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Колин выиграл самую престижную 200--мильную гравийную гонку в мире Dirty Kanza (известную как UNBOUND) в 2019 году. Присоединившись к нам после изнурительной 100-мильной тестовой поездки по одной из самых коварных дорог в его родном штате Техас (" The Road to Nowhere "/Дорога в никуда -- смотри в плеере выше), он объяснил все, что нужно знать о гравийном велосипеде.

О езде по гравию

Гравийный велоспорт -- возник в результате слияния различных видов велосипедного спорта.

"Это смесь горного и дорожного велоспорта -- их золотая середина", -- объясняет Стрикленд.

Гравийный велоспорт позволяет велосипедистам отправиться в неизвестность по асфальтированным дорогам, лесным и горным тропам, и дает почувствовать сочетание окружающей среды и свободу, которое можно ощутить только на гравийном велосипеде. А еще, по гравию можно кататься как с друзьями, в большой команде, так и в одиночку.

Отправляйся за приключениями на гравийном велосипеде © Sean Berry/Red Bull Content Pool

"Горные велосипедисты, как правило, одиночки, которые отправляются в лес, чтобы найти покой, а дорожный велосипед -- это социальная дисциплина", -- продолжает Стрикленд. "Езда по гравию -- это что-то среднее между ними. У тебя есть возможность выбираться на малопроезжие дороги одному, как на горном велосипеде, или ездить группами. Езда по гравию более свободная, чем езда по дорогам, но менее свободная горной езды."

01 История возникновения

"Как культура, гравийная езда развилась из культуры рандоннеринга (велосипедных походов) 1970-х и 80-х годов, когда люди загружали свои старые стальные туристические велосипеды с огромными сумками на руле, и отправлялись в поход", -- объясняет Стрикленд.

Колин Стрикленд на бездорожье в Терлингуа © Sean Berry/Red Bull Content Pool

Когда первые велосипедисты отправлялись в более отдаленные районы, они поняли, что их велосипеды должны меняться в соответствии с местностью.

"Я думаю, они быстро поняли, что им нужны шины побольше. Им нужны были велосипеды, которые могли бы ездить и по асфальту, и по тропам, и по гравийным дорогам", -- продолжает Стрикленд.

Современный гравийный велосипед -- это, опять-таки, нечто среднее между шоссейными и горными велосипедами, с толстыми шинами и элементами циклокросс-велосипеда.

Гравийный велосипед может выглядеть как дорожный, но есть и различия © Sean Berry/Red Bull Content Pool

Современные гонки по гравию можно назвать идеальным "потомством" циклокросса и традиционного рандоннера.

02 Как проходят гравийные гонки?

Соревнования по гравийному велоспорту очень разнообразны: от 45-километровой пляжной трассы до 100-километровой гонки по диким местам. Самое престижное мероприятие в этом виде спорта -- UNBOUND (ранее известное, как Dirty Kanza). Это серия гонок, которая проводится по всему Канзасу. Каждая гонка охватывает различные дистанции и рельеф местности.

В соревнованиях по гравию любители и профессионалы ездят вместе © Sean Berry / Red Bull Content Pool

Уникально и то, что в соревнованиях по этой дисциплине велосипедного спорта могут участвовать как любители, так и профессионалы. Это гостеприимный вид спорта, в котором за подиум иногда борются до 1 000 гонщиков. Несмотря на это, Стрикленд говорит, что для него гонки по гравию "гораздо менее напряженные, чем шоссейные гонки".

"К гравийным соревнованиям люди относятся по-разному: для кого-то это просто веселые гонки, а для кого-то целый челлендж."

"Речь не о том, чтобы делить людей на медленных и быстрых, элиту и любителей", -- говорит Стрикленд. "Мы стартуем вместе, и разница между участниками только в дистанции. Никто не скажет про твою скорость, это сделает дорога."

03 Хочу начать заниматься гравийным велоспортом. Что мне нужно?

Если хочешь попробовать ездить на гравийном велосипеде, то сначала тебе нужно учесть несколько моментов, о которых рассказал Колин Стрикленд.

Выбери велосипед, подходящий для местности, по которой ты будешь ездить © Sean Berry / Red Bull Content Pool

"Первый шаг -- определить, на какой местности ты собираешься кататься. Будешь ли ты преодолевать крутые подъемы? Или собираешься придерживаться равнинной местности? Это поможет определить, какое кольцо для передней цепи тебе нужно: одинарное или двойное."

