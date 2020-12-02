Перезагрузи свой гардероб

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Хочется новеньких шмоток или улетных кроссовок? Мы расскажем, где их купить в Алматы!
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Хайповые вещи, худи с принтами, утепленные бомберы ярких расцветок, парки а-ля японский street style, докеры, кепки, кроссовки – чего в этих бутиках только нет! Листай ниже – мы подобрали для тебя пятерку самых крутых магазинов креативных вещей.
Repas Clothing – алматинский бренд уличной одежды. Проект является частью сообщества граффити и стрит-арт художников Repas Workshop, куда кроме бутика одежды входит тату-студия и магазин товаров для граффити и иллюстрации.
В Repas Clothing ты можешь найти тишки, лонгсливы, анораки, худи и сумки, а также удлиненные блузы. Все коллекции – лимитированные, с авторскими принтами местных художников.
Yolo Shop – небольшая сеть магазинов уличной одежды. Магазинов всего три – в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. Тут есть все, чтобы переодеть себя полностью – яркие зимние куртки, стильные джоггеры, длинные футболки, кепки и обувь.
Hype Hunter – яркий бутик в центре Алматы. Почему яркий – потому что ты его увидишь издалека из-за множества неоновых вывесок, которых сейчас стало еще больше – cкоро Новый год все-таки.
Продавцы-консультанты постоянно делают видеообзоры на новые коллекции и на распродажи в магазине. А уж тут есть чем поживиться! В Hype Hunter есть все: от колец и браслетов до кроссовок и зимних курток.
Hardmen Women – магазин мужской и женской одежды в Алматы. Ассортимент состоит из дизайнерских джоггеров, худи, курток, головных уборов и обуви.
BGKross Shop – магазин для любителей стиля k-pop и hip hop. Хочешь обновить свой гардероб – смело заходи.