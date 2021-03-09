Как быстро прийти в форму. Лови наш чек-лист
© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool
Рассказываем, как зарядиться энергией и прийти в форму перед летним сезоном.
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Поставь и запиши цели
Начинаем с целей! Если мы будем иметь конкретные и определенные цели, то наш мозг начнет воспринимать их как реальные. Научно это доказали профессоры Стэндфордского Университета во время эксперимента, в результате которого они выяснили, что мозг не видит никакой разницы между картинкой на экране и реальностью. Поэтому, когда мы определяем и визуализируем наши цели – это изменяет наше самосознание, а следовательно, и жизнь.
Так что вооружайся блокнотом (или заметками в телефоне) и начинай ставить цели: конкретные, измеримые и ограниченные во времени. Например, если ты хочешь научиться кататься на скейтборде, то для начала поставь себе цель – уверенно стоять на доске и освоить ollie этой весной. Поднимай свою планку постепенно. Смотри, как оттачивает свое мастерство скейтбордистка Летиция Буфони прямо у себя на заднем дворе.
Будь активным
Итак, цели определены – теперь пора действовать! Ведь к чему бы ты не стремился – накачаться, как Арнольд Шварценеггер, или выучить в совершенстве итальянский – тебе нужна энергия и здоровый дух.
К физической активности относятся любые виды движений – ходьба, езда на велосипеде, занятия спортом, активный отдых и игры, которые приносят удовольствие. Тем более наступает весна – время пробуждаться и действовать!
Но мы рекомендуем тебе еще попробовать что-то новое для себя. Например, ты можешь участвовать в благотворительном забеге Wings For Life World Run 2021, в котором совершенно неважно – новичок ты или профессиональный бегун.
Кстати, ты можешь впервые попробовать энергичные танцы. Танцуй и заряжайся прямо у себя дома!
Медитируй и расслабляйся
С приходом весны важно становиться более активным, но при этом не менее важно хорошо отдыхать и спать. Из-за смены времен года часто могут случаться перепады в режиме дня – солнечный день увеличивается, а организм после зимы еще не перестроился. Из-за этого многие из нас в этот переходный период могут ощущать сонливость, чувство усталости и лени.
Поэтому мы рекомендуем тебе побольше бывать на улице в дневное время, когда светит уже теплое весеннее солнце. Кроме того, что это приятно, но и полезно – так ты получаешь витамин D, который укрепляет иммунитет, увеличивает работоспособность и стрессоустойчивость. Если ты меньше подвержен стрессам, то и спишь гораздо крепче.
Для улучшения сна мы также рекомендуем тебе медитации. Слушай наш плейлист для расслабления Red Bull Playlist Meditation и смотри как дайвер Стиг Прайдс медитировал на глубине 33 метра.
Вдохновляйся и дерзай
Весна – время обновления и перемен, поэтому мы предлагаем тебе присоединиться к природе и выбросить все лишнее из своей жизни. Найди то, что будет тебя вдохновлять, заряжать и мотивировать.
Может ты хотел попробовать фрираннинг? Тогда смотри все лучшее в одном видео от звезды паркура и фриранинга Джейсона Пола:
А если ты давно мечтал поучаствовать в Red Bull BC One, тогда начинай оттачивать свой танцевальный стиль и мастерство уже сейчас! Лови для вдохновения лучшие выступления с финалов Red Bull BC One World 2017-2019:
Но главное – наслаждайся процессом и получай удовольствие от жизни. Заряжайся хорошим настроением и смотри нашу подборку самых смешных “автокрушений” на Red Bull Soapbox Race: