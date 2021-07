Треклист ее нового альбома состоит из 12 песен, среди которых парочка интересных коллабораций: композиция "Kiss My (Uh-Oh)" вместе с группой Little Mix, а также очередной совместный трек с Rudimental под названием "Unlovable".

Self-made-музыкант из Тель-Авива Деннис Ллойд выпустил полноформатный альтернативный поп-альбом "Some Days", в котором каждый трек тянет на Billboard. Стоит отметить, что творчество Ллойда до сих пор было недооценено, и считалось больше нишевым, но с выходом "Some Days" артист шагает далеко вперед и готов поравняться с более известными Twenty One Pilots и Imagine Dragons.

