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Slacklining

Яан Руз в Сараево: слэклайн там, где еще никто не слэклайнил

Известный слэклайнер Яан Руз выбрал необычную локацию для съемок своего нового видео -- столицу Боснии и Герцеговины.
Автор Айжан Нурпеисова/Oscar Webb
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Jaan Roose

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На высоте почти 100 метров эстонский слэклайнер Яан Руз уверенно прошел по канату между небоскребами, продемонстрировав захватывающие акробатические трюки.
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Под конец рабочего дня Руз собрался на вечеринку к друзьям в соседнем небоскребе. Время поджимало, друзья очень ждали нашего героя, поэтому пришлось выбрать рискованный способ и добраться до другого здания по слэклайну.
Съемки проходили на башнях "Момо и Узеир", названных в честь двух неразлучных друзей, героев знаменитого радиокомедийного шоу 80-х годов. Эти здания, построенные в 1986 году и высотой 97 метров, являются одними из самых узнаваемых достопримечательностей Сараево.
Для своей "небесной прогулки" на высоте около 80 метров над землей Руз установил слэклайн длиной в 28 метров. Это немного длиннее, чем нужно (нормальная длина при такой высота -- от 15 до 21 метра). Лишние метры -- это дополнительный челлендж, требующий большей сосредоточенности и мастерства.
"Несмотря на то, что я привык ходить на высоте, всегда есть определенная доля страха", -- признался Руз. "Но это главная причина, по которой я этим занимаюсь. Мне нравится бросать себе вызов и создавать что-то впечатляющее", -- добавил трехкратный чемпион мира по слэклайну.
Обычный офисный день между небоскребами
Обычный офисный день между небоскребами
© Predrag Vučković
Яан Руз наслаждался удивительным видом на Сараево с высоты почти 100 метров
Яан Руз наслаждался удивительным видом на Сараево с высоты почти 100 метров
© Predrag Vučković
Перерыв
Перерыв
© Predrag Vučković
Интересное место для отдыха
Интересное место для отдыха
© Predrag Vučković
Только не смотри вниз!
Только не смотри вниз!
© Predrag Vučković
Проверка натяжения
Проверка натяжения
© Predrag Vučković
Яан Руз -- умелый и бесстрашный атлет
Яан Руз -- умелый и бесстрашный атлет
© Predrag Vučković
Просто заскочил в другой офис!
Просто заскочил в другой офис!
© Predrag Vučković
Прямой маршрут между двумя офисами
Прямой маршрут между двумя офисами
© Predrag Vučković
Руз не ограничился простым переходом через пропасть между башнями. Высоко в воздухе он с легкостью и смелостью выполнил множество потрясающих акробатических трюков.
Руз впервые побывал в Сараево. По его словам, он был удивлен разнообразием архитектуры, а особенно его впечатлил вид на город с небоскребов.
"Здесь, между башнями, настоящий праздник для глаз. А еще я слышал, как люди болели за меня на улице", -- рассказал 29-летний парень, который занимается слэклайном с 18 лет.
Съемка вызвала большой ажиотаж среди прохожих, которые увидели человека, идущего между небоскребами. Даже местные СМИ писали об этом, пока не выяснилась настоящая история, стоящая за всем этим.
Part of this story

Jaan Roose

EstoniaEstonia
Посмотреть профайл
Slacklining