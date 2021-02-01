Подоспели фото с Rally Dakar 2021! Здесь запечатлен гонщик Камиль Шапельер из команды Bains во время 11 этапа соревнований (дистанция из из Алулы в Янбу, Саудовская Аравия).

Подоспели фото с Rally Dakar 2021! Здесь запечатлен гонщик Камиль Шапельер из команды Bains во время 11 этапа соревнований (дистанция из из Алулы в Янбу, Саудовская Аравия).

Подоспели фото с Rally Dakar 2021! Здесь запечатлен гонщик Камиль Шапельер из команды Bains во время 11 этапа соревнований (дистанция из из Алулы в Янбу, Саудовская Аравия).

Что делать в погожий зимний день? Конечно, взять байк и покататься на озере, как это сделал Даниил Иванов!

Что делать в погожий зимний день? Конечно, взять байк и покататься на озере, как это сделал Даниил Иванов!

Что делать в погожий зимний день? Конечно, взять байк и покататься на озере, как это сделал Даниил Иванов!

Урбанистические пейзажи Дубая просто созданы для таких фото! Даже если это территория Dubai International Financial Centre :) Это – кадр из фотосессии для Red Bull Courage&Madars.

Урбанистические пейзажи Дубая просто созданы для таких фото! Даже если это территория Dubai International Financial Centre :) Это – кадр из фотосессии для Red Bull Courage&Madars.

Урбанистические пейзажи Дубая просто созданы для таких фото! Даже если это территория Dubai International Financial Centre :) Это – кадр из фотосессии для Red Bull Courage&Madars.