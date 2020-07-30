GrandPOObear рассказал про мир игр
© Cameron Baird / The Red Bulletin
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35-летний Дэвид Хант, более известный как GrandPOObear, один из лучших спидраннеров в мире. Он рассказал нам, как найти "своих" людей в игровом пространстве.
Хант задумался над тем, чем можно заменить свой любимый вид спорта - сноубординг, после получения серьезных травм. Восстановление заняло много времени и долгие часы пребывания дома в одиночестве. Но однажды друг пригласил Ханта посмотреть, как он играет в Halo онлайн. Вот тогда наш герой и попался.
Новые друзья
"Казалось будто у меня сразу стало больше друзей. Несмотря на то, что у всех нас были разные увлечения, нам было интересно вместе. В мире может быть всего 50 человек, которым нравится то, что нравится тебе, и все они есть в интернете! Это здорово."
Найди "своих"
"Скажем так, если тебя действительно интересует Fortnite, по нужной тебе категории. При виде и общении "со своими" людьми у тебя должна возникнуть мысль: о, я бы потусовался с этим человеком. Многих друзей я нашел благодаря стримерам, которые нравились и мне, и им."
Начни стримить
"Ты не узнаешь, насколько ты хорош в чем-то, пока не попробуешь. Очень трудно играть в видеоигру и разговаривать с 2000 человек одновременно. Особенно в играх, когда нужно быть частью команды. Первые 10 зрителей - это самые трудные зрители. Больше практики и все придет."
Будь собой
"Не нужно притворяться и вести себя по-другому. Невозможно угодить всем, главное найти свою аудиторию."