Из Бронкса на Олимпийские игры: краткая история брейкинга

В этом году 6 ноября лучшие B-Boys и B-Girls со всего мира соберутся в польском городе Гданьске, чтобы принять участие в мировом финале Red Bull BC One .

Red Bull BC One – крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по брейкингу в формате “1 на 12”. Лучшие 16 B-Boys и 16 B-Girls со всего мира смогут участвовать в решающем баттле, но только один из них станет чемпионом Red Bull BC One.

Каждый год тысячи танцоров соревнуются друг с другом за шанс выступить на мировом финале Red Bull BC One и завоевать титул лучшего би-боя и би-герл. Но когда-то брейкинг практиковали на небольших танцевальных площадках в Бронксе и никто не предполагал, что в будущем он покорит весь мир.

Рассказываем, как брейкинг превратился из локальных вечеринок в танцевальные соревнования мирового уровня.

01 Что такое брейкинг?

Брейкинг – это динамичный акробатический уличный танец. Его исполняют танцоры, которых называют би-бойс и би-герлс. Брейкинг – первый хип-хоп-танец и один из четырех основных элементов этой уличной культуры. Остальные три – ди-джеинг, MC/рэп и граффити.

Jazzy Jes из Rock Steady Crew © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

02 С чего начался брейкинг и кто его создал?

Что такое брейк? Брейк – инструментальная часть трека, которая обычно состоит только из ударных и баса.

Брейкинг появился благодаря афроамериканской и латиноамериканской молодежи в районе Бронкса в Нью-Йорке. Это произошло как раз в то самое время, в 1970 годах , когда зарождалась культура хип-хопа. Диджей по имени Kool Herc устраивал тогда вечеринки для жителей и соседей своего района и заметил, что молодежь на танцполе начинает энергично и спонтанно двигаться под “брейки” в треках. Брейк – это та часть песни, в которой слышны только ударные без вокала и других инструментов.

Kool Herc, заметив новые молодежные тенденции, начал играть две копии одной и той же пластинки, миксуя их на двух вертушках. Такую технику назвали “карусель” и стали использовать для того, чтобы продлить “брейк”. Благодаря этому танцоры получали больше времени, чтобы продемонстрировать свои движения на танцполе. Так зародился брейкинг – танец, который би-бои и би-герлс исполняли под “брейк” в треке.

03 Музыка для брейкинга

Основные музыкальные жанры, под которые танцуют брейкеры, – это брейк-бит, фанк, рэп и соул. Вот некоторые классические треки, которые ассоциируются с брейкингом:

Apache группы Incredible Bongo Band.

Just begun группы Jimmy Castor Bunch.

The Mexican группы Babe Ruth.

Give it up or turn it loose исполнителя Джеймса Брауна.

Но брейк-биты могут использоваться в песнях любых жанров, поэтому иногда известными становятся брейки из очень неожиданных треков. Один из таких примеров – брейк из песни Overture рок-оперы “Иисус Христос – суперзвезда”.

DJ Skeme Richards разогревает вертушки перед баттлом © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

04 Как брейкинг привлек внимание СМИ и завоевал всемирную известность

На протяжении 1970 годов брейкинг распространялся по всем районам Нью-Йорка. Вскоре промоутеры и СМИ начали обращать внимание на B-Boys и B-Girls, которые танцевали почти везде – на вечеринках, в парках и в клубах. Благодаря такому вниманию и обильному упоминанию в таблоидах известность брейкинга стала распространяться по всему миру.

В 1982 году команда Rock Steady Crew отправилась в европейский хип-хоп-тур Roxxy, выступая на сценах Лондона и Парижа. Они также появились в популярном американском ток-шоу "Леттерман" в 1983 году.

В 1984 году уже другая команда,The New City Breakers, принимала участие в пилотном телешоу под названием “Граффити Рок”. Помимо этого, в том же году команда выступила перед президентом Рональдом Рейганом в Вашингтоне на церемонии награждения в Центре Кеннеди. Это выступление транслировалось на всю страну!

B-Boys и B-Girls также появлялись в музыкальных клипах и голливудских фильмах, что значительно увеличило популярность и распространение брейкинга в мире. Впервые зрители увидели брейкинг в таких классических фильмах, как “Танец-вспышка” (1983), “Брейк-данс” (1984) и “Бит Стрит” (1984). Фильм “Бит Стрит” поразил тогда многих своим вступлением – легендарным баттлом брейкеров в клубе Roxxy.

