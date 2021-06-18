Формула 1
Red Bull Racing Honda: путешествие в стиле Формулы-1
За годы существования Red Bull Racing Honda совершила несколько впечатляющих автопутешествий, но последнее приключение команды может превзойти их все.
Команда Red Bull Racing Honda уже пересекла США, пронеслась по улицам Амстердама и по Мосту Мучеников в Стамбуле, а теперь ребята задумали новое приключение -- турне "От замка к замку". На этот раз болид Red Bull Racing RB7 мчит по дорогам Чехии и Словакии.
Путешествие началось у всемирно известного Пражского Града в Чехии. Пролетев по красивейшему Карлову мосту, 13-кратный победитель Гран-при Формулы-1 Дэвид Култхард отправился в сторону региона Моравии, проезжая мимо его живописных виноградников. Дальше -- Братислава, прекрасная столица Словакии, а после нее Дэвид отправился в аэропорт Попрад-Татры, где должно было состояться грандиозное противостояние: гонка с чемпионом мира Red Bull Air Race 2018 года пилотом Мартином Шонкой.
И это было совсем не заурядное соревнование двух гонщиков. Болид Култхарда RB7 разогнался до максимальной скорости на короткой взлетной полосе, а самолет Extra 300SR Шонки пролетел все расстояние перевернутым, всего в нескольких метрах над машиной -- еще чуть-чуть, и гонщики могли бы вести разговор глазами.
Дэвид Култхард, ранее выступавший за Red Bull Racing, говорит: "В этом ролике все по-настоящему. Когда самолет летел перевернутый всего в нескольких метрах от RB7, это все было реально, это все мастерство Мартина. Он профессионал, который достиг больших высот в своем деле.
Я безумно рад тому, что у меня есть возможность показать всю мощь и красоту болида Формулы-1 в разных странах, и здесь, в Чехии и Словакии, мы гоняли по мощеным городским улицам, по пыльным трассам, красивейшему горному серпантину. Это путешествие, которое мы назвали "От замка к замку", стало для меня невероятным приключением, где я открыл для себя много нового, а также сумел продемонстрировать, на что способен болид Ф1 вне гоночного трека."
Смотри видео в плеере ниже:
Как снимали фильм "От замка к замку"
Мартин Шонка рассказывает: "У нас у обоих ограниченная видимость из наших кабин, и для того, чтобы лететь так низко, да еще и в перевернутом положении, мне нужно все время смотреть вперед и контролировать высоту самолета. Пилоту в болиде тоже нужно смотреть вперед, однако из-за специальных фиксаторов головы и шеи, которые используются в Формуле-1, это единственное направление -- посмотреть вверх он не может. Мы решили эту проблему, установив перед Дэвидом небольшое зеркало, в котором он мог видеть меня, глядя только вперед. То, что мы смогли осуществить такой полет, это просто потрясающе. Кроме того, я большой поклонник Формулы-1, поэтому лететь и видеть болид так близко от кабины самолета было совершенно необыкновенно."