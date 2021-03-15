Иманбек сделал обработку песни "Roses" 2016 года музыканта Saint Jhn. Казахстанце взял инициативу в свои руки и сделал ремикс трека без участия Saint Jhn, так как не смог связаться с ним в Instagram. Но это нашего диджея не остановило. Он выложил в сеть собственную обработку песни, и вскоре трек появился в большом количестве чартов по всей Европе, включая Бельгию, Венгрию, Нидерланды, Польшу и Швецию. Если ты еще не слышал этот трек (что маловероятно), вот она.