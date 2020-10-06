Зажмурься и прыгай - вселенная подхватит

Вот тебе мотивирующая история Катерины Кошко — сооснователя проекта Photosafari.kz , путешественницы, блогера, фотографа и создателя уникальных авторских туров по миру.

Прыгай! Вселенная подхватит © Фото из личного архива Катерины Кошко

Геологическое детство

Так вышло, что вектор жизни Катерине был задан с самого детства. У нее в раннем возрасте уже было все то, что теперь стало образом ее жизни. Некий trial period.

Родители - геологи. Так что все, о чем пели романтичные барды, было с ней с самого детства: ночевки в палатке и в домиках лесничих у кромки леса, разговоры у костра, еда со вкусом дыма и дикой природы, маленькие большие открытия и дружба с лесами, реками или каньонами.

Даже фотоаппарат уже тогда был в жизни Катерины, пусть чаще - в папиных руках, а дома ждали новых кадров аппараты для печати фотографий.

Всегда старалась вырваться на природу © Фото из личного архива Катерины Кошко

Мир тогда казался идеальным: постоянные выезды на природу, свобода, приключения, всегда новые люди. Полеты на вертолетах в дикие места, возможность погладить диких животных и гулять по лесным полянкам в поисках грибов.

Казалось, так будет всегда, но когда-то все-таки надо повзрослеть.

Взрослая жизнь всегда расставляет приоритеты. Нужно было учиться, а потом еще и работать. Большие офисы, крутые должности и общество, которое поощряет приверженность корпоративным ценностям.

«Всегда, когда я училась и работала, всегда старалась вырваться. Любой свободный кусочек времени использовала, чтобы вернуть ту атмосферу творческого и путешественнического образа жизни. Нам, алматинцам, в этом смысле очень повезло: вокруг нас столько интересных, уникальных, природных мест».

А потом случился Непал

Но сколько бы ни было путешествий, всегда есть одно - самое важное. До сих пор Катерина вспоминает, как впервые поехала в Непал с другом. И это приключение стало поворотным моментом:

Катерина то и дело устраивает себе проверки на прочность © Фото из личного архива Катерины Кошко

«Путешествие повлияло на меня, как на личность, и именно оно стало опорой для смены карьеры. Все, что я видела в Непале, меня глубоко потрясло. Тогда я впервые встретилась лицом к лицу с другой культурой, с другой этнической группой, религией. И влюбилась. Настолько сильно влюбилась в эту страну, что она до сих пор для меня - номер один».

А ведь после этого, а может, именно благодаря - было еще много стран, препятствий, вызовов. Катерина уверена, что Непал - действительно меняет жизни. Так было и с группой, которую она возила туда в качестве организатора тура. Но чтобы магия Непала сработала, важен позитивный настрой и хорошая компания. И, несмотря на то, что это выход из зоны комфорта - все сложится хорошо.

Катерина то и дело устраивает себе проверки на прочность. Это ее личный способ перевернуть жизнь:

«Я всегда путешествовала с кем-то, но однажды решила устроить себе challenge и попробовала путешествие в одиночку. Когда я это сделала, моя жизнь перевернулась, пришло понимание: насколько ты доверяешь миру, настолько мир дружелюбен к тебе. Люди открыты, добры и готовы помочь. Любой человек, которого ты встретишь на пути, становится для тебя близким другом или даже семьей. Свою непальскую семью я нашла в горах под Аннапурной. Они живут в настоящей хижине под вершиной, где открываются безумные виды. Там у меня теперь есть дед и сестренка, они мне пишут, ждут. Скучаю по ним».

Путешествия и страсть к фотографии была у Катерины в крови © Фото из личного архива Катерины Кошко

Путешествия и работа

Закономерным результатом стало следование за мечтой. Пока Катерина была директором по маркетингу в Chocolife.me и ковала из себя успешную бизнесвумен, вокруг был большой мир с неизведанными направлениями.

А путешествия и страсть к фотографии была у Катерины в крови. Так что Катерина приняла неожиданное для всех решение – уйти из компании, и вообще из офисной жизни. Ну, а когда через некоторое время ребята из Photosafari предложили принять участие в экспедиции в Мангыстау, она, не раздумывая, согласилась присоединиться. Это стало очередным испытанием на прочность: степи, пустыни, сухо и жарко, мало воды и все это в течение 20 дней:

«Я стойко и с любовью прошла через всю эту экспедицию. И мне настолько сильно все это понравилось, что я предложила ребятам идеи по развитию компании и меня пригласили в состав руководителей».

