца гонки, места были распределены следующим образом: 1 – Хэмилтон, 2 – Боттас, 3 – Ферстаппен. Тут-то Макс и включился на полную! Плотно прижимаясь к болиду Mercedes, Ферстаппен сравнялся на одной линии с Валттери Боттасом и продолжил вести гонку в паре с финским гонщиком до следующего поворота.

Но на повороте он сделал изящный маневр – обогнал Боттаса и на скорости вырвался вперед. Макс вышел на вторую позицию и за 8 кругов до финиша находился в пяти секундах от Хэмилтона.

Хэмилтон продолжал лидировать вплоть до 52 круга. Но и здесь Макс сделал то, что прежде еще никому не удавалось на автодроме Поль Рикар – обогнал пилота Mercedes за один круг до финиша и вырвался вперед!

В итоге на 53 круге Макс Ферстаппен первым проносится под финишным флагом. Это первая победа в истории Red Bull на трассе Поль Рикар, и третья подряд – в сезоне.

Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Франции 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Вначале было очень ветрено. На одном круге был нормальный баланс, а на следующем – машина просто скользила. Было действительно сложно сохранять баланс. Но ближе к концу гонки я все-таки стал получать удовольствие”, – рассказывает Ферстаппен после гонки. “Я рад, что наша тактика с двумя пит-стопами сработала и оправдала себя! На трассе много поворотов, поэтому было очень важно следить за состоянием шин. Особенно, когда ведешь гонку с Хэмилтоном. Всю трассу мы боролись друг с другом, и думаю, что это продолжится до конца сезона”.

Перес удерживает место на подиуме

После триумфальной победы на Гран-при Азербайджана Серхио Перес не сдает позиции и продолжает продвигаться вверх по турнирной таблице. Пока Ферстаппен вел гонку за первое место с Хэмилтоном, Чеко тоже не упустил возможности посоревноваться за место на подиуме.

Мексиканский пилот провел гонку в своем стиле – размеренный старт с дерзким финишем. Пока Боттас обсуждал с командой Mercedes, стоит ли ему делать второй пит-стоп, Перес методично воспользовался преимуществом финна и перепрыгнул его за четыре круга до финиша. Благодаря хитрой тактике мексиканский пилот пришел третьим и завоевал свой второй подиум в этом году. Победы Ферстаппена и Переса закрепили лидерство за Red Bull Racing Honda в Кубке Конструкторов, где команда опережает главного соперника – Mercedes – на 37 очков.

Перес пришел третьим на Гран-при Франции © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Первые пять-десять кругов машина была практически неуправляемой на ветру”, – рассказал Перес после гонки. “Но затем ветер успокоился и я начал входить в ритм, благодаря чему и вырвался в тройку лучших. Спасибо команде за ее правильные решения – я хорошо продержался на трассе и все окупилось на финише”.

Гасли сохраняет позиции, Цунода – место в гонке

Пьер Гасли сохранил восьмое место в турнирной таблице после домашнего Гран-при. Французский пилот Scuderia AlphaTauri признался после гонки, что хотел показать более высокий результат на трассе Поль Рикар, тем не менее, рад и седьмому месту.

“Я думаю, что мы были лучшей четвертой машиной в конце гонки после двух McLarens, двух Red Bull и двух Mercedes. Поэтому считаю, что мы показали достаточно неплохой результат на этом Гран-при”, – подытожил Гасли.

Пьер Гасли финишировал седьмым © Getty Images/Red Bull Content Pool

Для молодого напарника Гасли Юки Цуноды автодром Поль Рикар тоже был не в новинку. Цунода уже обкатывал французскую трассу в 2019 году, когда участвовал в F3. Японский пилот Scuderia AlphaTauri стартовал с пит-лейна и, несмотря на замену коробки передач и днища машины, смог финишировать на 13 месте.

Следующая остановка: Австрия

Что может быть лучше трех побед подряд для Red Bull Racing Honda? Конечно, победа на домашней трассе Red Bull! Следующие две гонки пройдут на трассе Red Bull Ring в Шпильберге: Гран-при Штирии – 27 июня и Гран-при Австрии – 4 июля. Похоже, что это будут самые важные и волнительные Гран-при для Макса и Серхио. Что ж, увидимся на трибунах в Австрии!

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