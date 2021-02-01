Самые эпичные фото месяца
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Самые крутые экшн кадры с гонок, кроссов и других мероприятий! Листай ниже!
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Подоспели фото с Rally Dakar 2021! Здесь запечатлен гонщик Камиль Шапельер из команды Bains во время 11 этапа соревнований (дистанция из из Алулы в Янбу, Саудовская Аравия).
Еще один кадр с гонки Rally Dakar 2021 – на той же дороге российский гонщик Андрей Каргинов.
Что делать в погожий зимний день? Конечно, взять байк и покататься на озере, как это сделал Даниил Иванов!
Урбанистические пейзажи Дубая просто созданы для таких фото! Даже если это территория Dubai International Financial Centre :) Это – кадр из фотосессии для Red Bull Courage&Madars.
Это фото b-girl Niaimani сделала во время тура Red Bull Dance Your Style Tour в Йоханнесбурге (Южная Африка).
От летних фото – к зимним! Фееричное выступление Клеменса Миллауэра на FLIGHT Laax Open в Штубае (Австрия).
Лыжник Марко Одерматт – участник Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS в Бормио (Италия).
Если ты хочешь установить новые рекорды на предстоящем Wings for Life World Run 2021, тренироваться нужно задолго до его начала. Что и делает Джудит Уайдер – тренируется, что есть сил. А когда тебя окружает такой прекрасный пейзаж – бегается даже легче! :)
Райдер Шимон Годзек в роли "святого человека" во время съемок фильма "Старый свет" в Кудове (Польша).