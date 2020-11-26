Как не впасть в зимнюю спячку

Мы начинаем наш гайд с того, как зимой быть счастливым. Это очень важно. В зимний период у нас чаще бывает плохое настроение – солнце уже не греет, на улице серо и холодно, да и выходить особо никуда не хочется. Но сила твоего иммунитета напрямую зависит от психологического здоровья и настроения. Поэтому важно избавиться от негатива и наполнить жизнь радостными моментами. Как это сделать:

Начни свой лыжный сезон! © Magnus Osth/Red Bull Content Pool

Общайся с друзьями и поддерживай связи. Обсуждайте фильмы, музыку, книги, делитесь своими впечатлениями и переживаниями. Если не можете встретиться лично, выбирайте Zoom или WhatsApp. Не забывай о новых знакомствах в соцсетях. Ведь самоизоляция и отсутствие социальных контактов могут привести к депрессии.

Чаще бывай на солнечном свете. Ведь согласно научному исследованию, солнечный свет повышает сопротивляемость организма к гриппу типа А. Также солнечная погода улучшает наше настроение и сокращает стресс. И тебе вовсе необязательно идти в места скопления людей. Достаточно прогуляться возле дома. Или провести время за городом, если есть такая возможность.

Занимайся спортом дома или на улице. Регулярные занятия спортом полезны не только для физического здоровья, но и для нашей психики. Будь активным!

Пей больше воды. Зимой мы тоже подвержены обезвоживанию, хотя и меньше это замечаем. Поэтому установи себе приложение на телефон и настрой уведомление, чтобы пить воду вовремя.

Расслабляйся. Когда хорошо поработал или позанимался спортом, можно и хорошо отдохнуть. Создать хорошее настроение помогут расслабляющие ванны, просмотр комедий, чтение приятных книг, танцы под зажигательную музыку, заруба в видеоигры .

Готовься к праздникам. Грядет Новый год – время чудес и волшебства! Подготовка к праздникам всегда дарит массу положительных эмоций. И не забудь загадать желание!

Пробуй новое

Участники Red Bull Basement Германия © Frederic Novotny / Red Bull Content Pool

Зимой мы часто впадаем “в спячку” и нам ничего не хочется. Но зима – это просто идеальное время, чтобы научиться чему-то новому. Вот тебе список того, что ты можешь сделать впервые этой зимой:

Создать свою музыку (а потом попробовать себя в Red Bull Music Academy ).

Встать на борд или лыжи .

Сделать свечки.

Испечь имбирное печенье.

Написать свою первую книгу.

Связать шарф.

Прочитать “Войну и мир” (для самых стойких).

Попробовать встать на коньки.

Высыпайся

Чтобы быть счастливым, не менее важно хорошо спать. Когда ты выспался, у тебя больше физических сил, настроения и мотивации. Но полноценный сон еще напрямую связан с нашим иммунитетом. И этому есть научное объяснение: если ты мало спишь ночью, то это понижает реакции твоей имунной системы, а следовательно, ты можешь быстрее заболеть. А последние исследования показали, что полноценный сон эффективен в борьбе с COVID-19. Поэтому, не пренебрегай сном и хорошенько высыпайся!

А если тебе сложно заснуть, то вот несколько рекомендаций:

Соблюдай гигиену сна: старайся ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Создавай свои “ритуалы” подготовки ко сну: горячий душ, травяной чай, спокойная музыка. Так мозг запомнит, что за этим следует сон, и ты будешь быстрее настраиваться на расслабление.

Обеспечь полную темноту в комнате. Любой свет, даже от светильника, замедляет выработку мелатонина. А значит, ты сложнее засыпаешь.

Исключи еду перед сном.

Проветривай комнату за полчаса до сна.

Ограничь просмотр телевизора, чтение книг и время в телефоне за час до сна.

Избегай любого напряжения или волнения перед сном. И, вообще, меньше стресса! Именно стресс часто вызывает бессонницу.

