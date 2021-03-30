Казахстанцы остановились в шаге от победы на мировом финале Red Bull M.E.O.

Это была крутая игра! По настрою, сыгранности и самоотдаче казахстанцам на международном турнире Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile не было равных.

Уже с первой карты команда Evolution в составе Бекзата BALGAYMAK* Жусипбека, Бакытжана Qaimaq Елменбета, Рахата KUMYS Жусипбека, усиленная лучшим "пабгером" популярной команды Konina Power Нурсултаном Gonzo Нартбаевым, начала уничтожать соперников.

Фото из личного архива команды © Фото из личного архива команды

В дебюте казахстанцам удалось настрелять пять фрагов и занять первую строчку. Следующий раунд получился не таким результативным – седьмая позиция и всего один килл. Казалось, что заряд представителей Казахстана исчез и они предсказуемо окажутся в середине таблицы.

Однако Gonzo и ребята выдали сумасшедший отрезок, взяв подряд топ-1 и топ-2. Невероятная игра наших парней принесла в их копилку еще 17 "убийств". В этот момент лидерство с солидным отрывом перешло именно к Evolution. Казалось, что победа близко – осталось протянуть руку за трофеем.

Ein Chicken Dinner zum Mitnehmen, bitte! © 111 Dots Studio

Но дальше наступило время драмы. Имея солидное преимущество и прекрасный настрой, киберспортсмены столкнулись с проблемой с интернет-соединением. Именно оно не позволило ребятам сконцентрироваться на концовке турнира.

В частности, сервер не регистрировал полученный урон, что сказалось на результатах. В итоге – два самых провальных раунда, 9 и 13 места, и всего три фрага. Таким образом, набрав 90 баллов, Evolution не только лишилась первого места, но и осталась за бортом призовой тройки.

PUBG Mobile © IG: @rohit_pawane97 | Rohit Pawane for realme

По мнению менеджера коллектива Айданы Ахметовой, результат был неплохим, но команде было по силам побороться за первое место. "Ребята большие молодцы. Они старались и показали лучшую игру. К сожалению, были некоторые проблемы со скоростью интернет-соединения, и немного не хватило удачи. Однако это большой опыт, и мы счастливы его получить", – отметила Айдана.

Red Bull MEO Season 3 © Red Bull Media House

Добавим, что Evolution (ранее называлась Mirage) была создана в апреле прошлого года. Коллектив регулярно входил в список лидеров казахстанских турниров. При этом в национальном отборе на Red Bull M.E.O. он сенсационно обыграл КР.