Одно из направлений Photosafari - экспедиции по Казахстану © Фото из личного архива Катерины Кошко

Сегодня в деятельности Photosafari несколько направлений: production-студия, на которой снимают коммерческие ролики для крупных брендов и проектов. Почти всегда это связано с outdoor, природой и action. Хотя иногда приходится принимать новые вызовы: например руководить съемками золотодобычи:

«Мы спускались в шахты на несколько километров под землю, я научилась сама «вязать» портянки под резиновые сапоги, видела своими глазами, как плавят золота в слитки и держала эту тяжесть в руках».

Еще одно направление работы Photosafari - экспедиции по Казахстану. Это скорее индивидуальные проекты, а не крупные туристические направления, но зато это настоящие авторские туры со встроенными в программу приключениями:

«Мы эксперты по внутреннему туризму, потому что за десять лет опыта мы объездили, наверное, каждый пыльный уголок этой страны и знаем о таких местах, о которых никто не знает, потому что туда трудно доехать. У нас подготовленные техника, оборудование, машины, автодома, то есть мы можем автономно передвигаться и не зависеть от воды, топлива и существовать в дикой локации».

Открытия и творчество сердца - основной мотив жизни Катерины © Фото из личного архива Катерины Кошко

Кроме того, Катерина проводит авторские путешествия в другие страны. Она успевает делать то, о чем мечтала, уходя из корпорации: живет в путешествиях и занимается творчеством. А еще руководит и работает на сторонних интересных проектах как маркетолог.

«Здорово приложить свою руку к проектам, которые рождаются в Кремниевой Долине, США или Европе. Это огромный challenge для меня как в профессиональном, так и в личностном плане».

Открытия и творчество сердца - основной мотив жизни Катерины. Все происходит так интенсивно, что порой она даже не успевает показать все, что увидела за последний год своим подписчикам. Некоторые приключения до сих пор не опубликованы и ждут своего часа.

Фотосемья Photosafari

Photosafari настоящие охотники за кадрами. Каждое свое путешествие они затевают, чтобы привезти кадр-шедевр. Потому и берут с собой самый затейливый реквизит.

И все это - коллективная работа. Ребята в Photosafari радуются друг за друга, любят и поддерживают, чтобы стать еще более крутой фотосемьей, которая старается быть лучшей, которая охотится за новыми достижениями и шедеврами.

Охота за шедеврами © Фото из личного архива Катерины Кошко

«То, чем мы занимаемся — не просто работа, это стиль жизни. Мы понимаем, для чего мы существуем, для чего вкладываемся, для чего рискуем, для чего развиваемся, и наша задача — снять что-то такое, чтобы люди вдохновились изменить свою жизнь, подняться с дивана и сделать шаг навстречу новому дню, природе, работе над собой. Это и есть смысл нашей жизни — стараться сделать жизнь окружающих людей интереснее и увлекательнее».

Учиться - в процессе!

Несмотря на то, что Катерина с детства любила фотосъемку, она нигде этому навыку специально не обучалась. Чтобы поймать хороший кадр, считает она, нужно особое внутреннее состояние, а также желание видеть и творить. Плюс постоянная практика.

Самый легкий и верный способ научиться хорошо снимать – это наблюдать за профессионалами. Подпишитесь на десяток крутых фотографов и просто смотрите, анализируйте их работы. Так со временем разовьется вкус и «наметается» глаз.

Учиться в процессе © Фото из личного архива Катерины Кошко

«Когда я жила в Сан-Франциско, я познакомилась с известными и крутыми фотографами, которые фотографируют природу и города Америки. Их работы повлияли на мои взгляды на фотографию. До этого я обрабатывала фото в приглушенных, спокойных, неярких тонах. Я была за натуральность, даже приглушала ее. А там - прониклась новым взглядом, дерзкой культурой, где популярны сочные живые цвета. В Bay Area по этому поводу есть целая глубокая философия. Чтобы это понять, нужно там пожить и проникнуться».

Открытость миру

История Катерины - вдохновляет. Как же решиться и изменить свою жизнь? Ну, или, хотя бы, сделать что-то, о чем давно мечталось?

Страшно делать только первые шаги © Фото из личного архива Катерины Кошко

«Есть один самый настоящий совет, которым я пользуюсь всегда, и он работает. Прислушайтесь к себе и идите на зов мечты. Ваше сердце вас никогда не обманет и действительно приведет туда, куда нужно. Все ответы уже есть внутри вас. Страшно делать только первые шаги, но дальше, поверьте, все как по маслу. Зажмурьтесь и прыгайте – Вселенная подхватит! Если ваши мечты и желания экологичны, если они вас зажигают и даже в мыслях делают по-настоящему счастливыми – дерзайте! Это действительно Ваш Путь!»