GrandPOObear рассказал про мир игр

задумался над тем, чем можно заменить свой любимый вид спорта - сноубординг, после получения серьезных травм. Восстановление заняло много времени и долгие часы пребывания дома в одиночестве. Но однажды друг пригласил Ханта посмотреть, как он играет в Halo онлайн. Вот тогда наш герой и попался.

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