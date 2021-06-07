Яан Руз в Сараево: слэклайн там, где еще никто не слэклайнил

На высоте почти 100 метров эстонский слэклайнер Яан Руз уверенно прошел по канату между небоскребами, продемонстрировав захватывающие акробатические трюки.

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Под конец рабочего дня Руз собрался на вечеринку к друзьям в соседнем небоскребе. Время поджимало, друзья очень ждали нашего героя, поэтому пришлось выбрать рискованный способ и добраться до другого здания по слэклайну.

Съемки проходили на башнях "Момо и Узеир", названных в честь двух неразлучных друзей, героев знаменитого радиокомедийного шоу 80-х годов. Эти здания, построенные в 1986 году и высотой 97 метров, являются одними из самых узнаваемых достопримечательностей Сараево.

Для своей "небесной прогулки" на высоте около 80 метров над землей Руз установил слэклайн длиной в 28 метров. Это немного длиннее, чем нужно (нормальная длина при такой высота -- от 15 до 21 метра). Лишние метры -- это дополнительный челлендж, требующий большей сосредоточенности и мастерства.

"Несмотря на то, что я привык ходить на высоте, всегда есть определенная доля страха", -- признался Руз. "Но это главная причина, по которой я этим занимаюсь. Мне нравится бросать себе вызов и создавать что-то впечатляющее", -- добавил трехкратный чемпион мира по слэклайну.

Обычный офисный день между небоскребами © Predrag Vučković Яан Руз наслаждался удивительным видом на Сараево с высоты почти 100 метров © Predrag Vučković Перерыв © Predrag Vučković Интересное место для отдыха © Predrag Vučković Только не смотри вниз! © Predrag Vučković Проверка натяжения © Predrag Vučković Яан Руз -- умелый и бесстрашный атлет © Predrag Vučković Просто заскочил в другой офис! © Predrag Vučković Прямой маршрут между двумя офисами © Predrag Vučković

Руз не ограничился простым переходом через пропасть между башнями. Высоко в воздухе он с легкостью и смелостью выполнил множество потрясающих акробатических трюков.

Руз впервые побывал в Сараево. По его словам, он был удивлен разнообразием архитектуры, а особенно его впечатлил вид на город с небоскребов.

"Здесь, между башнями, настоящий праздник для глаз. А еще я слышал, как люди болели за меня на улице", -- рассказал 29-летний парень, который занимается слэклайном с 18 лет.

Съемка вызвала большой ажиотаж среди прохожих, которые увидели человека, идущего между небоскребами. Даже местные СМИ писали об этом, пока не выяснилась настоящая история, стоящая за всем этим.