За час до сна можно прогуляться возле дома или помедитировать.

Neguin, Menno, Ami, Hong10 Roxrite, Ronnie и Victor в масках Sana sleep © Kien Quan / Red Bull Content Pool

Занимайся спортом

Чтобы быть в форме зимой, нам нужен спорт. Ученые уже доказали, что наша имунная система может “стареть”. А “стареет” она именно тогда, когда мы ленимся и не занимаемся спортом. Согласно данным ВОЗ, взрослые люди с 18 лет должны уделять не менее 150-300 минут в неделю физической активности.

Но как быть, если портивный зал недоступен, а дома заниматься лень? Смотри, что можно сделать:

Тренируйся вместе с другом. Не обязательно встречаться лично. Можно выбрать удобное для вас обоих время и устраивать домашние тренировки онлайн (например, по Zoom или WhatsApp). Устройте совместный челлендж, чтобы замотивировать друг друга и иметь общую цель.

Если ты хочешь заниматься, но просто не знаешь с чего начать, попробуй бесплатные тренировки на YouTube.

Если ты любишь бег, но просто бежать неинтересно, тогда приложение Zombies, Run! для тебя. Здесь нужно выполнять миссии, спасаться от зомби, и, конечно, постоянно бежать. Совмести приятное с полезным на iOS или Google Play .

Йога тоже очень полезна для нашего тела. На YouTube ты найдешь много видеороликов, которые помогут тебе сделать свою первую асану.

Но бывает, что просто не хватает времени на 2-часовые тренировки. Не беда! Здесь главное – начать. Поэтому, попробуй уделять спорту хотя бы 5 минут в день. Например, когда заметишь, что листаешь новостную ленту в Instagram или смотришь мемы с котиками, отложи телефон и попробуй сделать обычную планку. Практикуй ее каждый день, хотя бы по минуте. Это лучше, чем ничего.

Лыжи или сноуборд? © Arvid Auner / Red Bull Content Pool

И помни, что лень – это всего лишь отсутствие мотивации и целей. Cтавь себе выполнимые цели (например, накачать пресс к следующей весне или похудеть на килограмм через месяц) и обязательно следи за прогрессом.

А еще, спортом можно заниматься в удовольствие. Особенно зимой! Если ты давно хотел попробовать сноубординг или покататься на лыжах/коньках – тогда это время настало! Just do it!

Питайся правильно

Какой же спорт без сбалансированного питания? Вот некоторые рекомендации, как лучше питаться зимой:

Белок – твой must-have зимой. Белки необходимы для построения клеток иммунной системы и не только. Где взять белок? Добавь в свой рацион куриную грудку, рыбу, яйца, фасоль, нут. Кроме белка в твоем рационе обязательно должны быть свежие фрукты и овощи. Помимо того, что в них содержатся необходимые витамины (A,B,C), они также помогают нашему иммунитету бороться с бактериальными инфекциями. Так что не забудь сегодня съесть морковку! Знаменитый витамин C. Организм человека не способен накапливать и вырабатывать витамин С. Поэтому в твоем рационе каждый день должны быть апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины, сладкий перец, брокколи, капуста и шпинат. Не забывай про пробиотики: кефир, йогурты, кисломолочные продукты, а также квашеная капуста и маринованные огурцы. Согласно научному исследованию, при ежедневном употреблении пробиотиков снижается частота инфекционных заболеваний в 2,5 раза. А также они улучшают процесс пищеварения. Орехи помогут твоему мозгу и нервной системе, а также повысят выносливость. Зимой особенно полезны (но в небольших количествах) семена подсолнечника, фисташки, кедровые орешки, тыквенные и льняные семена. И на десерт добавь банан – один из самых известных фруктов-антидепрессантов. В нем, помимо серотонина, содержится витамин В6, который поднимает настроение. Бананы также полезны при хронической усталости и хандре.