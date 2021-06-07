Slacklining
Яан Руз в Сараево: слэклайн там, где еще никто не слэклайнил
Известный слэклайнер Яан Руз выбрал необычную локацию для съемок своего нового видео -- столицу Боснии и Герцеговины.
На высоте почти 100 метров эстонский слэклайнер Яан Руз уверенно прошел по канату между небоскребами, продемонстрировав захватывающие акробатические трюки.
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Под конец рабочего дня Руз собрался на вечеринку к друзьям в соседнем небоскребе. Время поджимало, друзья очень ждали нашего героя, поэтому пришлось выбрать рискованный способ и добраться до другого здания по слэклайну.
Съемки проходили на башнях "Момо и Узеир", названных в честь двух неразлучных друзей, героев знаменитого радиокомедийного шоу 80-х годов. Эти здания, построенные в 1986 году и высотой 97 метров, являются одними из самых узнаваемых достопримечательностей Сараево.
Для своей "небесной прогулки" на высоте около 80 метров над землей Руз установил слэклайн длиной в 28 метров. Это немного длиннее, чем нужно (нормальная длина при такой высота -- от 15 до 21 метра). Лишние метры -- это дополнительный челлендж, требующий большей сосредоточенности и мастерства.
"Несмотря на то, что я привык ходить на высоте, всегда есть определенная доля страха", -- признался Руз. "Но это главная причина, по которой я этим занимаюсь. Мне нравится бросать себе вызов и создавать что-то впечатляющее", -- добавил трехкратный чемпион мира по слэклайну.
Руз не ограничился простым переходом через пропасть между башнями. Высоко в воздухе он с легкостью и смелостью выполнил множество потрясающих акробатических трюков.
Руз впервые побывал в Сараево. По его словам, он был удивлен разнообразием архитектуры, а особенно его впечатлил вид на город с небоскребов.
"Здесь, между башнями, настоящий праздник для глаз. А еще я слышал, как люди болели за меня на улице", -- рассказал 29-летний парень, который занимается слэклайном с 18 лет.
Съемка вызвала большой ажиотаж среди прохожих, которые увидели человека, идущего между небоскребами. Даже местные СМИ писали об этом, пока не выяснилась настоящая история, стоящая за всем этим.