Вейкбординг: рекордный пролет Никиты Мартьянова на КАМАЗовской тяге

Никита Мартьянов и Антон Шибалов расширили границы экстремального спорта. Идея возникла у Никиты, когда он увидел фотографию КАМАЗа, несущегося по узкой насыпи посреди водохранилища, и подумал: "А что, если этот грузовик будет тянуть меня? Я мог бы сделать несколько крутых трюков". Так и зародился проект.

Воплотить проект решили на родине и полигоне испытаний легендарного грузовика, а также базе гоночной команды "КАМАЗ-мастер" - под Набережными Челнами, Татарстан.

Indy Glide - Banger © Denis Klero

И, как оказалось, это была самая простая часть проекта. Практическая часть оказалась намного сложнее.

Мартьянов объяснил: "Самой большой проблемой было то, что мы пытались на гоночной машине сымитировать тягу катера для вейкбординга. Машина приемистая, ведь она сделана для того, чтобы рвать с места. Я изначально думал, что смогу распланировать проезд, как если бы ехал за катером: сначала прыгну отсюда, потом туда. Что все будет легко и просто. Не тут-то было!

Мы сделали первый тест. Поставили в створ трамплин. Откопали участок, куда я должен приземлиться. Но на втором же дубле я чудом проконтролировал приземление всего в 30 сантиметрах от камней. Мне не удалось предсказать ход событий, несмотря на свой 23-летний опыт в вейкбординге."

Sw ts bs 180 melon bs 180 out © Denis Klero

И пилот команды "КАМАЗ-мастер", Антон Шибалов, испытал себя в непривычном для гонщика амплуа.

"Для нас вейкбординг – это новый опыт. КАМАЗ – мощный транспорт. Надо быть предельно аккуратным. В первую очередь думаешь, чтобы не дернуть с места. У Никиты была большая нагрузка на руки и на ноги. А гоночным рывком можно легко повредить ему суставы. Поэтому я пытался задать плавный старт и плавное ускорение, выйти на нужную скорость.

К счастью, возможности нашего сегодняшнего автомобиля позволяют это сделать. Сложным оказалось то, что я почти ничего не видел из кабины. Максимум, что я мог увидеть, находясь внутри – момент, когда мы начинаем движение и когда Никита перелетает дорогу в процессе исполнения своего трюка. Это пугает: лишь бы хватило разгона и скорости, чтобы он успел перелететь участок дороги."

Потребовалось несколько тестовых заездов, чтобы заставить грузовик и вейкборд работать в гармонии. Нужно было учесть множество факторов: разгон грузовика, угол вылета Никиты, скорость перелета насыпи. Скорость и направление ветра также очень важны. В сноуборде, мотофристайле и других видах спорта, ориентированных на трюки, спортсмен приземляется на наклонную поверхность, которая сглаживает касание с землей. А в вейкбординге атлет приземляется на плоскую поверхность воды.

Indy Glide - Banger © Denis Klero 01 / 04

"Мне нужно всю мощность, которую я генерирую с разгона до приземления, погасить за счет своего тела. Сначала я встречаю воду хвостом доски, потом подключаются колени, ну и приседаешь в самый низ. Количество таких попыток получается крайне ограниченным. В общем, мой костоправ мне спасибо не скажет", - рассказал Мартьянов.

После того, как все препятствия были преодолены, проект оказался очень успешным: трюки превзошли все ожидания, удалось даже поставить несколько рекордов. Мартьянов совершил 26-метровый полет со скоростью 80 км/ч, на высоте 10 метров над землей и приземлился на ровную поверхность - ничего подобного в вейкбординге еще никогда не было. Открытием стало и то, что КАМАЗ, обычно рвущийся с места в гонку, может быть плавным и «аккуратным», как вейкбордический катер.

Мартьянов подвел итог: "Опыт был потрясающий! Такого еще никто не испытывал, это точно. Само по себе катание за КАМАЗом уже вызывает бурю эмоций. Ты целиком находишься в связке с этой огромной безумной машиной. Ну и мой мега-пролет “все или ничего”. Я еще не видел, чтобы кто-то совершал в вейкбординге подобное!"

Никита Мартьянов © Denis Klero