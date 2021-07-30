The Limba – Anima

Наш соотечественник The Limba, соавтор большого хита "XO", выпустил новый альбом "Anima" с фитами Big Baby Tape, GONE.Fludd, Navai, M'Dee и других артистов. На своем третьем альбоме певец рефлексирует о собственном романтическом опыте и задается амбициозной целью вывести русскоязычный поп на новый уровень. "Почему-то все боятся экспериментировать в поп-музыке, – делится он. – А мне хочется попробовать это сделать". Получилось это или нет – судить тебе!

Егор Крид – Pussy Boy

"Pussy Boy" – четвертая студийная пластинка в дискографии Крида и его второй альбом после ухода из "Black Star", записанный на лейбле "Warner Music Russia". В его создании, помимо OG Buda и Гуфа, приняли участие Mayot, Blago White и Soda Luv.

Anne-Marie – Therapy

У этой исполнительницы очень интересная биография. Anne-Marie – британская певица и автор песен, трехкратная чемпионка мира по каратэ Шотокан, победительница британской музыкальной премии "MTV Brand New 2016". На протяжении трех лет она была лайв-вокалисткой британской электронной группы Rudimental, после чего занялась сольной карьерой. Исполнительница хита "Rockabye" совместно с Clean Bandit и Шоном Полом, который провел 9 недель на вершине британского чарта синглов, а также возглавил хит-парады более чем в 20 других странах.

Треклист ее нового альбома состоит из 12 песен, среди которых парочка интересных коллабораций: композиция "Kiss My (Uh-Oh)" вместе с группой Little Mix, а также очередной совместный трек с Rudimental под названием "Unlovable".

Dennis Lloyd – Some Days

Self-made-музыкант из Тель-Авива Деннис Ллойд выпустил полноформатный альтернативный поп-альбом "Some Days", в котором каждый трек тянет на Billboard. Стоит отметить, что творчество Ллойда до сих пор было недооценено, и считалось больше нишевым, но с выходом "Some Days" артист шагает далеко вперед и готов поравняться с более известными Twenty One Pilots и Imagine Dragons.

Dave – We're All Alone In This Together

Второй сольник Dave назвали одним из главных альбомов года на британской рэп-сцене. А может, и не только британской. На самом деле пластинка этого года – продолжение блистательного "Psychodrama". Три года назад этим релизом Dave заставил всех говорить о себе – это был умный, техничный, поэтичный и невеселый рэп. "Очень похоже, что мы застали появление новой очень большой фигуры на английской рэп-сцене", – писал о нем The Flow. Альбом принес Дэйву престижные музыкальные награды "Mercury Prize" и "Brit Awards".

На "We’re All Alone In This Together" в качестве гостей появляются Stormzy, Ghetts, Giggs, James Blake, Wizkid, Snoh Aalegra, Fredo и другие музыканты.

Земфира – Ах

Неожиданно для всех певица Земфира выпустила мини-альбом "Ах". В новый EP вошли четыре песни, в том числе выпущенный ранее трек "Гудбай". Это уже третий релиз певицы в этом году: в феврале вышел долгожданный альбом "бордерлайн", а в апреле – саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".