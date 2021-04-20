Макс Ферстаппен сохранял абсолютное спокойствие во время хаотичной гонки на Гран-при Эмилии-Романьи в воскресенье, и смог одержать свою 11-ю победу в Формуле-1 для Red Bull Racing Honda.

Нидерландец на 22 секунды опередил действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

Кроме пары главных претендентов на титул на пьедестал почета поднялся Ландо Норрис из McLaren.

Гонка по мокрой трассе в Имоле ознаменовалась множеством сходов и прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик Mercedes Валттери Боттас и пилот Williams Джордж Расселл . Остановка гонки помогла Хэмилтону ликвидировать отставание от конкурентов и прорваться с девятой позиции, на которой он оказался после вылета, на вторую.

Рассказываем обо всем, что произошло в тот легендарный и драматичный день в Имоле.

Макс готов к победам © Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс готов к победам

Несмотря на успехи в других странах, в Италии Ферстаппену приходилось непросто. Перед воскресной гонкой ему не удавалось финишировать лучше пятого места в восьми гонках между трассами Имола, Муджелло и Монца.

"Я люблю Италию, мне нравится местная еда, нравится быть здесь, но гонки проходили не лучшим образом", -- прокомментировал Макс перед воскресной гонкой.

Однако реактивный старт и мастерство позволили Ферстаппену вырваться вперед и обойти Хэмилтона на первом круге.

Ферстаппен опережает Хэмилтона в борьбе за победу © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Я сам удивился", – признался Ферстаппен. "В прошлом году мы немного сбились с пути, но мы очень много работали, чтобы добиться лучших результатов."

"Честно говоря, было очень сложно оставаться на трассе, было скользко. Но нам удалось справиться со всем."

Стартовав с третьей позиции, Ферстаппен сумел в шикарном стиле обойти напарника Серхио Переса и обладателя поула, титулованного гонщика Льюиса Хэмилтона. Макс пилотировал болид на мокрой от дождя трассе и, в отличии от конкурентов, не допустил грубых ошибок.

Не лучший день для Чеко

Пока Ферстаппен праздновал победу, его товарищ по команде Серхио Перес не мог скрыть переживаний по поводу своего финишного места – он пришел 11.Хотя в субботу мексиканец стал вторым в квалификации, отстав от Льюиса Хэмилтона всего на 0.035 секунды.

На старте гонки Серхио не сумел защититься от атаки Макса Ферстаппена, пропустив его вперед. А затем на мокрой трассе с множеством аварий и вылетов Перес допустил несколько серьезных ошибок, которые стоили ему подиума. Для начала Чеко совершил обгон позади сейфти-кара и получил десятисекундный штраф.

"Условия сегодня были действительно тяжелыми. Я допустил довольно много ошибок, которые стоили очень дорого. Важно, чтобы я привык к машине и усвоил эти уроки. Я разочарован и очень сожалею. Мы должны были финишировать на подиуме. Давайте сосредоточимся на следующей гонке. Мы будем усердно работать", – подчеркнул Перес.

Серхио Перес рассчитывал на победу © Getty Images/Red Bull Content Pool

Руководитель команды Red Bull Racing Honda Кристиан Хорнер почувствовал, что Перес выдал прекрасную скорость. Хорнер предположил, что лучшие гонки Чеко не за горами.

"Серхио все более уверенно чувствует себя в машине. Можно гарантировать, что он сделает определенные выводы. Самое главное для нас – использовать тот импульс, который мы видели сегодня, до конца сезона", – отметил Хорнер.

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Гасли и Цунода

К сожалению, для дуэта Scuderia AlphaTauri Пьера Гасли и Юки Цуноды , многообещающий уик-энд закончился с шестью очками. У французского гонщика 7 место, Юки остановился на 12.

Гасли вернул свои очки после тяжелого старта © Getty Images/Red Bull Content Pool

Боттас и Расселл

Столкновение Боттаса и Расселла, которые были товарищами по команде Mercedes в прошлом году, вызвало большой ажиотаж. Из-за аварии гонка была приостановлена, выбросили красный флаг, на трассе появилась машина безопасности.

Болиды гонщиков зацепились когда Расселл объезжал финского пилота справа. Британца развернуло, после чего оба болида вылетели с трассы и не смогли продолжить заезд.

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