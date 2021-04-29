Как пробежать 5-километровый забег

Команда Run with the Flow под руководством Флориана Нойшвандера уже пятый год подряд побеждает в командном зачете Wings for Life World Run . В группе знаменитого ультрамарафонца 9 мая 2021 года побегут более 1000 участников со всего мира. И необязательно ставить мировые рекорды, как Фло, чтобы финишировать первым в благотворительном забеге Wings for Life World Run. Достаточно просто начать бегать.

Похожее Florian Neuschwander Germany Посмотреть профайл

Одна из самых оптимальных и комфортных дистанций для начинающих, как считает Нойшвандер – 5 километров. Именно такое расстояние наиболее подходит новичкам-бегунам для первого забега в Wings for Life World Run. А Флориан подскажет не только, как легче и комфортней пробежать свои первые 5 километров, но и как сделать это быстрее. И, возможно, ты пробежишь их меньше, чем за 30 минут – период времени, через который автомобиль-финиш начнет тебя преследовать на Wings for Life World Run.

1. Начни дружить с пробежками на 2 км и 10 км

“Миксуй дистанцию на 5 км с более короткими пробежками на 2 км и более длинными – на 10 км”, – предлагает Фло. Смысл такого чередования в том, что ты прокачаешь не только выносливость и скорость, но и увеличишь свои аэробные способности. Благодаря этому твои внутренние батарейки зарядятся на полную катушку и не подведут тебя в самый ответственный момент во время забега.

Миксуй дистанции © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

2. Тренируйся коротко, но интенсивно

Когда у тебя нет времени на долгие тренировки, то привести себя в форму тебе помогут высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Это сочетание энергичных упражнений с короткими промежутками отдыхами. Например, вначале ты можешь интенсивно пробежаться на месте 30 секунд, а следующие 60 секунд – отдыхать. Для правильного эффекта нужно сделать 4-5 подходов.

Добавь HIIT в свой тренировочный режим © Henner Thies / Red Bull Content Pool

Такие тренировки улучшают сердечно-сосудистую систему (противопоказано людям с заболеваниями сердца и сосудов – прим. ред.), повышают выносливость и сжигают калории. “Езда на велосипеде – это то, что я сам иногда делаю для перекрестных тренировок”, – делится своим опытом Нойшвандер. “Высокоинтенсивные упражнения помогут тебе втиснуться в тренировку в те дни, когда у тебя мало времени”.

3. Тише бежишь – дальше будешь

“Никто не любит работать на полном газу больше, чем я. Но иногда, чтобы бежать быстрее, тебе действительно нужно бежать медленнее – если ты делаешь это регулярно”, – советует немецкий ультрамарафонец.

Чередуй интенсивные тренировки с легкими пробежками. Они важны, как для восстановления после тяжелых тренировок, так и помогут тебе в целом поддерживать себя в форме.

4. Следи за своим пульсом

Чтобы бегать дольше, тренируй пороговые пробежки – более интенсивный бег с повышенным пульсом. Основная цель таких пробежек – повысить анаэробный порог, а значит, улучшить способность поддерживать темп на протяжении длительного времени.

Загружай приложение и рассчитай свои беговые показатели © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

“В “Калькуляторе целей” ты сможешь спланировать как и сам забег 9 мая, так и можешь рассчитать свой темп для пороговых пробежек”, – рассказывает Нойшвандер. “Пока ты тренируешься, внедряй пятиминутные интервалы порогового бега в свой обычный маршрут. Со временем увеличивай интервалы до 10 минут или дольше”.

5. Сделай холмы своими беговыми дорожками

Бег по холмам – это уже сама по себе тренировка, которая отлично накачает мышцы ног. А если ты проложишь свой регулярный 5-километровый маршрут через холмы или горы, то, как говорит Флориан, “равнины покажутся тебе детским лепетом”.

Покоряй холмы! © Ydwer van der Heide / Red Bull Content Pool

6. Сильные ноги = быстрый темп

Чтобы преодолеть заветные 5 километров, тебе понадобятся сильные накаченные ноги. “Но дело не только в том, чтобы иметь стройные икры”, – смеется усатый спортсмен. “Твои подколенные сухожилия и ягодицы тоже важны”. Включай в работу все мышцы ног на тренировке, чтобы получить от них максимум пользы.

Сильные ноги – залог успеха © Romina Amato for Wings for Life World Run

7. Тренируй ноги – исследуй новые маршруты

Фло Нойшвандер, который зашнуровывал свои кроссовки по всему миру, рассказывает о том, как выбирает свой следующий маршрут: “Для меня местность не имеет значения. Главное – выйти и бежать. Бетон, грязь, гравий, холмистая местность, равнина – я бегу везде. Привыкая к различным маршрутам, я уже подготовлен к любым забегам, где бы они не проходили”.

Миксуй маршруты © Richard Ström/Red Bull Content Pool

Ты тоже можешь подготовиться к будущего забегу, предварительно пробежав маршрут в своем городе:

Шымкент : DENDRO SAYABAQ (проспект Байдибек би, 108/10).

Караганда : Центральный парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (улица Воинов-Интернационалистов, 29/2).

Нур-Султан : Набережная реки Есиль (старт от нового пешеходного моста).

Алматы : Парк имени первого президента РК (пересечение улицы Навои и проспекта Аль-Фараби).

Загружай бесплатное приложение Wings for Life World Run , задавай дистанцию, которую хочешь пробежать и тренируйся.

8. Беги ради важного дела

Если тебя не хватает мотивации, чтобы пробежать все 5 километров, то главная цель Wings for Life World Run зарядит и вдохновит тебя сделать это. Ведь в благотворительном забеге мы бежим не только ради себя, но и ради тех, кто не может. Все взносы в 100% размере идут на исследования по поиску лекарства от травмы спинного мозга. “Тот факт, что эта виртуальная машина преследует меня и, что это ради благого дела – вдохновляет меня бежать дальше”, – делится немецкий ультрамарафонец.

Бежим ради тех, кто не может © Ash Narod / Red Bull Content Pool

9. Беги со всем миром, несмотря ни на что

Если в день забега будет дождь или бежать вечером совсем не хочется, то помни, что ты будешь не один. В Wings for Life World мы бежим всем миром, несмотря ни на что: кто-то будет бежать ночью при свете налобного фонарика, другие побегут на дистанции против ветра и снега, а кто-то будет обливаться потом в 40-градусную жару. Но все мы объединены важной целью и будем подбадривать виртуально друг друга из разных точек мира.

На Wings for Life World Run мы бежим в любую погоду © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

Ветеран забега, Нойшвандер, добавляет с улыбкой: “И если в твоей части света сейчас лето, не волнуйся. Никогда не знаешь, какая будет погода в день забега, но мы все пройдем через это вместе”.

10. Находи новых друзей через приложение

Флориан Нойшвандер недавно установил мировой рекорд на 100 км на беговой дорожке (6 часов 26 минут 08 секунд) и выражает свою благодарность всем тем, кто поддерживал его виртуально. Теперь Фло хочет поддержать бегунов по всему миру: “9 мая мы побежим локально вместе с нашей командой Run with the Flow , но любой желающий может присоединиться к нам через приложение. И это настолько удивительное событие – объединиться всем миром и пробежать эти километры вместе, где бы ты не был”.

Присоединяйся к Фло и тысячам участникам забега через приложение © Flo Hagena for Wings for Life World Run

Присоединяйся к Фло Нойшвандеру и забегу Wings for Life World Run прямо из своего города : wingsforlifeworldrun.com

Скачивай бесплатное приложение к себе на телефон: iOS / Android .