05 Почему брейкинг неправильно называть брейк-дансом

Оригинальное название танца – брейкинг. Термин “брейк-данс” появился по случайной ошибке. В то время менеджер Rock Steady Crew, Cool Lady Blue, назвала случайно танец брейк-дансом во время европейского хип-хоп-тура Roxxy. Так, неправильный термин записали журналисты и впоследствии он распространился через СМИ.

Roxrite показывает фриз © Lea Duval/Red Bull Content Pool

06 Основные элементы брейкинга

Базовые элементы, из которых состоит брейкинг и которые брейкеры исполняют, следуя музыке, это:

Toprock : танец брейкеров из положения стоя, предшествующий брейкингу на полу. Основные элементы топрока – индийский шаг (Indian step) и кросс-степ (cross step). Go downs : движения, которые брейкеры используют для перехода от топрока к элементам на полу. Knee drop и spin down – одни из базовых движений го-даун. Footwork : различные движения ногами, которые брейкеры выполняют, танцуя на полу и используя руки для поддержки. Основными элементами футворка считаются six-step, three-step и СС. Freezes : замирание и удерживание тела в неподвижном положении в течение нескольких секунд. Вот некоторые базовые элементы фриза – baby freeze, chair freeze и elbow freeze. Power moves : динамичные вращения тела, которые брейкер совершает во время танца. Среди основных пауэр-мувс выделяют: head spin, air flare и windmill. Tricks : брейкеры используют трюки (tricks), когда необходимо исполнить традиционный для брейкинга шаг, фриз или пауэр-мув в нестандартном или новом прочтении. Например, это может быть подпрыгивание в фризе эйр чеир (air chair) или движения ногами при выполнении прыжков на руках. Transitions : переходы – это движения, с помощью которых брейкеры соединяют футворк, фризы, трюки и пауэр-мувы. Некоторые основные переходы – sweep, pretzel и spin.

Kate vs Ami на Red Bull BC One 2018 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

07 Что такое сайфер и почему он так важен в брейкинге?

Сайфер – это круг, который организуют брейкеры для танца. Внутри круга одновременно может находиться только один брейкер. Такие круги би-бои и би-герлс могут организовывать где угодно: на вечеринках, в клубах и даже на улице на асфальте.

Смысл сайфера – вызвать оппонента на баттл и в танце сокрушить его. В таком баттле нет ограничения по времени и не определяется победитель. В сайфере брейкеры просто танцуют по очереди, пока кто-нибудь не решит, что баттл завершен.

08 Cоревнования по брейкингу

Спустя десятилетия брейкинг эволюционировал из небольшой танцевальной вечеринки среди своих в международные соревнования с сотнями мероприятий по всему миру. Сегодня соревнования по брейкингу проводятся в различных форматах, но основные среди них – это соло-баттлы и соревнования команд (в каждой должно быть по крайней мере два участника, и до восьми участников с каждой стороны).

Настроение и флоу на танцполах задают приглашенные диджеи, а MC разогревают публику и поддерживают самих брейкеров во время выступлений. Судят баттлы от трех до шести судей (обычно известные брейкеры), которые голосуют в конце каждой битвы и определяют победителя.

Taisuke со своей командой Flooriorz на Battle of the Year © Little Shao/Red Bull Content Pool

Среди наиболее уважаемых и известных на международной брейкинг-сцене соревнований выделяют следующие:

Battle of the Year (брейкинг-чемпионат с самой длинной историей)

Freestyle Session (США)

The Notorious IBE (Нидерланды)

Red Bull BC One (по всему миру)

The UK B-Boy Championships (Великобритания)

The Legits Blast Series (Словакия, Чехия и США)

BBIC (Корея).

На данный момент брейкинг официально входит в программу Олимпийских игр. Первые олимпийские соревнования по этой дисциплине пройдут в 2024 году в Париже, что однозначно принесет новую волну популярности и славы брейкингу.

Следи за новостями в мире брейкинга и смотри мировой финал Red Bull BC One в Польше. В решающем баттле встретятся 16 лучших би-боев и би-герлс со всего мира, в числе которых и B-Boy Amir из Казахстана !

Финал Red Bull BC One – 2021 можно посмотреть 6 ноября в прямой трансляции на каналах Red Bull TV и Red Bull BC One на Facebook и YouTube .

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