Следующий вопрос -- насколько пересеченной является местность, по которой ты планируешь ездить? Подумай об этом, так как это повлияет на то, какие шины тебе нужно купить.

"Ты можешь выбрать 35-миллиметровую шину, которая будет немного больше шины для шоссейного велосипеда, а можешь выбрать 50-миллиметровую, с большим клиренсом и практически соответствовать шине для горного велосипеда. Но имей в виду, что большие шины медленнее на асфальте."

На гравийных велосипедах шины толще © Sean Berry/Red Bull Content Pool

"Третье -- планируешь ли путешествовать на велосипеде? Если да, то тебе лучше выбрать стальной велосипед. У него легкие, но прочные компоненты. Если планируешь сделать большой тур, можно взять прочный, алюминиевый, рассчитанный на большой вес. Хочешь дорожный велосипед или велосипед, на котором можно ездить и по гравию? Обязательно подумай о типе местности и поверхности для езды."

Важно! Перед покупкой велосипеда, тщательно подумай о том, где и для чего ты будешь его использовать.

Про велосипед Колина

Стрикленд предпочитает гравийный велосипед Allied Able © Sean Berry/Red Bull Content Pool

Его велосипед специально спроектирован очень легким. В его основе рама Allied Able с набором групп Shimano GRX/XTR, а также руль, ножка, подседельный штырь и колеса ENVE. Он использует седло Specialized Romin Evo, оно очень легкое. Покрышки -- Specialized Pathfinder 42 мм, заполненные Orange Seal для защиты от любых проколов. Он использует 45 PSI сзади и 40 спереди. Передачи те же, что он использовал для Unbound (Dirty Kanza) в 2019 году: 46 спереди и 11-40 сзади.

Как и во многих других видах велоспорта, в гравийном велоспорте не нужно использовать какие-то трюки. Но это не значит, что езда на таком велосипеде не требует мастерства. Стрикленд советует овладеть двумя навыками до участия в соревнованиях.

1. Определять лучшую линию для езды

Всегда находи лучшую линию для езды © Sean Berry / Red Bull Content Pool

"Асфальтированная дорога -- это неизменчивая поверхность с одинаковым сопротивлением и сцеплением, а вот гравийная -- полностью изменчива. На гравии есть только одна лучшая линия для наилучшего сцепления. Проанализируй дорогу, поверхность и поищи лучшую линию вокруг луж, грязи и кусков гравия. Ты не сможешь просто крутить педали, глядя вдаль, тебе нужно искать свою линию."

2. Готовься к поворотам

"Повороты также очень важная часть пути. На гравийных дорогах повороты обычно составляют 90 градусов, в отличие от постепенного разворота. Мы все проходим через эти неровные, рыхлые поверхности, с которых легче соскользнуть, поэтому тебе нужно искать наилучшую тягу в повороте и способы безопасного прохождения."

Kicking up dust, gravel or rock as you slide with the bike is a given © Sean Berry/Red Bull Content Pool

"Развивай свои навыки, поворачивай немного быстрее, чтобы не чувствовать себя слишком комфортно. Это нужно для развития навыков реакции на лету, так, на соревнованиях ты будешь готов соответствовать скорости группы. Прелесть гравия в том, что ты можешь избежать небольшого скольжения, сохраняя контроль, в то время как на асфальте при скольжении теряется контроль."

04 На кого стоит подписаться? За кого болеть?

Колин Стрикленд болеет за двух гонщиков:

Тед Кинг

"Велогонщик Тур де Франс , который ушел из Мирового тура UCI и перешел к гравийным гонкам. Тед Кинг был первым настоящим лидирующим гонщиком на гравии. Он помог сформировать этот вид спорта на ранней стадии."

Эмити Роквелл

"Она потрясающая. Она выиграла Dirty Kanza в том же году, что и я. Она придерживалась пуристского подхода к гравию. Эмити никогда не участвовала в соревновательных шоссейных гонках, но у нее был опыт в беге. Она нашла свой путь в спорт через длительные, бессмысленные поездки в одиночку, просто потому что ей нравилось страдать."

05 Где я могу увидеть и узнать еще больше?

Последний фильм Колина " Road to the Nowhere "(Дорога в никуда) можно посмотреть в плеере выше. Следи за ним в Instagram , где также много гравийного контента и интересных ссылок. Колин рекомендует сайт gravelcyclist.com -- универсальный магазин для планирования гравийного сезона. Это один из первых сайтов с календарем мероприятий по гравийным гонкам для новичков.

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