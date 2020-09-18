Фриран: рекордный прыжок Александра Титаренко

Всего год назад украинский фрираннер Александр Титаренко серьезно повредил колено, исполняя сложный прыжок. Но атлет даже не думал сдаваться, - месяцы восстановления и тренировок, - и Титаренко снова в деле!

На этот раз он сделал невероятный пятиметровый прыжок с одного движущегося грузовика на другой и установил в Киеве новый рекорд. Грузовики двигались со скоростью 25 км/час и находились друг от друга на расстоянии четырех метров.

Во время прыжка Александр Титаренко сделал Tunnel Flip - это обычный трюк для фрираннера, но спортсмен добавил опасности, выполняя его на грузовиках.

Легендарный прыжок © Vadim Gerasimenko 01 / 03

Александр рассказал, откуда у него появилась такая идея: "Мой друг из Мариуполя - моего родного города, любит делать необычные вещи - к примеру, жонглировать баскетбольными мячами. Он всегда пытается сделать что-то такое, чего еще никто не делал и побить какой-нибудь новый рекорд. Это меня мотивировало и ко мне пришла мысль, что мне нужно побить свой рекорд."

Вначале главной целью фриранера было просто перепрыгнуть с одной платформы на другую, при этом находились они на огромном расстоянии друг от друга. Затем концепт изменился и фриранер решил прыгать с одного движущегося автобуса на другой. В итоге решено было совершить прыжок между грузовиками.

Первая попытка Титаренко была неудачной: он врезался в переднюю часть второго грузовика и получил травму.

"Впервые мы измеряли рекорд с помощью Книги рекордов Украины. У них был свой лазер для расчета. Я прыгнул на расстояние в четыре метра, но лазер не зафиксировал этот результат. Еще я неправильно рассчитал длину, не допрыгнул до второго грузовика и ударился коленом. После этой травмы мне пришлось долго восстанавливаться, но это еще больше подтолкнуло меня к новому рекорду."

Прошло всего три года с тех пор, как Титаренко прославился, обойдя лучших в мире фрираннеров и завоевав престижную награду Red Bull Art of Motion .