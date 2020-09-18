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Фриран: рекордный прыжок Александра Титаренко

Спустя год после неудачного исполнения трюка, фрираннер с успехом исполнил 5-метровый прыжок и установил новый рекорд. Как ему это удалось?
Автор Айжан Нурпеисова/Matt MajendieОпубликован
Всего год назад украинский фрираннер Александр Титаренко серьезно повредил колено, исполняя сложный прыжок. Но атлет даже не думал сдаваться, - месяцы восстановления и тренировок, - и Титаренко снова в деле!
На этот раз он сделал невероятный пятиметровый прыжок с одного движущегося грузовика на другой и установил в Киеве новый рекорд. Грузовики двигались со скоростью 25 км/час и находились друг от друга на расстоянии четырех метров.
Во время прыжка Александр Титаренко сделал Tunnel Flip - это обычный трюк для фрираннера, но спортсмен добавил опасности, выполняя его на грузовиках.
Легендарный прыжок
Александр посередине прыжка между двумя могучими, движущимися грузовиками
Приземление к новому рекорду!
Легендарный прыжок
© Vadim Gerasimenko
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Александр рассказал, откуда у него появилась такая идея: "Мой друг из Мариуполя - моего родного города, любит делать необычные вещи - к примеру, жонглировать баскетбольными мячами. Он всегда пытается сделать что-то такое, чего еще никто не делал и побить какой-нибудь новый рекорд. Это меня мотивировало и ко мне пришла мысль, что мне нужно побить свой рекорд."
Вначале главной целью фриранера было просто перепрыгнуть с одной платформы на другую, при этом находились они на огромном расстоянии друг от друга. Затем концепт изменился и фриранер решил прыгать с одного движущегося автобуса на другой. В итоге решено было совершить прыжок между грузовиками.
Portrait of Ukrainian freerunner Alexander Titarenko.
Фрираннер во время прыжка
Александр разминается для своего прыжка
Первая попытка Титаренко была неудачной: он врезался в переднюю часть второго грузовика и получил травму.
"Впервые мы измеряли рекорд с помощью Книги рекордов Украины. У них был свой лазер для расчета. Я прыгнул на расстояние в четыре метра, но лазер не зафиксировал этот результат. Еще я неправильно рассчитал длину, не допрыгнул до второго грузовика и ударился коленом. После этой травмы мне пришлось долго восстанавливаться, но это еще больше подтолкнуло меня к новому рекорду."
Прошло всего три года с тех пор, как Титаренко прославился, обойдя лучших в мире фрираннеров и завоевав престижную награду Red Bull Art of Motion.
Это необычный спот для фрирана
Чтобы повторить этот прыжок потребовался год
Александр Титаренко празднует свой успешно выполненный трюк
Это необычный спот для фрирана
© Vadim Gerasimenko
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