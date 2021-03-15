Как казахстанцу получить Grammy?
Иманбек Зейкенов из города Аксу – первый казахстанец, получивший престижную музыкальную премию.
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20-летний Иманбек Зейкенов из города Аксу Павлодарской области первым в Казахстане получил Grаmmy в категории "Лучший ремикс". Казахстанец обощел таких музыкантов как Rac, Morgan Page, Louie Vega, а также Bazzi vs. Haywyre.
Иманбек сделал обработку песни "Roses" 2016 года музыканта Saint Jhn. Казахстанце взял инициативу в свои руки и сделал ремикс трека без участия Saint Jhn, так как не смог связаться с ним в Instagram. Но это нашего диджея не остановило. Он выложил в сеть собственную обработку песни, и вскоре трек появился в большом количестве чартов по всей Европе, включая Бельгию, Венгрию, Нидерланды, Польшу и Швецию. Если ты еще не слышал этот трек (что маловероятно), вот она.
Также композиция возглавила несколько чартов в США и Великобритании, обойдя The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eillish, Roddy Ricch и Justin Bieber. Благодаря этому оригинальная композиция 2016 года также взлетела в чартах US Billboard, British Singles Chart и топах других стран.
Отметим, что в новой версии трек стал хитом и провел более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Ремикс вошел в топ-10 Apple Music, в музыкальном приложении Shazam набрал более 22 миллионов просмотров, долгое время занимал первое место в чарте "Яндекс. Музыка".⠀
До прихода славы Иманбек работал в железнодорожной компании. Именно поэтому его прозвали Диджей с железной дороги. По его словам, всему в музыке он учился сам. Как отметил музыкант, с железной дороги он ушел давно и вплотную занялся творчеством. И как мы видим, вполне успешно: в настоящее время Иманбек Зейкенов сотрудничает с Marshmello, David Guetta, Rita Ora и даже Дитером Боленом!