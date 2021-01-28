"Давайте больше шевелиться!"

Имя алматинца Максима Виноградова известно в кругах городских активистов: он исследует городскую инфраструктуру на доступность людям в колясках, публикации выходят в СМИ и Facebook-странице автора. Кроме того, с 2016 года мужчина участвует в "Алматы марафоне", преодолевая полную марафонскую дистанцию на инвалидной коляске.

Максим Виноградов © Из личного архива героя

Мы записали историю подготовки и участия в марафоне со слов Максима, а также обратились за комментариями к двум его единомышленникам. Пиарщик и маркетолог Аскар Тулеев помогал Максиму собрать деньги на коляску, доставить ее из Англии и пройти саму дистанцию. А журналистка Марина Пестрякова поделилась, как ее саму, участницу марафона, вдохновлял и вдохновляет пример Максима.

Рассказывает Максим Виноградов

"Меня зовут Максим Виноградов. Мне 45 лет. Я активист по доступности городской среды – изучаю пандусы в городе, занимаюсь этим около 10 лет. Изменений к лучшему после публикаций почти нет, за все время случаи, что исправили, можно посчитать по пальцам одной руки....

Я не могу сказать, что спорта в моей жизни много. 20 лет назад, в 2000-2001 годах, мне разрешили тренироваться в группе боулинга среди инвалидов. В 2014 году я тренировался в команде по керлингу на инвалидных колясках. А в 2016-2019 годах проехал 4 полных марафона на специальной спортивной марафонской коляске.

Максим Виноградов © Из личного архива героя

История с участием в "Алматы марафоне" 2016 года началась за год до этого. Под постом друга на Facebook я увидел, что один молодой человек написал о своем желании пробежать марафон. Я захотел того же, написал об этом. Так мы списались, познакомились и подружились с Аскаром Тулеевым. Он предложил участвовать в марафоне, найти финансирование и организовать доставку коляски из далекого Лондона. В доставке помогли авиакомпания и организатор марафона в столице.

Коляску я увидел и обкатал меньше чем за сутки до марафона. На знакомство с ней у меня было буквально 30 минут. Раньше я на такие расстояния не катался. Максимум 12 километров проезжал. Своим примером я, надеюсь, показал и дал стимул участвовать в таких забегах. Каждый марафон дается очень тяжело: морально, психологически, физически. После марафона я каждый раз отдыхаю около двух недель. Я участвую только в одном мероприятии в год – марафон в апреле. Коляска хранится у друга в доме. Тренироваться нет возможности.

Максим Виноградов © Из личного архива героя

Мне хочется организовать кластеры на инвалидных колясках на разных дистанциях марафона. Но при этом я "стараюсь" не мечтать, чтобы не разочаровываться... Хоть я и сам часто и подолгу сижу дома, но хочу сказать всем людям, которые имеют особые потребности: "Давайте больше шевелиться!"

Рассказывает Аскар Тулеев

"В 2015 году я увлекся бегом и, как это обычно бывает, сразу же записался на "Алматы марафон". Поделился об этом "подвиге" у себя на Facebook. У меня на подготовку было около 8 месяцев, бег для меня был возвращением к жизни. Тогда я весил 97 килограммов, имел одышку и тяжесть в ногах. У меня было 2 малолетних ребенка – я просто должен был показать им пример здоровой жизни. Я уже увлекался велосипедом, участвовал в любительских соревнованиях, но бег просто поразил меня – это так естественно и просто. Мы перестали бегать и двигаться, чтобы выжить, нам все дается простым походом в супермаркет. Эта мысль осенила меня, как гром среди ясного неба.

В комментариях я познакомился с Максимом, он написал: "Эх, прокатиться бы на инваколяске сколько-нибудь..." – написал он. И меня бумкнуло еще раз. Я зашел в профиль Максима, посмотрел на его коляску, и понял, что бег – это счастье, которое дано, к сожалению, не каждому из нас. Мы познакомились в реале и построили план участия Максима в марафоне.

Коляска для марафона © Из личного архива героя

Коляска для марафона © Из личного архива героя

Все оставшееся время до марафона искали подходящую коляску, получали разрешение на участие Максима в марафоне. Ведь он должен был ехать среди других бегунов и постараться не создать "завал", не причинить увечья себе и другим участникам. На подъемах Максим отставал бы от общей массы, а на спусках обгонял бы их. С участием в марафоне все решилось легко благодаря содействию директора "Алматы марафона" Салтанат Казыбаевой. Мы договорились создать сопровождение для Максима из числа двух опытных велосипедистов – Олега и Бауржана. А вот с коляской была заминка...

Она прибыла в город за считанные дни до марафона. Сама коляска стоила 625 британских фунтов . Я несколько месяцев писал письма в разные фонды и организации, чтобы найти деньги. Безуспешно. И тогда я через соцсети объявил сбор денег. Мои друзья, пожелавшие остаться инкогнито, одним махом дали нужную сумму. А вот за доставку курьерские службы попросили 980 фунтов. Снова пишу в соцсети с просьбой доставить коляску. А коляска в коробке по размеру с холодильник! И в этот момент происходит чудо. Совершенно случайно в нужные нам даты из Лондона в Алматы летит Гаухар Брэмли-Фентон – основатель и директор "Астана марафона". И она соглашается привезти в багаже огроменную коробку в Алматы. Руководство Air Astana пошло ей навстречу ради такого случая!

Максим Виноградов © Из личного архива героя

Сам заезд Максима прошел хорошо. У него почти не было времени на тренировки, но он классно справился со своей задачей. Я сам пробовал прокатиться на коляске – у меня не получилось. Не хватало силы в руках, в отличие от Максима. С тех пор Максим каждый год на ней участвует в марафоне, проезжает свои 42 километра 195 метров. В 2020 году был бы 5-й раз, но из-за пандемии марафон отменили. Мы все очень надеемся, что в этом году "Алматы марафон" пройдет в полном объеме и без ограничений.

Я рад, что смог помочь Максиму осуществить его желание. У него большое сердце. Он, действительно, вдохновляет многих!"

Рассказывает Марина Пестрякова

"Мы с Максом познакомились на том самом марафоне 5 лет назад. Я бежала 42 километра, он ехал тоже 42. Мы встретились на стартовой линии: я разминалась и параллельно взяла комментарий для своего репортажа. Мы встретились на протяжении дистанции несколько раз. Меня это супер как вдохновляло, когда меня оставляли силы, хотела перейти на шаг, смотрела на него и понимала, что не могу это сделать. Потому что если человек в таких обстоятельствах не жалуется, то у меня нет на это права.

Максим Виноградов получает марафонскую медаль © Из личного архива героя