Как не впасть в зимнюю спячку
© Ryan Taylor/Red Bull Content Pool
Мы подготовили для тебя гайд, как быть здоровым, счастливым и активным этой зимой.
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Мы начинаем наш гайд с того, как зимой быть счастливым. Это очень важно. В зимний период у нас чаще бывает плохое настроение – солнце уже не греет, на улице серо и холодно, да и выходить особо никуда не хочется. Но сила твоего иммунитета напрямую зависит от психологического здоровья и настроения. Поэтому важно избавиться от негатива и наполнить жизнь радостными моментами. Как это сделать:
- Общайся с друзьями и поддерживай связи. Обсуждайте фильмы, музыку, книги, делитесь своими впечатлениями и переживаниями. Если не можете встретиться лично, выбирайте Zoom или WhatsApp. Не забывай о новых знакомствах в соцсетях. Ведь самоизоляция и отсутствие социальных контактов могут привести к депрессии.
- Чаще бывай на солнечном свете. Ведь согласно научному исследованию, солнечный свет повышает сопротивляемость организма к гриппу типа А. Также солнечная погода улучшает наше настроение и сокращает стресс. И тебе вовсе необязательно идти в места скопления людей. Достаточно прогуляться возле дома. Или провести время за городом, если есть такая возможность.
- Занимайся спортом дома или на улице. Регулярные занятия спортом полезны не только для физического здоровья, но и для нашей психики. Будь активным!
- Пей больше воды. Зимой мы тоже подвержены обезвоживанию, хотя и меньше это замечаем. Поэтому установи себе приложение на телефон и настрой уведомление, чтобы пить воду вовремя.
- Расслабляйся. Когда хорошо поработал или позанимался спортом, можно и хорошо отдохнуть. Создать хорошее настроение помогут расслабляющие ванны, просмотр комедий, чтение приятных книг, танцы под зажигательную музыку, заруба в видеоигры.
- Готовься к праздникам. Грядет Новый год – время чудес и волшебства! Подготовка к праздникам всегда дарит массу положительных эмоций. И не забудь загадать желание!
Пробуй новое
Зимой мы часто впадаем “в спячку” и нам ничего не хочется. Но зима – это просто идеальное время, чтобы научиться чему-то новому. Вот тебе список того, что ты можешь сделать впервые этой зимой:
- Создать свою музыку (а потом попробовать себя в Red Bull Music Academy).
- Сделать свечки.
- Испечь имбирное печенье.
- Написать свою первую книгу.
- Связать шарф.
- Прочитать “Войну и мир” (для самых стойких).
- Попробовать встать на коньки.
Высыпайся
Чтобы быть счастливым, не менее важно хорошо спать. Когда ты выспался, у тебя больше физических сил, настроения и мотивации. Но полноценный сон еще напрямую связан с нашим иммунитетом. И этому есть научное объяснение: если ты мало спишь ночью, то это понижает реакции твоей имунной системы, а следовательно, ты можешь быстрее заболеть. А последние исследования показали, что полноценный сон эффективен в борьбе с COVID-19. Поэтому, не пренебрегай сном и хорошенько высыпайся!
А если тебе сложно заснуть, то вот несколько рекомендаций:
- Соблюдай гигиену сна: старайся ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Создавай свои “ритуалы” подготовки ко сну: горячий душ, травяной чай, спокойная музыка. Так мозг запомнит, что за этим следует сон, и ты будешь быстрее настраиваться на расслабление.
- Обеспечь полную темноту в комнате. Любой свет, даже от светильника, замедляет выработку мелатонина. А значит, ты сложнее засыпаешь.
- Исключи еду перед сном.
- Проветривай комнату за полчаса до сна.
- Ограничь просмотр телевизора, чтение книг и время в телефоне за час до сна.
- Избегай любого напряжения или волнения перед сном. И, вообще, меньше стресса! Именно стресс часто вызывает бессонницу.
