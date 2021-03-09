Как быстро прийти в форму. Лови наш чек-лист

Начинаем с целей! Если мы будем иметь конкретные и определенные цели, то наш мозг начнет воспринимать их как реальные. Научно это доказали профессоры Стэндфордского Университета во время

, в результате которого они выяснили, что мозг не видит никакой разницы между картинкой на экране и реальностью. Поэтому, когда мы определяем и визуализируем наши цели – это изменяет наше самосознание, а следовательно, и жизнь.