Путешествие началось у всемирно известного Пражского Града в Чехии. Пролетев по красивейшему Карлову мосту, 13-кратный победитель Гран-при Формулы-1 Дэвид Култхард отправился в сторону региона Моравии, проезжая мимо его живописных виноградников. Дальше -- Братислава, прекрасная столица Словакии, а после нее Дэвид отправился в аэропорт Попрад-Татры, где должно было состояться грандиозное противостояние: гонка с чемпионом мира Red Bull Air Race 2018 года пилотом Мартином Шонкой .

Путешествие началось у всемирно известного Пражского Града в Чехии. Пролетев по красивейшему Карлову мосту, 13-кратный победитель Гран-при Формулы-1 Дэвид Култхард отправился в сторону региона Моравии, проезжая мимо его живописных виноградников. Дальше -- Братислава, прекрасная столица Словакии, а после нее Дэвид отправился в аэропорт Попрад-Татры, где должно было состояться грандиозное противостояние: гонка с чемпионом мира Red Bull Air Race 2018 года пилотом Мартином Шонкой .

И это было совсем не заурядное соревнование двух гонщиков. Болид Култхарда RB7 разогнался до максимальной скорости на короткой взлетной полосе, а самолет Extra 300SR Шонки пролетел все расстояние перевернутым, всего в нескольких метрах над машиной -- еще чуть-чуть, и гонщики могли бы вести разговор глазами.

И это было совсем не заурядное соревнование двух гонщиков. Болид Култхарда RB7 разогнался до максимальной скорости на короткой взлетной полосе, а самолет Extra 300SR Шонки пролетел все расстояние перевернутым, всего в нескольких метрах над машиной -- еще чуть-чуть, и гонщики могли бы вести разговор глазами.

И это было совсем не заурядное соревнование двух гонщиков. Болид Култхарда RB7 разогнался до максимальной скорости на короткой взлетной полосе, а самолет Extra 300SR Шонки пролетел все расстояние перевернутым, всего в нескольких метрах над машиной -- еще чуть-чуть, и гонщики могли бы вести разговор глазами.

Дэвид Култхард, ранее выступавший за Red Bull Racing, говорит: "В этом ролике все по-настоящему. Когда самолет летел перевернутый всего в нескольких метрах от RB7, это все было реально, это все мастерство Мартина. Он профессионал, который достиг больших высот в своем деле.

Дэвид Култхард, ранее выступавший за Red Bull Racing, говорит: "В этом ролике все по-настоящему. Когда самолет летел перевернутый всего в нескольких метрах от RB7, это все было реально, это все мастерство Мартина. Он профессионал, который достиг больших высот в своем деле.

Дэвид Култхард, ранее выступавший за Red Bull Racing, говорит: "В этом ролике все по-настоящему. Когда самолет летел перевернутый всего в нескольких метрах от RB7, это все было реально, это все мастерство Мартина. Он профессионал, который достиг больших высот в своем деле.

Я безумно рад тому, что у меня есть возможность показать всю мощь и красоту болида Формулы-1 в разных странах, и здесь, в Чехии и Словакии, мы гоняли по мощеным городским улицам, по пыльным трассам, красивейшему горному серпантину. Это путешествие, которое мы назвали "От замка к замку", стало для меня невероятным приключением, где я открыл для себя много нового, а также сумел продемонстрировать, на что способен болид Ф1 вне гоночного трека."

Я безумно рад тому, что у меня есть возможность показать всю мощь и красоту болида Формулы-1 в разных странах, и здесь, в Чехии и Словакии, мы гоняли по мощеным городским улицам, по пыльным трассам, красивейшему горному серпантину. Это путешествие, которое мы назвали "От замка к замку", стало для меня невероятным приключением, где я открыл для себя много нового, а также сумел продемонстрировать, на что способен болид Ф1 вне гоночного трека."

Я безумно рад тому, что у меня есть возможность показать всю мощь и красоту болида Формулы-1 в разных странах, и здесь, в Чехии и Словакии, мы гоняли по мощеным городским улицам, по пыльным трассам, красивейшему горному серпантину. Это путешествие, которое мы назвали "От замка к замку", стало для меня невероятным приключением, где я открыл для себя много нового, а также сумел продемонстрировать, на что способен болид Ф1 вне гоночного трека."