- За час до сна можно прогуляться возле дома или помедитировать.
Занимайся спортом
Чтобы быть в форме зимой, нам нужен спорт. Ученые уже доказали, что наша имунная система может “стареть”. А “стареет” она именно тогда, когда мы ленимся и не занимаемся спортом. Согласно данным ВОЗ, взрослые люди с 18 лет должны уделять не менее 150-300 минут в неделю физической активности.
Но как быть, если портивный зал недоступен, а дома заниматься лень? Смотри, что можно сделать:
- Тренируйся вместе с другом. Не обязательно встречаться лично. Можно выбрать удобное для вас обоих время и устраивать домашние тренировки онлайн (например, по Zoom или WhatsApp). Устройте совместный челлендж, чтобы замотивировать друг друга и иметь общую цель.
- Если ты хочешь заниматься, но просто не знаешь с чего начать, попробуй бесплатные тренировки на YouTube.
- Если ты любишь бег, но просто бежать неинтересно, тогда приложение Zombies, Run! для тебя. Здесь нужно выполнять миссии, спасаться от зомби, и, конечно, постоянно бежать. Совмести приятное с полезным на iOS или Google Play.
- Йога тоже очень полезна для нашего тела. На YouTube ты найдешь много видеороликов, которые помогут тебе сделать свою первую асану.
- Но бывает, что просто не хватает времени на 2-часовые тренировки. Не беда! Здесь главное – начать. Поэтому, попробуй уделять спорту хотя бы 5 минут в день. Например, когда заметишь, что листаешь новостную ленту в Instagram или смотришь мемы с котиками, отложи телефон и попробуй сделать обычную планку. Практикуй ее каждый день, хотя бы по минуте. Это лучше, чем ничего.
И помни, что лень – это всего лишь отсутствие мотивации и целей. Cтавь себе выполнимые цели (например, накачать пресс к следующей весне или похудеть на килограмм через месяц) и обязательно следи за прогрессом.
А еще, спортом можно заниматься в удовольствие. Особенно зимой! Если ты давно хотел попробовать сноубординг или покататься на лыжах/коньках – тогда это время настало! Just do it!
Питайся правильно
Какой же спорт без сбалансированного питания? Вот некоторые рекомендации, как лучше питаться зимой:
- Белок – твой must-have зимой. Белки необходимы для построения клеток иммунной системы и не только. Где взять белок? Добавь в свой рацион куриную грудку, рыбу, яйца, фасоль, нут.
- Кроме белка в твоем рационе обязательно должны быть свежие фрукты и овощи. Помимо того, что в них содержатся необходимые витамины (A,B,C), они также помогают нашему иммунитету бороться с бактериальными инфекциями. Так что не забудь сегодня съесть морковку!
- Знаменитый витамин C. Организм человека не способен накапливать и вырабатывать витамин С. Поэтому в твоем рационе каждый день должны быть апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины, сладкий перец, брокколи, капуста и шпинат.
- Не забывай про пробиотики: кефир, йогурты, кисломолочные продукты, а также квашеная капуста и маринованные огурцы. Согласно научному исследованию, при ежедневном употреблении пробиотиков снижается частота инфекционных заболеваний в 2,5 раза. А также они улучшают процесс пищеварения.
- Орехи помогут твоему мозгу и нервной системе, а также повысят выносливость. Зимой особенно полезны (но в небольших количествах) семена подсолнечника, фисташки, кедровые орешки, тыквенные и льняные семена.
- И на десерт добавь банан – один из самых известных фруктов-антидепрессантов. В нем, помимо серотонина, содержится витамин В6, который поднимает настроение. Бананы также полезны при хронической усталости и хандре.
Зима – это не всегда холодно и грустно. Как видишь, рецепт классной зимы прост: хороший сон и позитивный настрой, регулярный спорт и сбалансированное питание. Заботься о себе, разнообразь свои будни и проведи классно эту зиму!